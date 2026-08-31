Kostnické náměstí zdobí obří krajka. Nový mural vychází ze vzoru ze 17. století

Marek Hýř
Marek Hýř
  7:07
Sledovat Metro na Googlu
Polská umělkyně NeSpoon tvoří krajkové ornamenty ve veřejném prostoru.

Polská umělkyně NeSpoon tvoří krajkové ornamenty ve veřejném prostoru. | foto: Archiv NeSpoon

NeSpoon je polská umělkyně, jejíž tvorba je charakteristická využíváním...
Polská umělkyně NeSpoon tvoří krajkové ornamenty ve veřejném prostoru.
Polská umělkyně NeSpoon tvoří krajkové ornamenty ve veřejném prostoru.
Polská umělkyně NeSpoon tvoří krajkové ornamenty ve veřejném prostoru.
7 fotografií
Na pražském Kostnickém náměstí vzniká nový velkoformátový mural. Polská umělkyně NeSpoon na něm pracuje s motivem tradiční české krajky ze 17. století, který převedla do podoby současného umění ve veřejném prostoru. Dílo vzniká v rámci třetího ročníku mezinárodního festivalu Urban Pictus a dokončeno má být v úterý 1. září.

Umělkyně NeSpoon se ve své tvorbě dlouhodobě inspiruje krajkářskými vzory. Před vznikem svých děl vyhledává historické motivy v muzeích, archivech či soukromých sbírkách a mluví také s řemeslníky a historiky. Pro mural v Praze 3 vycházela z krajky z expozice historické budovy Národního muzea.

Vznikající mural na Kostnickém náměstí v Praze 3.

Konkrétní vzor pochází ze 17. století a byl vybrán s ohledem na historizující charakter budov kolem Kostnického náměstí. Jde o krajku vytvořenou tradiční technikou paličkování. „S NeSpoon jsme strávili několik hodin výběrem vhodného motivu, tak aby vzor nebyl příliš repetitivní a zároveň byl vhodný k malování na velký formát,“ popsal Petr Kopal, jeden ze zakladatelů a produkční festivalu Urban Pictus.

Růžová má důvod

Výraznou součástí muralu bude také růžové pozadí. Podle Kopala má odkazovat na starorůžové odstíny některých historických domů v okolí. Zároveň má dostatečný kontrast zajistit, aby krajkový motiv na velké ploše vynikl. Po dokončení bude malba opatřena ještě antigraffiti nátěrem.

Praha získá jednu z největších venkovních galerií v Evropě. Podívejte se, jak mural v Ruzyni vzniká

Tradiční krajkářský motiv se díky muralu dostává do úplně jiného měřítka a prostředí. „Je to přesně ten typ umění ve veřejném prostoru, který může být zajímavý pro místní obyvatele i návštěvníky a zároveň přirozeně obohatit charakter Prahy 3,“ říká radní Prahy 3 pro kulturu Pavel Křeček.

Z ulic do kina

Festival Urban Pictus bude pokračovat i v září. Ve čtvrtek 10. září od 20:30 se v pražském Bio Oko uskuteční večer Urban Pictus Cinema: Street Heroines & Mural Milada.

NeSpoon propojuje ulice s kulturním dědictvím

NeSpoon je polská umělkyně, jejíž tvorba je charakteristická využíváním krajkových ornamentů ve veřejném prostoru.
Polská umělkyně NeSpoon tvoří krajkové ornamenty ve veřejném prostoru.
Polská umělkyně NeSpoon tvoří krajkové ornamenty ve veřejném prostoru.
Polská umělkyně NeSpoon tvoří krajkové ornamenty ve veřejném prostoru.
7 fotografií

Program nabídne českou premiéru dokumentu Street Heroines režisérky Alexandry Henry o ženách působících v graffiti a street artu. Součástí večera bude také dokument Mural Milada o vzniku muralu Milady Horákové od výtvarnice Toy_Box. Po projekcích budou následovat debaty s tvůrci a dalšími hosty.

O Urban Pictus

  • Urban Pictus je festival zaměřený na současný mural art a umění ve veřejném prostoru.
  • Prostřednictvím velkoformátových realizací přináší současné umění přímo do ulic Prahy a propojuje tvorbu českých i zahraničních umělců s konkrétními místy a jejich okolím.
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence

Z dálky působí reklama na talentovou show normálně.

Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a blíže si reklamu na nadcházející řadu SuperStar prohlédne, bude se divit. Zdeformované obličeje,...

Ondřej Vetchý jako žižkovský Rom: Film Párátko z roku 1987 zachytil čtvrť během demolice

Záběry bouraného Žižkova z filmu Párátko.

Nad osudem starého Žižkova roníme slzy dodnes. Nejdřív ho nechali zchátrat a pak ho téměř plošně zbourali, aby měli lidé možnost žít v lepším. Podle tehdejších měřítek. Paneláky zaplevelená „svobodná...

Loni frčel padel, hitem zítřků je pickleball. Kde si ho v Praze zahrát?

Pickleball na vlastní kurtu? Jen na pár místech v Praze – a tady je to trefa do...

