Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma

Ivana Vaňkátová
Marek Hýř
Ivana Vaňkátová, Marek Hýř
  9:59
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Blíží se tropické počasí a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší přírodní koupání. Objevte s Metro.cz pět skvělých přírodních koupališť, kde si naplno užijete ten pravý letní odpočinek u vody.
Koupací biotop Radotín

Koupací biotop Radotín | foto: biotop Radotín

Koupání v pražské Hostivařské přehradě
Hostivařská přehrada
Jakub Ott, provozní biotopu koupaliště Lhotka
Koupaliště Lhotka
11 fotografií

Praha je plná koupališť, pokud ale preferujete vodu bez chlóru, máme pro vás pár tipů, kam se vydat zchladit.

Obsah

Koupaliště Motol

Koupaliště Motol je přírodní vodní nádrž s protékající vodou. Před ruchem města chrání vzrostlá zeleň. Dno koupaliště je písčité a pozvolna se svažuje, takže je ideální pro rodiny s malými dětmi.

Letos je vstup na koupaliště zdarma. Kvůli nepříznivému počasí na přelomu roku se zpozdila modernizace areálu. K jejímu dokončení tak dojde až v červenci. K dispozici je zatím jen mobilní zázemí. „S ohledem na dočasnou nedostupnost nových převlékáren a sociálního zařízení v přízemí nové budovy jsme se rozhodli, že v letošní sezoně bude vstup na koupaliště zdarma a pro příjemnější trávení volného času u vody jsme zajistili i stánek s občerstvením a samozřejmě toalety,“ uvedla už dříve náměstkyně pražského primátora pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

Koupaliště Motol

Praktické tipy:

  • Připravte si dostatek peněz, platba je zde možná pouze v hotovosti.
  • Areál lze po 20. hodině využít i pro pořádání soukromých akcí, jako jsou oslavy nebo grilování.

Otevírací doba:

Od 9:30 do 20:00 hod.

Jak se na koupaliště dostat pomocí MHD?

Přírodní koupaliště Motol najdete v ulici Zahradníčkova v Praze 5, a to 335 metrů od zastávky tramvaje Vozovna Motol. Vychází to přibližně na 5 minut chůze.

Hostivařská přehrada

Hostivařská přehrada je největší vodní plochou v Praze určenou ke koupání. Nachází se v Hostivařském lesoparku. Nabízí hned dvě pláže. Hlavní pláž má travnaté plochy a dlouhou písečnou pláž s pozvolným vstupem do vody, je tak vhodná i pro malé děti. Najdete zde obří skluzavku, trampolínu, půjčovnu loděk, šlapadel, kajaků, paddleboardů, hřiště na plážový volejbal, dětské hřiště a fitness zónu. Po celé pláži jsou rovnoměrně rozmístěné převlékárny a sprchy s pitnou vodou. Nechybí tady ani stánky s občerstvením.

Na vedlejší pláži si přijdou na své nudisté. Hostivařská nudistická pláž je jednou z nejstarších a nejlépe vybavených v České republice. Tato klidná část nabízí vlastní občerstvení, volejbalové a badmintonové kurty, stolní tenis a letní parkety s DJ´s.

Koupání v pražské Hostivařské přehradě

Otevírací doba:

  • 9:00 až 20:00 hod.

Vstupné pro rok 2026:

KategorieTyp vstupnéhoČas platnostiCena
DospělíNa celý denod 9:00170 Kč
Odpoledníod 15:00130 Kč
Večerníod 18:0070 Kč
StudentiNa celý denod 9:00140 Kč
Odpoledníod 15:00100 Kč
Večerníod 18:0050 Kč
Děti 100 až 140 cm, důchodci, ZTPNa celý denod 9:00110 Kč
Odpoledníod 15:0080 Kč
Večerníod 18:0040 Kč
Rodinné I. (1 dospělý + 2 děti 100 – 140 cm)Na celý denod 9:00270 Kč
Odpoledníod 15:00200 Kč
Večerníod 18:00100 Kč
Rodinné II. (2 dospělí + 2 děti 100 – 140 cm)Na celý denod 9:00400 Kč
Odpoledníod 15:00300 Kč
Večerníod 18:00150 Kč

Jak se na koupaliště dostat pomocí MHD?

Hostivařská přehrada se nachází na adrese K Jezeru, Praha 10 – Hostivař. Přístupná je ze všech stran, tedy z Jižního Města, Hájí, Hostivaře, Měcholup a Petrovic.

K hlavní bráně koupaliště je nejrychlejší spojení autobusem:

  • Zastávka Wagnerova (Háje), autobus číslo 203, vzdálenost pěšky od hlavní pláže 2,2 kilometru, tedy přibližně 40 minut chůze.
  • Zastávka Jižní Město, autobus číslo 136, 165, 170, 213, 905, vzdálenost pěšky od hlavní pláže 2 kilometry metrů, také se projdete přibližně 40 minut.

Na koupaliště se můžete projít také od konečné metra linky C, tedy ze zastávky Háje. Připravte se na procházku dlouhou 2,5 kilometrů.

A jak se dostat na nudistickou pláž?

  • Zastávka autobusů Jižní Město, vzdálenost pěšky 450 metrů
  • Zastávka metra Háje, vzdálenost pěšky 2 kilometry.

