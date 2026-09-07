Výroční večer se uskuteční od 18 hodin v sále Vilemína v Kavárně Anežka. Součástí programu bude fotografická retrospektiva „10 let v 10 obrazech“, ukázky z tvorby souboru a představení plánovaných projektů. Následovat má také neformální setkání tvůrců s diváky, kolegy a hosty z českého divadelního prostředí.
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Kozel ve fraku vznikl v roce 2016 jako profesionální soubor zaměřený na současné nonverbální divadlo. Ve svých inscenacích kombinuje pantomimu, fyzické divadlo, klaunerii a vizuální vyprávění. Za deset let připravil deset autorských inscenací, odehrál stovky představení a vystupoval na čtyřech kontinentech.
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Od roku 2023 má soubor domovskou scénu v branickém Divadle BRAVO!, kde uvádí vlastní inscenace pro děti i dospělé. „Deset let pro nás není cíl. Je to okamžik, kdy máme možnost poděkovat lidem, kteří byli u naší cesty, a zároveň ukázat, kam chceme jít dál,“ uvedl spoluzakladatel souboru Vojtěch Svoboda.
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Právě spolupráce s mimem a režisérem Lionelem Ménardem má být jedním z hlavních kroků dalšího směřování souboru. Kozel ve fraku chce zároveň pokračovat v propojování pantomimy, storytellingu a dalších forem divadelního vyprávění a připravovat nové inscenace pro děti i dospělé.
Výroční večer je otevřený veřejnosti. Kvůli omezené kapacitě je nutné účast předem potvrdit na e-mailu kozelvefraku@gmail.com.