Praha je plná koupališť, pokud ale preferujete vodu bez chlóru, máme pro vás pár tipů, kam se vydat zchladit.
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Koupaliště Motol
Koupaliště Motol je přírodní vodní nádrž s protékající vodou. Před ruchem města chrání vzrostlá zeleň. Dno koupaliště je písčité a pozvolna se svažuje, takže je ideální pro rodiny s malými dětmi.
Letos je vstup na koupaliště zdarma. Kvůli nepříznivému počasí na přelomu roku se zpozdila modernizace areálu. K jejímu dokončení tak dojde až v červenci. K dispozici je zatím jen mobilní zázemí. „S ohledem na dočasnou nedostupnost nových převlékáren a sociálního zařízení v přízemí nové budovy jsme se rozhodli, že v letošní sezoně bude vstup na koupaliště zdarma a pro příjemnější trávení volného času u vody jsme zajistili i stánek s občerstvením a samozřejmě toalety,“ uvedla už dříve náměstkyně pražského primátora pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.
Praktické tipy:
- Připravte si dostatek peněz, platba je zde možná pouze v hotovosti.
- Areál lze po 20. hodině využít i pro pořádání soukromých akcí, jako jsou oslavy nebo grilování.
Otevírací doba:
Od 9:30 do 20:00 hod.
Jak se na koupaliště dostat pomocí MHD?
Přírodní koupaliště Motol najdete v ulici Zahradníčkova v Praze 5, a to 335 metrů od zastávky tramvaje Vozovna Motol. Vychází to přibližně na 5 minut chůze.
Hostivařská přehrada
Hostivařská přehrada je největší vodní plochou v Praze určenou ke koupání. Nachází se v Hostivařském lesoparku. Nabízí hned dvě pláže. Hlavní pláž má travnaté plochy a dlouhou písečnou pláž s pozvolným vstupem do vody, je tak vhodná i pro malé děti. Najdete zde obří skluzavku, trampolínu, půjčovnu loděk, šlapadel, kajaků, paddleboardů, hřiště na plážový volejbal, dětské hřiště a fitness zónu. Po celé pláži jsou rovnoměrně rozmístěné převlékárny a sprchy s pitnou vodou. Nechybí tady ani stánky s občerstvením.
Na vedlejší pláži si přijdou na své nudisté. Hostivařská nudistická pláž je jednou z nejstarších a nejlépe vybavených v České republice. Tato klidná část nabízí vlastní občerstvení, volejbalové a badmintonové kurty, stolní tenis a letní parkety s DJ´s.
Otevírací doba:
- 9:00 až 20:00 hod.
Vstupné pro rok 2026:
|Kategorie
|Typ vstupného
|Čas platnosti
|Cena
|Dospělí
|Na celý den
|od 9:00
|170 Kč
|Odpolední
|od 15:00
|130 Kč
|Večerní
|od 18:00
|70 Kč
|Studenti
|Na celý den
|od 9:00
|140 Kč
|Odpolední
|od 15:00
|100 Kč
|Večerní
|od 18:00
|50 Kč
|Děti 100 až 140 cm, důchodci, ZTP
|Na celý den
|od 9:00
|110 Kč
|Odpolední
|od 15:00
|80 Kč
|Večerní
|od 18:00
|40 Kč
|Rodinné I. (1 dospělý + 2 děti 100 – 140 cm)
|Na celý den
|od 9:00
|270 Kč
|Odpolední
|od 15:00
|200 Kč
|Večerní
|od 18:00
|100 Kč
|Rodinné II. (2 dospělí + 2 děti 100 – 140 cm)
|Na celý den
|od 9:00
|400 Kč
|Odpolední
|od 15:00
|300 Kč
|Večerní
|od 18:00
|150 Kč
Jak se na koupaliště dostat pomocí MHD?
Hostivařská přehrada se nachází na adrese K Jezeru, Praha 10 – Hostivař. Přístupná je ze všech stran, tedy z Jižního Města, Hájí, Hostivaře, Měcholup a Petrovic.
K hlavní bráně koupaliště je nejrychlejší spojení autobusem:
- Zastávka Wagnerova (Háje), autobus číslo 203, vzdálenost pěšky od hlavní pláže 2,2 kilometru, tedy přibližně 40 minut chůze.
- Zastávka Jižní Město, autobus číslo 136, 165, 170, 213, 905, vzdálenost pěšky od hlavní pláže 2 kilometry metrů, také se projdete přibližně 40 minut.
Na koupaliště se můžete projít také od konečné metra linky C, tedy ze zastávky Háje. Připravte se na procházku dlouhou 2,5 kilometrů.
A jak se dostat na nudistickou pláž?
- Zastávka autobusů Jižní Město, vzdálenost pěšky 450 metrů
- Zastávka metra Háje, vzdálenost pěšky 2 kilometry.
Koupaliště Lhotka
Koupaliště Lhotka je poměrně nový biotop, který vdechl život bývalému chátrajícímu areálu tradičního koupaliště. Areál prošel rozsáhlou revitalizací, která zahrnovala rozšíření odpočinkových travnatých ploch, vybudování nového dětského hřiště a letních WC se sprchami a převlékárnami. Nově zde najdete moderní kontejnerové stánky s občerstvením a rozlehlou dřevěnou terasu, kde si ho můžete vychutnat.
