Už tuto sobotu začíná astronomické léto, je proto čas přemýšlet, kde se zchladit. Deník Metro sestavil seznam TOP pražských koupališť. Náš přehled nabízí ceník i tipy, které vám zpříjemní pobyt u vody.

Koupaliště Kolovraty: Klidná oáza na okraji Prahy

Možná ne tak známé, ale o to klidnější je koupaliště Kolovraty na okraji Prahy. Tento venkovní areál s kapacitou 900 osob nabízí perfektní místo pro letní osvěžení u vody.

Otevírací doba: každý den od 10 do 19 h

Proč právě do Kolovrat?

Vyhřívané bazény – 25metrový plavecký bazén s relaxační částí a malý dětský bazén s klouzačkou a chrličem. Voda je vždy příjemně teplá, ideální i pro chladnější dny.

Slunná terasa s lehátky, rozlehlá travnatá plocha a písečná pláž pro slunění i stavění hradů z písku.

Finská panoramatická sauna.

Dostatek stínu díky slunečníkům a okolní zeleni.

Čisté sociální zařízení, převlékárny a občerstvení s posezením.

Snadná dostupnost a bezproblémové parkování.

Koupaliště Kolovraty Propojení bazénu a sauny na jednom místě - může být skvělou kombinací pro ty dny, kdy se chcete po plavání prohřát. www.koupalistekolovraty.cz 13 1

Vstupné pro rok 2025

Kategorie Cena Dospělí 240 Kč Děti do 15 let 165 Kč Děti do 1 roku zdarma Studenti (do 26 let) 165 Kč Senioři (od 65 let) a ZTP 165 Kč Rodinné vstupné 1+2 (1 dospělý + 2 děti) 490 Kč Rodinné vstupné 1+3 (1 dospělý + 3 děti) 560 Kč Rodinné vstupné 2+1 (2 dospělí + 1 dítě) 555 Kč Rodinné vstupné 2+2 (2 dospělí + 2 děti) 625 Kč Rodinné vstupné 2+3 (2 dospělí + 3 děti) 685 Kč

Výhodnější ceny pro odpolední vstupné od 16 do 19 hod. Kompletní ceník najdete na stránkách koupaliště.

Jak se ke koupališti dostat MHD?

Koupaliště Kolovraty se nachází na adrese Nad Nádrží, Praha 10 – Kolovraty. Nejbližší stanice MHD je autobusová zastávka Nad Dvorem, kam jezdí autobus 227. Od zastávky ujdete ke koupališti jen něco málo přes 300 metrů, za minutku jste tam.

Koupaliště Petynka: Moderní relax a zábava pro každého

Koupaliště Petynka v pražských Střešovicích se pyšní 50 metrů dlouhým vyhřívaným nerezovým bazénem a moderní technologií čištění vody, která minimalizuje použití chlóru. Užijete si tu koupání i za chladnějšího počasí. Areál o celkové rozloze větší než 30 500 m2 prošel rozsáhlou rekonstrukcí, takže se můžete těšit i na nové lavičky, opalovací plato a kompletně modernizované zázemí se šatnami a sprchami.

Voda na koupališti Petynka v Praze patří dle testů k nejčistším v Praze.

Otevírací doba: každý den od 7 do 21 hod

Proč právě na Petynku?

Vyhřívaný 50metrový nerezový bazén.

Bezbariérový přístup, včetně hydraulického sedadla pro spouštění vozíčkářů do bazénu.

Atrakce pro děti i dospělé, třeba stometrový tobogán, aquazorbing, dětské čtyřkolky, trampolíny, brouzdaliště a dětské hřiště.

Hřiště na plážový volejbal, nohejbal a stoly na stolní tenis.

Dostatek prostoru pro odpočinek na upravovaných travnatých plochách, zatravněné střeše provozní budovy a na dřevěných terasách.

Příjemný stín pod vzrostlými stromy.

Wi-Fi zdarma a stánky s občerstvením.

Koupaliště PETYNKA Vážení návštěvníci,



otevření koupaliště se nám blíží a pokud počasí nebude proti tak 1.5.2025 zahájíme provoz. Pevné rozhodnutí o tomto uděláme do 25.4.2025.