Hostivařská přehrada

Koupaliště Lhotka

Koupaliště Lhotka je poměrně nový biotop, který vdechl život bývalému chátrajícímu areálu tradičního koupaliště. Areál prošel rozsáhlou revitalizací, která zahrnovala rozšíření odpočinkových travnatých ploch, vybudování nového dětského hřiště a letních WC se sprchami a převlékárnami. Nově zde najdete moderní kontejnerové stánky s občerstvením a rozlehlou dřevěnou terasu, kde si ho můžete vychutnat.

Jakub Ott, provozní biotopu koupaliště Lhotka

Praktické tipy:

  • Před návštěvou koupaliště se můžete podívat na webkameru, jak je zrovna v areálu plno.
  • Z důvodu omezeného počtu parkovacích míst se důrazně nedoporučuje doprava vlastním automobilem.

Koupaliště Lhotka

Otevírací doba:

MěsícDen v týdnuOtevírací doba
ČervenPo – Čt10:00 – 19:00
10:00 – 20:00
So9:00 – 20:00
Ne9:00 – 19:00
ČervenecPo – Ne9:00 – 20:00
SrpenPo – Ne9:00 – 20:00
ZáříPo – Pá10:00 – 18:00
So – Ne9:00 – 18:00

Vstupné pro rok 2026:

KategorieCelodenníOdpolední (od 15:00 hod.)
Dospělí180 Kč130 Kč
Děti (do 15 let), ZTP, senioři nad 65 let120 Kč100 Kč
Děti do 1 rokuzdarmazdarma
Rodinné vstupnéCelodenníOdpolední (od 15:00 hod.)
1 dospělý + 1 dítě240 Kč190 Kč
1 dospělý + 2 děti300 Kč250 Kč
2 dospělí + 1 dítě420 Kč320 Kč
2 dospělí + 2 děti480 Kč380 Kč
Každé další dítědle ceníkudle ceníku

Jak se na koupaliště dostat pomocí MHD?

Koupaliště Lhotka je snadno dostupné MHD autobusy ze zastávek Lhotka (linky 121, 139, 150 a 197), vzdálené 482 metrů od koupaliště, nebo Novodvorská (linky 106, 196 a 197), vzdálené 795 metrů. Vstup do areálu je z ulice Nad koupadly.

Lhotka. Teplota vody v biotopu bývá kolem 24,5 stupně Celsia.

Žluté lázně

Legendární pražské koupaliště s bohatou historií sahající až do roku 1910. Žluté lázně nabízejí obrovské množství sportovních aktivit, gastronomických zážitků a nezapomenutelných kulturních akcí. Často se zde konají koncerty, stand-upy, ale i hospodské kvízy. Pro děti je k dispozici brouzdaliště a dětské hřiště.

Praktické tipy:

  • Žluté lázně jsou perfektním místem pro setkání s přáteli, pořádání oslav, ale i firemních akcí.
  • Sledujte kalendář akcí, ať vám nic neunikne.

Žluté lázně

Otevírací doba:

Každý den od 9:00 do 22:00 hod.

Vstupné pro rok 2026:

KategorieDenní vstup AREÁLRozšíření areálového vstupného o dětský koutek
Dospělí150 Kč80 Kč
Zlevněné vstupné (děti od 100 cm do 15 let, studenti do 26 let, důchodci od 62 let)80 Kč70 Kč
Rodinné vstupné400 Kč
Děti do 1 roku / ZTPZdarmaZdarma

Jak se na koupaliště dostat pomocí MHD?

Žluté lázně najdete na adrese Podolské nábřeží 3/1184, Praha 4 – Podolí. Nejblíže se nachází tramvajová zastávka Dvorce, na kterou vás dovezou tramvajové linky 2, 3, 17 a 21. Od ní ujdete pěšky jen 162 metrů a jste v centru zábavy.

Pražané míří do rekreačního areálu Žluté lázně, aby se v teplý den zchladili. (12. srpna 2024)

Biotop Radotín

Biotop Radotín láká na koupání ve vodě čištěné biologicky, pomocí vodních rostlin a přírodních ekosystémů ve filtračních lagunách. Koupací jezero má proměnlivou hloubku od mělké části pro děti až po plaveckou část. V areálu najdete letní převlékárny, venkovní sprchy i dětské hřiště. K dispozici je také bufet s občerstvením.

Biotop Radotín

Praktické tipy:

  • Pokud preferujete přírodní koupání bez chloru, Biotop Radotín je pro vás to pravé.
  • Držitelé permanentek mohou využívat samoobslužné ranní plavání od 7 do 9 hodin.
  • Pokud se chcete jen rychle osvěžit, můžete si koupit výhodnější vstup pouze na hodinu nebo dvě.
  • Nezapomeňte si před návštěvou zkontrolovat aktuální obsazenost areálu na webových stránkách biotopu.

Biotop Radotín

Otevírací doba:

  • Pondělí až neděle od 9:00 do 20:00 hod.
  • Ranní plavání 7:00 až 9:00 hod.

Vstupné pro rok 2025 (pro rok 2026 ceník zatím není zveřejněný):

Typ vstupenkyZákladníZlevněné (Důchodci, ZTP, děti 6-12 let)Rodinné (2+2)
Celodenní200 Kč160 Kč500 Kč
1 hodina60 Kč50 Kč
2 hodiny100 Kč80 Kč
4 hodiny150 Kč120 Kč400 Kč

Děti do 6 let mají vstup zdarma.

Jak se na koupaliště dostat pomocí MHD?

Biotop Radotín se nachází na adrese K Lázním 9, Praha 5 – Radotín. Zaveze vás k němu autobusová linka 244. Vystoupíte na zastávce Nádraží Radotín, která je od biotopu vzdálená 993 metrů, tedy 15 minut chůze.

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