Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy

Marek Hýř
Marek Hýř
  12:01
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Žlutý rohový dům ukrývá poklad. Školní jídelna je vidět od Malostranské...

Žlutý rohový dům ukrývá poklad. Školní jídelna je vidět od Malostranské mostecké věže. | foto: Metro.cz

Toto menu nás o prázdninách stálo 150 korun.
Jídlo za 120 korun a výhled k nezaplacení
Nebojte se vejít i během školního roku. Jen je potřeba dodržet rozvrh pro...
Nebojte se vejít i během školního roku. Jen je potřeba dodržet rozvrh pro...
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Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a učitelé, ale také veřejnost. Během školního roku stojí celý oběd 120 korun. O prázdninách se role obrátila – místo stovek žáků přicházeli hlavně lidé „zvenčí“, včetně zahraničních návštěvníků. V Praze je takových jídelen několik.

V turistickém centru Prahy člověk čeká spíš restaurace, kavárny a podniky zaměřené na návštěvníky města. Na Dražického náměstí je ale situace trochu jiná. Jen kousek od Karlova mostu funguje školní jídelna, která otevírá své dveře i veřejnosti.

A není to jen symbolické gesto. Během školního roku sem každý den zavítá desítky lidí, kteří se školou nemají nic společného. Za oběd totiž zaplatí jen 120 korun.

Jídlo za 120 korun a výhled k nezaplacení

V ceně je polévka, hlavní jídlo, nápoj a ještě něco navíc – podle nabídky například salát, ovoce, jogurt nebo moučník. Mimochodem, podobně fungují i další dvě jídelny. Jedna je na Uhelném trhu a druhá v Dušní ulici.

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Samostatná polévka stojí 40 korun. Oběd si lze také odnést s sebou, přičemž na jeho vyzvednutí není vyhrazený žádný speciální čas – výdej probíhá mezi 11:00 a 14:30.

Přes léto se jídelna promění

Zatímco během školního roku tvoří hlavní část strávníků studenti a učitelé, o prázdninách se situace výrazně mění. Cena oběda se přes léto zvyšuje na 150 korun. V ceně je polévka, hlavní jídlo a bezedný nápoj. Jednotlivé části oběda je možné koupit i samostatně.

Právě v létě se tak jídelna stává zajímavou alternativou pro lidi, kteří se pohybují v centru Prahy. A také pro turisty.

Chodí sem i lidé z celého světa

Zahraniční návštěvníci nejsou podle ředitelky jídelny Renáty Břečkové výjimkou. Do jídelny zavítají téměř každý den. Objevují se mezi nimi například Poláci, Slováci, Němci, Američané, Kanaďané, Mexičané nebo návštěvníci z Asie.

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Jídelna přitom nevaří pouze pro běžné strávníky. Po předchozí domluvě připravuje jídlo také pro skupiny – například školní výlety, výlety seniorů, příměstské tábory nebo zahraniční skupiny.

Děti chtějí pizzu a smažák, dospělí řízek

Na otázku, jaké jídlo je v jídelně největším hitem, nemá ředitelka jednu odpověď. Záleží totiž na věku strávníků. „U dětí vítězí sladká jídla, smažený sýr, pizza a burger. U dospělých řízek, kachna a svíčková,“ popisuje.

Pořádný oběd za 150 korun!

Nabídka se zároveň mění podle sezony. V jídelním lístku se tak během roku objevují například pokrmy z cukety a dýně, zabijačkové speciality nebo jídla spojená s Vánocemi, Velikonocemi či Dnem díkůvzdání.

Kuchyň si pochvalují i lidé z restaurací

O chod kuchyně se starají kuchaři, kteří předtím pracovali v restauracích. Podle ředitelky jsou někteří v jídelně i deset let. Na práci ve školní kuchyni si přitom podle ní pochvalují především pracovní dobu, čisté prostředí a čerstvé a kvalitní suroviny.

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Mimochodem, kromě obědů vznikají v kuchyni také domácí mazance a vánočky podle receptu od babičky. Ty si mohou zájemci po objednání také koupit.

Pokud se do školní jídelny vydáte, je potřeba se řídit pevným rozvrhem. Pro veřejnost je jídelna během školního roku otevřená v době obědů mezi 11:00 a 11:30 a následně od 14:00 do 14:30. Kdo si chce jídlo odnést, může přijít kdykoli mezi 11:00 a 14:30.

Jednorázový obal stojí deset korun. Jídelna ale preferuje, když si strávníci přinesou vlastní krabičky.

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