Plánovaná stavba krytého bazénu nebude ovlivňovat letošní sezónu koupaliště, začátek stavebních prací je plánován na podzim letošního roku až po ukončení provozu koupaliště. 201 19

Vstupné pro rok 2025

Kategorie Celodenní vstupné Po 15:00 Dospělí a dospívající 15-65 let 250 Kč 180 Kč Děti do 3 let zdarma zdarma Děti do 15 let, studenti do 26 let, senioři od 65 let, ZTP 150 Kč 100 Kč Skupinové vstupné pro školy/tábory/spolky 100 Kč 80 Kč

Voda na koupališti Petynka v Praze patří dle testů k nejčistším v Praze. Vysázené stromy navíc skýtají hodně stínu.

Jak se ke koupališti dostat MHD?

Koupaliště Petynka se nachází na adrese Otevřená 1072/4, Praha 6 – Střešovice. Nejbližší stanice MHD je zastávka autobusu Na Petynce, kam jezdí linky 149 a 180. Zastávka je vzdálená od koupaliště necelých 300 metrů.

Koupaliště Pražačka: Sport, relax i výhled na Prahu

Sportovní a rekreační areál Pražačka na Žižkově nabízí víc než jen koupání. Je to kompletní centrum pro aktivní odpočinek i relaxaci s nádherným výhledem na Prahu. Vyhřívaný venkovní 25metrový bazén je rozdělen do tří zón, aby si tu každý našel to své.

Koupaliště v areálu Pražačka

Otevírací doba: pondělí až pátek: 6:00-7:45, 9:00-21:30

sobota, neděle a svátky: 9:00-20:00

Proč právě na Pražačku?

Vyhřívaný venkovní bazén.

Tři funkční zóny: Plavecká zóna pro kondiční plavce, relaxační zóna s vířivkami a oddychovými prostory a rodinná zóna s atrakcemi pro děti.

Široká nabídka sportovišť: Krytý bazén, sauna, posilovna, hřiště na volejbal, nohejbal, tenis, basketbal a fotbal, dětské dopravní hřiště.

Dlouhá otevírací doba pro ranní i večerní plavání.

Kurzy plavání pro děti.

Terasa s občerstvením a výhledem na Prahu.

Areál žižkovského koupaliště Pražačka je po rekonstrukci (1.6.2018)

Vstupné pro rok 2025

Doba pobytu Vstupné celodenní Vstupné 9 - 15 h Vstupné po 16. h Vstupné na hodinu Vstupné na dvě hodiny Základní vstupné 220 Kč 170 Kč 170 Kč 110 Kč 140 Kč Zvýhodněné 180 Kč 140 Kč 140 Kč 90 Kč 120 Kč Rodinné 1+1 300 Kč Rodinné 2+1 450 Kč

Zvýhodněné vstupné: Děti do 15 let, senioři nad 65 let, studenti do 26 let a osoby s průkazem ZTP, ZTP/P.

Rodinné vstupné: Každé další dítě plus 80 Kč, na každého dospělého maximálně dvě děti.

Děti do 3 let vstup zdarma.

Jak se ke koupališti dostat MHD?

Koupaliště Pražačka najdete na adrese Za Žižkovskou vozovnou 2716/19, Praha 3 – Žižkov. Ze zastávky tramvaje Vozovna Žižkov se projdete asi 5 minut pěšky.

Plavecký stadion Podolí: Klasika s výhledem na Vltavu

Plavecký stadion Podolí je legendou mezi pražskými koupališti a právem patří k nejoblíbenějším. Najdete ho přímo u Vltavy a nabízí unikátní kombinaci venkovních i vnitřních bazénů.

Plavecký stadion Podolí

Otevírací doba: každý den od 6 do 21:45

Mimochodem, znáte příběh, kdy bazén v Podolí navštívila princezna Diana? „Byla na státní návštěvě v Praze se svým manželem. Neohlášeně přijela do bazénu, ochranka jí řádně zakoupila vstupenku a dala 100 korun na zapůjčení zámečku. Princezna si šla zaplavat do bazénu, který byl v tu chvíli vyhrazen pouze pro sportovní trénink. Byla zřejmě velmi dobrou plavkyní, protože trenérka odhalila cizího plavce až ke konci tréninku, když se rozhodla ji doslova vyhodit z pronajaté dráhy. Teprve ochranka trenérce vysvětlila, že jde o princeznu,“ uvádí se ve článku, který jsme o bazénu psali v minulosti.

