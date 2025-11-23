Korzáři v pražské tramvaji. Pohádky a thrillery o MHD v hlavním městě. Pro děti i dospělé

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  12:00
Nic objevného, ale vzpomínka na dvě takzvaně šotoušské pohádky snad někoho potěší. Vzpomněl jsem si na ně v souvislosti s velkou pražskou tramvajovou revolucí, kterou způsobí v březnu 2026 nový Dvorecký most.
Primátorská tramvaj z roku 1900, jinak taky filmová Terezka | foto: WIKIMEDIA COMMONS

Jak dítě ještě ne školou povinné jsem miloval hranou Pohádku o staré tramvaji. Podle knihy a následného scénáře Oty Hofmana ji v roce 1961 natočil Milan Vošmik. Protože jsem ji od dětských let neviděl, zůstalo mi filmové zachycení příběhu, kde děti zachrání a zrenovují oprýskanou tramvaj Terezku. Miloval jsem ji i proto, že nebyla červená, ale modrá.

Dětská vyhlídková tramvaj v současnosti je stejně modrá jako filmová Terezka.

Terezku jsem potkal až v dospělosti

I proto jsem obdivoval staré hrkající a cinkající tramvaje i plošinové připojené vozy, které jezdívali v Praze společně s T3 a T2 a dalo se do nich naskakovat za jízdy.

Spořilovské zahradní město ve 21. století. Některé domy se „nafoukly“, jiné se zbarvily

Občas jsem si přál filmovou tramvaj potkat, což se mi, ovšem, ale až v dospělosti, splnilo. Když jsem na nějaké slavnosti pražské dopravy viděl bývalý primátorský vůz z roku 1900. Jenže jsem si tehdy neuvědomil, že to byla ona filmová tramvaj.

Tajnosti žižkovského podsvětí

Šátky přes obličej, šavle v ruce. Nočním Žižkovem jezdili piráti

Druhá tramvajová vzpomínka se váže ke kdysi populárním knihám pánů Vlastimila Rady a Jaroslava Žáka pod názvem Tajnosti žižkovského podsvětí, jedné třetiny souborného díla Bohatýrská trilogie. Jedna z kapitol, kterou jsem, taky jako kluk, zbožňoval, se týkala pirátské tramvaje, která se zjevovala v nočních licích „republiky Žižkov“.

Příroda uprostřed města, zajíci velcí jako psi. Zmizelá Praha to teprve bude

Maskovaní bukanýři přepadávali s šavlemi a dalšími zbraněmi noční tramvaje, kradli tramvajákům peníze i jízdenky. Zaměstnanci dopravních podniků se nakonec sjednotili v odporu, vyzbrojili ostrými kleštičkami na štípání lístků a tyčemi na přehazování výhybek a strašáka nočních tramvajových tratí zahnali.

Filmová tramvaj Terezka

Jako dítě jsem si přál, aby mi rodiče povolili noční výpravu na Žižkov, kde bych pátral po loupežnické tramvaji, protože jsem doufal, že ji přece jen hrdinní tramvajáci zcela nezdecimovali a že snad někde čeká, aby opět vyjela loupit do žižkovských ulic…

