V Praze je hned několik kostelů, kde jsou ve skleněných vitrínách vystaveny kompletní kostry světců oblečených v roztodivných šatech. Kosterní pozůstatky byly dovezeny až z dalekého Říma, aby věřící mohli uctívat křesťanské mučedníky z dob, kdy byli ve Svatém městě pronásledováni.
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Pod usměvavou maskou
Záhadnou postavou ve skleněném hrobě je svatý Exuperantius, mučedník. Odpočívá v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově. Jeho lebka je ukryta pod voskovou usměvavou maskou v tělové barvě. Klouby jsou ohnuté poněkud nepřirozeně, takže to celé působí komickohrůzostrašně. Kostlivec je oblečený v okázalém oděvu. Přes jeho tělo je natažená šerpa s nápisem svatý Exuperantius.
Nablízku byl medvěd
Kosti a krev svaté Kolumby, panny a mučednice ze třetího století, leží v další skleněné rakvi, v kostele svaté Voršily na Národní třídě. V jejím životopise se dozvíme, že v 16 letech uprchla ze Španělska do Francie, kde se dala pokřtít. Pohané ji stíhali a před znásilněním ji zachránil podle legendy medvěd. Když ji pronásledovatelé křesťanů chtěli upálit i s medvědem, začalo pršet. Déšť oheň uhasil. Aby Kolumba nekonala další zázraky, raději jí její věznitelé setnuli hlavu. Jak se dostala do skleněné rakve v kostele na Národní třídě, není úplně jasné. Ostatně v Kolumbině oficiálním životopisu je napsáno, že je pohřbena v italské Rimini.
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Bílé rukavice
Další skleněné rakve najdete v kostele svatého Tomáše nedaleko Malostranského náměstí. Jsou označeny jmény svatých Bonifáce a Justa. Lebka svatého Bonifáce má nasazenou čepici, na kostlivcových rukou jsou bílé rukavice. Tvář svatého Justa je ukrytá za kovovou maskou. A to ještě v pražské Loretě stojí úplně oblečení ve skleněných vitrínách svatá Marcia a svatý Felicissimus.
Autor seriálu Tajemství Prahy čerpá ze své nové knihy Moje tajemství Prahy.
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