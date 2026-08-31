Umělkyně NeSpoon se ve své tvorbě dlouhodobě inspiruje krajkářskými vzory. Před vznikem svých děl vyhledává historické motivy v muzeích, archivech či soukromých sbírkách a mluví také s řemeslníky a historiky. Pro mural v Praze 3 vycházela z krajky z expozice historické budovy Národního muzea.
Konkrétní vzor pochází ze 17. století a byl vybrán s ohledem na historizující charakter budov kolem Kostnického náměstí. Jde o krajku vytvořenou tradiční technikou paličkování. „S NeSpoon jsme strávili několik hodin výběrem vhodného motivu, tak aby vzor nebyl příliš repetitivní a zároveň byl vhodný k malování na velký formát,“ popsal Petr Kopal, jeden ze zakladatelů a produkční festivalu Urban Pictus.
Růžová má důvod
Výraznou součástí muralu bude také růžové pozadí. Podle Kopala má odkazovat na starorůžové odstíny některých historických domů v okolí. Zároveň má dostatečný kontrast zajistit, aby krajkový motiv na velké ploše vynikl. Po dokončení bude malba opatřena ještě antigraffiti nátěrem.
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Tradiční krajkářský motiv se díky muralu dostává do úplně jiného měřítka a prostředí. „Je to přesně ten typ umění ve veřejném prostoru, který může být zajímavý pro místní obyvatele i návštěvníky a zároveň přirozeně obohatit charakter Prahy 3,“ říká radní Prahy 3 pro kulturu Pavel Křeček.
Z ulic do kina
Festival Urban Pictus bude pokračovat i v září. Ve čtvrtek 10. září od 20:30 se v pražském Bio Oko uskuteční večer Urban Pictus Cinema: Street Heroines & Mural Milada.
NeSpoon propojuje ulice s kulturním dědictvím
Program nabídne českou premiéru dokumentu Street Heroines režisérky Alexandry Henry o ženách působících v graffiti a street artu. Součástí večera bude také dokument Mural Milada o vzniku muralu Milady Horákové od výtvarnice Toy_Box. Po projekcích budou následovat debaty s tvůrci a dalšími hosty.
O Urban Pictus