Korporát vyměnil za výčep. Ve své hospodě „točí“ piva, které má rád. Výjimku udělal jen jednou

Povídání s majitelem výčepu, který má každý den na pípě alespoň jedno nové pivo, začíná dotazem na vychlazenou a bublinkatou Kulajdu. Výkopem trefujeme terč! „Pivo Kulajda bylo zatím jediné, které jsem na čepu nechtěl. Nakonec mě ale kolegové přemluvili,“ směje se Honza Malý a vy už víte, jak výčep na trojmezí Vinohrad, Strašnic a Vršovic získal jméno. „Kulajda je pivní styl gose, to znamená lehké a svěží pivo. Kopr by byl ještě v pořádku, ale s houbami si nejsem tou svěžestí jistý,“ kroutí hlavou Malý, zároveň ale dodává, že je toto bizarní pivo mezi zákazníky velmi oblíbené.

Nápojový lístek a menu ještě probereme. Nejprve ale drobná odbočka. Třiatřicetiletý Honza Malý měl totiž nakročeno k úplně jiné kariéře. Krok do pohostinství však udělal hned ve druhém ročníku vysoké školy. Jako student elektrotechnické fakulty ČVUT totiž začal pomáhat kamarádovi v hospodě v Dejvicích. Když pak vystudoval na inženýra a začal chodit na pohovory, došlo mu, že tudy jeho cesta nevede. „Nejsem korporátní člověk. Zjistil jsem, že potřebuji mít trošku menší svět a potřebuji ho mít po svém. A tak jsem zůstal dál v hospodě,“ vypráví Malý, který ale přece jen krok v kariéře udělal. Jednu dobu totiž spoluvlastnil hospodu v Kobylisích. Když se pak před rokem objevila možnost otevřít si vlastní výčep ve Strašnicích, neváhal ani minutu.

Že si rád dělá věci po svém, poznají jeho hosté i z jídelního lístku. Mezi chuťovkami k pivu najdete nakládaný hermelín, špek nebo tlačenku. Nejvíc je majitel výčepu hrdý na buřty na pivu. Ty totiž připravuje on sám. Hosté je prý milují. Oblíbené jsou v malém pivu i tematické večery, kdy se servíruje teplá kuchyně. Třeba mexická nebo hamburgery. Lidé sem ale chodí hlavně na pivo.

Honza Malý před svým výčepem

A to už se vracíme k nápojovému lístku. Vynechme chladničku. V té jsou desítky různých piv. Zajímavý je hlavně zdejší výčep. Každý den tu najdete pět piv. Většinou dva ležáky a tři speciály. Jakmile nějaké pivo dojde, obsluha narazí sud jiný a přepíše nabídku na tabuli. Pokud sem vyrazíte v pondělí a pak třeba ve čtvrtek, můžete si být jistí, že najdete na kohoutcích jinou pětici. „Máme zhruba třicet pivovarů, které patří mezi naše favority, nebráníme se ale ani novým partnerům. Vždy však pivo musím odsouhlasit já,“ vysvětluje Malý a dodává, že Kulajda byla opravdu jedinou výjimkou.

Z jeho vyprávění je jasné, že pivo a svou práci miluje. Kvůli svému výčepu navštívil i velké množství pivovarů. „U sto deseti jsem to přestal počítat,“ krčí rameny majitel hospůdky, který se v pohostinství pohybuje už přes 11 let. „Když to řeknu nahlas, bude to znít hrozně, ale myslím, že o pivu vím dost, abych se se zákazníkem mohl sofistikovaně pobavit anebo v dobrém pohádat,“ směje se.

Výčep s řemeslným pivem a pivotékou sice na někoho může působit jako podnik pro pivní geeky, ale Malý ho naopak vnímá jako sousedskou hospodu, kde si pochutná každý. „Máme hodně štamgastů, dokonce k nám sousedé jezdí i ze Spořilova,“ uzavírá pivní nadšenec.