Děrovaný plastový míček, pevná pálka a kurt menší než tenisový. Pickleball může na první pohled vypadat jako nenáročná hra, ve skutečnosti jde o jeden z nejrychleji rostoucích sportů posledních let....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tramvaje v září znovu propojí Muzeum a I. P. Pavlova. Vršovice čeká nepříjemná změna

Stavba tramvajové trati na Václavském náměstí a proměna jeho okolí (stav...

Po více než roce se cestující znovu svezou tramvají mezi Vinohradskou ulicí a I. P. Pavlova. Provoz ve Škrétově ulici má být obnoven v první polovině září. Změna se dotkne linek 11 a 13, přímé...

Rozbité Ládví se promění. Nová tvář centra sídliště vyjde na 109 milionů korun.

Revitalizace veřejného prostranství u Kulturního domu Ládví

Ládví čeká výrazná proměna. Praha 8 vybrala vítězný návrh architektonické soutěže, který propojí dosud roztříštěná prostranství, přidá zeleň, vodní prvky, místa pro trhy i odpočinek. Rekonstrukce má...

Řidič v nádrži zapomněl tankovací pistoli a rozjel se. Škoda šplhá ke čtvrt milionu

ilustrační snímek

Ke kuriózní nehodě došlo o víkendu na čerpací stanici na Jihlavsku. Před odjezdem z benzinky zapomněl z hrdla nádrže vytáhnout tankovací pistoli řidič mercedesu. Při rozjezdu auta pak poškodil nejen...

31. srpna 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Z hořící ubytovny prchali lidé po žebřících, dva zranění jsou v kritickém stavu

Všechny složky integrovaného záchranného systému zasahovaly v Šumperku u požáru...

Dvacet lidí zachránili hasiči při nedělním požáru ubytovny v Šumperku. Při večerním zásahu využili také automobilové žebříky, po kterých obyvatele budovy dostali do bezpečí. Deset lidí se zranilo,...

30. srpna 2026  21:22,  aktualizováno  31. 8. 10:08

Na metalovém festivalu zemřel fanoušek, pořadatel akci předčasně ukončil

ilustrační snímek

Tragický závěr měl letošní festival Metal Madness u řeky Otavy v Sušici na Klatovsku. Pětapadesátiletý fanoušek tvrdé muziky tam náhle zkolaboval a zemřel. Případem se zabývají kriminalisté.

31. srpna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Thajská královna míří do kokpitu Gripenu. Už léta létá s králem v Boeingu

Thajská královna Suthida během veřejného vystoupení v Bangkoku v prosinci 2020....

Kdysi pracovala jako letuška, dnes je královnou, generálkou a pilotkou královského Boeingu. Suthida teď přidává další neobvyklou kapitolu: výcvik na thajském stíhacím letounu Gripen. Pokud jej...

31. srpna 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Školní rok začíná. Jaké kyberpodvody cílí právě na školáky?

31. srpna 2026

Nejvíc diskutované názvy nových stanic metra se téměř jistě změní

Umístění stanice Olbrachtova bude podél ulice Na Strži s vazbou na ulici...

Pražští radní projednají názvy stanic budované linky D pražského metra. Na doporučení místopisné komise nejspíš změní stávající pracovní názvy pět z osmi stanic.

31. srpna 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

První společná robotická operace ve Zlíně. Ženě odstranili dva nádory najednou

Lékaři ve zlínské krajské nemocnici odstranili ženě dva různé nádory v rámci...

Vůbec poprvé se v Baťově nemocnici ve Zlíně vystřídaly dva operační týmy ze dvou oddělení v rámci jedné kompletně robotické operace. Třiasedmdesátiletá pacientka měla nádor na děložní sliznici a na...

31. srpna 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Na Karlovarsku vypadlo z okna domu malé dítě, utrpělo těžká zranění

ilustrační snímek

Neštěstí se stalo v sobotu odpoledne v Ostrově na Karlovarsku, kde z okna domu vypadlo malé dítě. Utrpělo těžká zranění. Případem se zabývá policie.

31. srpna 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Oběd ve škole dostanou i děti z rodin bez peněz. Kraj uvolní přes 37 milionů

ilustrační snímek

Jihočeský kraj na program Obědy pro jihočeské děti II vyčlenil pro nadcházející školní rok 37,7 milionu korun. Třeba na Strakonicku zase k obědům pomůže Tříkrálová sbírka. Dávka je určená pro děti a...

31. srpna 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Padesátikoruna. Zákazníci ji do sbírky přidali už více než stotisíckrát

31. srpna 2026  9:15

Holčička spadla při akci na Plzeňsku do ohně, je vážně popálená

V obci Lipnice u Spáleného Poříčí na Plzeňsku se vážně popálila holčička...

Vrtulník letecké záchranné služby z Líní přepravil v sobotu na popáleninové centrum do pražských Vinohrad dítě předškolního věku. Dívenka spadla v obci Lipnice u Spáleného Poříčí na Plzeňsku do ohně...

31. srpna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Lidé využívají mola u jezera Milada, ač nesmějí. Práce brzdí i ochrana ptáků

Mola u jezera Milada. Podle správce plochy ještě nejsou hotová, někteří lidé je...

Jsou na vodní hladině už několik týdnů, plavcům by se díky nim lépe dostávalo do vody, ale zatím na ně oficiálně nemohou, byť je řada lidí už vyzkoušela. Řeč je o šesti nových molech se schůdky na...

31. srpna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.