Praktické tipy:
- Před návštěvou koupaliště se můžete podívat na webkameru, jak je zrovna v areálu plno.
- Z důvodu omezeného počtu parkovacích míst se důrazně nedoporučuje doprava vlastním automobilem.
Otevírací doba:
|Měsíc
|Den v týdnu
|Otevírací doba
|Červen
|Po – Čt
|10:00 – 19:00
|Pá
|10:00 – 20:00
|So
|9:00 – 20:00
|Ne
|9:00 – 19:00
|Červenec
|Po – Ne
|9:00 – 20:00
|Srpen
|Po – Ne
|9:00 – 20:00
|Září
|Po – Pá
|10:00 – 18:00
|So – Ne
|9:00 – 18:00
Vstupné pro rok 2026:
|Kategorie
|Celodenní
|Odpolední (od 15:00 hod.)
|Dospělí
|180 Kč
|130 Kč
|Děti (do 15 let), ZTP, senioři nad 65 let
|120 Kč
|100 Kč
|Děti do 1 roku
|zdarma
|zdarma
|Rodinné vstupné
|Celodenní
|Odpolední (od 15:00 hod.)
|1 dospělý + 1 dítě
|240 Kč
|190 Kč
|1 dospělý + 2 děti
|300 Kč
|250 Kč
|2 dospělí + 1 dítě
|420 Kč
|320 Kč
|2 dospělí + 2 děti
|480 Kč
|380 Kč
|Každé další dítě
|dle ceníku
|dle ceníku
Jak se na koupaliště dostat pomocí MHD?
Koupaliště Lhotka je snadno dostupné MHD autobusy ze zastávek Lhotka (linky 121, 139, 150 a 197), vzdálené 482 metrů od koupaliště, nebo Novodvorská (linky 106, 196 a 197), vzdálené 795 metrů. Vstup do areálu je z ulice Nad koupadly.
Žluté lázně
Legendární pražské koupaliště s bohatou historií sahající až do roku 1910. Žluté lázně nabízejí obrovské množství sportovních aktivit, gastronomických zážitků a nezapomenutelných kulturních akcí. Často se zde konají koncerty, stand-upy, ale i hospodské kvízy. Pro děti je k dispozici brouzdaliště a dětské hřiště.
Praktické tipy:
- Žluté lázně jsou perfektním místem pro setkání s přáteli, pořádání oslav, ale i firemních akcí.
- Sledujte kalendář akcí, ať vám nic neunikne.
Otevírací doba:
Každý den od 9:00 do 22:00 hod.
Vstupné pro rok 2026:
|Kategorie
|Denní vstup AREÁL
|Rozšíření areálového vstupného o dětský koutek
|Dospělí
|150 Kč
|80 Kč
|Zlevněné vstupné (děti od 100 cm do 15 let, studenti do 26 let, důchodci od 62 let)
|80 Kč
|70 Kč
|Rodinné vstupné
|400 Kč
|Děti do 1 roku / ZTP
|Zdarma
|Zdarma
Jak se na koupaliště dostat pomocí MHD?
Žluté lázně najdete na adrese Podolské nábřeží 3/1184, Praha 4 – Podolí. Nejblíže se nachází tramvajová zastávka Dvorce, na kterou vás dovezou tramvajové linky 2, 3, 17 a 21. Od ní ujdete pěšky jen 162 metrů a jste v centru zábavy.
Biotop Radotín
Biotop Radotín láká na koupání ve vodě čištěné biologicky, pomocí vodních rostlin a přírodních ekosystémů ve filtračních lagunách. Koupací jezero má proměnlivou hloubku od mělké části pro děti až po plaveckou část. V areálu najdete letní převlékárny, venkovní sprchy i dětské hřiště. K dispozici je také bufet s občerstvením.
Praktické tipy:
- Pokud preferujete přírodní koupání bez chloru, Biotop Radotín je pro vás to pravé.
- Držitelé permanentek mohou využívat samoobslužné ranní plavání od 7 do 9 hodin.
- Pokud se chcete jen rychle osvěžit, můžete si koupit výhodnější vstup pouze na hodinu nebo dvě.
- Nezapomeňte si před návštěvou zkontrolovat aktuální obsazenost areálu na webových stránkách biotopu.
Otevírací doba:
- Pondělí až neděle od 9:00 do 20:00 hod.
- Ranní plavání 7:00 až 9:00 hod.
Vstupné pro rok 2025 (pro rok 2026 ceník zatím není zveřejněný):
|Typ vstupenky
|Základní
|Zlevněné (Důchodci, ZTP, děti 6-12 let)
|Rodinné (2+2)
|Celodenní
|200 Kč
|160 Kč
|500 Kč
|1 hodina
|60 Kč
|50 Kč
|2 hodiny
|100 Kč
|80 Kč
|4 hodiny
|150 Kč
|120 Kč
|400 Kč
Děti do 6 let mají vstup zdarma.
Jak se na koupaliště dostat pomocí MHD?
Biotop Radotín se nachází na adrese K Lázním 9, Praha 5 – Radotín. Zaveze vás k němu autobusová linka 244. Vystoupíte na zastávce Nádraží Radotín, která je od biotopu vzdálená 993 metrů, tedy 15 minut chůze.