Plavecký stadion.

Proč právě Podolí?

Dva venkovní bazény a jeden vnitřní bazén, venkovní tobogán.

Široká nabídka služeb – sauny, masáže a další wellness procedury.

Občerstvení a dostatek prostoru pro relaxaci.

Vynikající dostupnost MHD.

Vstupné pro rok 2025

Vstupné zakoupené od 8 do 15 h Vstupné zakoupené od 15 do 18 h Dospělí 300 Kč 230 Kč Děti do 15 let, ZTP/P + 1 doprovod 190 Kč 165 Kč Studenti do 26 let, důchodci, ZTP 210 Kč 200 Kč Rodinné: 2 dospělí + 1 dítě do 15 let 620 Kč 485 Kč Rodinné: 1 dospělý + 1 dítě 420 Kč 330 Kč

Za každé další dítě k rodinné vstupence doplatek 125 Kč.

Vnitřní bazén Plaveckého stadionu v Podolí

Jak se ke koupališti dostat MHD?

Plavecký stadion Podolí leží na adrese Podolská 74, Praha 4. Nejbližší stanice MHD je zastávka tramvají Dvorce. Od koupání vás tak dělí zhruba 600 metrů.

Koupaliště Divoká Šárka: Klidné koupání uprostřed přírody

Pokud hledáte únik z městského shonu a toužíte po koupání v malebném prostředí, pak se vydejte objevovat krásy koupaliště Divoká Šárka. Leží v samém srdci stejnojmenné přírodní rezervace, obklopené vysokými skalami a protékajícím potokem.

Otevírací doba: každý den od 9 do 19 h

Zajímavé je, že dnes koupaliště provozuje Petr Veselík, jehož praděda ve 30. letech minulého století areál budoval. „Původně tu byl rybník, v místě bazénů byl náhon. Můj praděda s bratrem tady také ze starého mlýna kousek pod areálem koupaliště vybudovali restauraci. Bylo to v podstatě propojené,“ vyprávěl Veselík.

Ač na území hlavního města, je koupaliště Divoká Šárka překvapivě klidným útočištěm milovníků nerušeného odpočinku, skalnatých hřbetů a neporušené přírody.

Proč právě Divoká Šárka?

Koupaliště je napájeno z místního pramene a chlor se používá minimálně, což ocení zejména alergici.

Klidné prostředí pro relaxaci a odpočinek s výhledem na skály.

Atrakce pro děti jako dětské brouzdaliště, malý tobogán, skluzavky, houpačky, trampolína a prolézačky.

Stolní tenis, nohejbal a volejbal na uzavřeném hřišti.

Uzamykatelné kabinky a možnost občerstvení.

Na koupališti v pražské Divoké Šárce díky majitelům stále žije duch první republiky.

Vstupné pro rok 2025

Kategorie Cena Dospělí celodenní 200 Kč Děti (od 4,99 do 14,99 let) 60 Kč Děti do 5 let (v doprovodu rodičů) zdarma Studenti (do 26 let, po předložení ISIC) 150 Kč Senioři (od 65 let) 150 Kč ZTP 150 Kč Vstupné od 16:30 120 Kč Vstupné 1 hodina (+ 100 Kč vratná záloha) 100 Kč Multisport (9:00 až 19:00, hrazena 1 hodina) 80 Kč

Koupaliště Divoká Šárka

Jak se ke koupališti dostat MHD?

Koupaliště najdete na adrese Divoká Šárka 8/2, Praha 6. Nechte se dovézt tramvají na zastávku Divoká Šárka, odkud se projdete 1,3 kilometru dlouhou procházkou přírodou až ke koupališti. Chůze vám zabere asi dvacet minut.

Vybrali jste si, na které koupaliště se vydáte? Nebo spíše preferujete přírodní koupání bez chloru? Podívejte se na náš výběr top pěti přírodních koupališť v Praze.