„Je to víc než jen pojmenování prostranství. Je to gesto úcty. Karel Schwarzenberg byl vzácnou osobností. Nikdy nezapomněl na svou odpovědnost vůči české společnosti. A my jsme nezapomněli na něj,“ uvedla starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská k pojmenování malebného koutu u Karlova mostu. Dostane jméno po Karlu Schwarzenbergovi.
Silná podpora od lidí
Návrh na pojmenování vznikl z iniciativy občanů. V petici se pro název náplavky podepsalo téměř 2 500 lidí. „Spojoval lidi, generace i světy, které by jinak zůstaly oddělené. Je to připomínka, že můžeme být hrdí na osobnost, která přesahovala hranice naší země, a přesto zůstala vždy věrná své vlasti,“ dodal Giancarlo Lamberti, zastupitel městské části Praha 1 a spoluautor petice.
Návrh následně doporučil Výbor pro participaci MČ Praha 1, schválilo jej Zastupitelstvo městské části a poté postoupil do místopisné komise hl. m. Prahy. Její doporučení vedlo k finálnímu rozhodnutí magistrátní rady.
Pojmenování nábřeží právě v tomto úseku – v těsné blízkosti Karlova mostu a historického centra Malé Strany – vytváří důstojný prostor pro připomenutí odkazu Karla Schwarzenberga v srdci Prahy.
Nový název je přinejmenším sporný, tvrdí historik
K pojmenování nábřeží na Malé Straně ovšem v minulosti panovaly nejasnosti. „Hledejme mu důstojnější místo,“ oponoval v březnu v rozhovoru pro server SeznamZprávy Václav Ledvinka, historik a člen pražské komise, jež má názvy ulic ve městě na starosti.
Upozorňoval na to, že v těchto místech žil spisovatel, divadelní a filmový herec, dramatik a scénárista Jan Werich, historik a zakladatel bohemistiky a slavistiky Josef Dobrovský, básník Vladimír Holan nebo režisér Zdeněk Podskalský. „Osobně bych hlasoval, aby se to jmenovalo po některém obyvateli Kampy a konkrétně i těch domů, které jsou přímo vedle. A Karlu Schwarzenbergovi hledejme tedy důstojnější místo někde jinde v Praze,“ řekl Ledvinka v rozhovoru pro server SeznamZprávy. Podle něj Schwarzenberg sem chodil na procházky a název je proto přinejmenším sporný.