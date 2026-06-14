Kradou si architekti nápady? Co mají společného budovy na Zlíchově a Pankráci s Tančícím domem?

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
Praha? Aha!   12:00
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Když si na vesnici někdo orámoval okna černými dlaždičkami, mohli jste si být jistí, že za pár let to najdete na polovině dalších domů. Tenhle příšerný nápad rámovaných oken se kdysi rozšířil jako morová rána po celém Československu. Architekti i stavitelé samouci opisovali jako o život.
Tančící dům. Originál, který inspiruje?

Tančící dům. Originál, který inspiruje? | foto: Pavel Hrabica, Metro.cz

Tančící dům. Originál, který inspiruje?
Tančící dům. Originál, který inspiruje?
Vlado Milunič
Tančící dům na Zlíchově. Ginger bez Freda?
16 fotografií

Zaregistrovat si na patentovém úřadě architektonický prvek je asi složitější, než si činit autorský nárok na lesklé obklady kolem okna rodinné vily. Nezkoumal jsem to, možná tam v archivu nějaký ten zcela autorský a jedinečný nápad mají.

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Člověk to nakreslí a jiní se tím chlubí

Vzpomínám si, jak se před lety snažil Vlado Milunič, většinový autor Tančícího domu, prosadit práva na vizuální „prodej“ stavby, kterou stvořil ve spolupráci s jiným slavným architektem Frankem Gehrym. Vladovi vadilo, že ikonickou stavbu si kdekdo vylepí na titul tištěného nebo internetového bedekru a láká na něj do Prahy turisty, kterým prodá svůj zájezd.

Vlado Milunič

Naposledy jsem Vlada potkal v rozhlase před studiem, kdy prosazoval nápad, aby mu každý, kdo komerčně fotku Tančícího domu použije, poslal autorský podíl.

Tančící dům. Originál, který inspiruje?

„Něco jako mají hudebníci za hraní písniček,“ lamentoval a dodal: „Proč se někdo přiživuje a vydělává na tom, co jsem já načmáral na papír.“ Šest let poté, v roce 2022, zemřel a na konto mu zřejmě do té doby nepřišla ani koruna…

Kam se ztratil Fred?

Vzpomněl jsem si na něho v okamžiku, kdy jsem se na rušné Strakonické ulici na Zlíchově díval na rozestavěnou budovu obytného domu. Kde jsem jenom ty rozkročené šikmé sloupy už viděl? V hlavě se mi to spojilo rychle.

Tančící dům na Zlíchově. Ginger bez Freda?

To je přece Tančící dům! I když jen tanečnice Ginger bez svého Freda. Možná by bylo zajímavé sehnat kontakt na tvůrce projektu, zda daný prvek vstoupil do jeho hlavy shůry, nebo se nechal gehryovsko-miluničovským domem inspirovat?

Zalomené podpěrné sloupy na Pankráci. Rozšiřují se ale zespodu nahoru, na rozdíl od Tančícího domu.

A když jsem šel pár dní poté pankráckou plání tam, kde se tyčí skupina pražských mrakodrapů, uvědomil jsem si, že jedna z místních administrativních staveb je na tom úplně stejně. Chodívám tudy často, ale až po zlíchovském „objevu“ jsem si podobnost s Tančícím domem uvědomil.

Zalomené střechy pro cestující

Do třetice všeho opisovaného. Tento týden se zastavily mé oči na zastřešení nástupišť na budovaném novém Masarykově nádraží. Stejná otázka. Kde jsem jenom ty lomené tahy už viděl? Bylo to rychlé. Zastřešení zastávek na konečné tramvaje v Braníku u nádraží. Autorem je architekt Jan Vyhnánek pro projekt celého terminálu, který tady vznikl v roce 1959.

Lomené zastřešení tramvajové zastávky na konečné v Braníku

Lomené zastřešení nástupišť na Masarykově nádraží

Představa, že někdo ze světoznámého architektonického studia Zaha Hadid Architects sedl na tramvaj 17 a jel pro inspiraci do Braníku je ze sféry sci-fi. Zalomených střech nad čekárnami bychom asi našli po světě hodně.

Nadšenci tajně vysadili nový trávník u Tančícího domu. Dodnes jim nikdo nepoděkoval

Ty na nových nástupištích Masarykova nádraží nejsou betonové, jsou prosvětlené. Jen ta podoba. Buďme upřímní, kdo si třeba chalupu nebo chatu nezkrášluje podle toho, co mají u sousedů nebo obsousedů.

Zubaté stříšky v Braníku dál stojí za plotem. O jejich osudu rozhodne až příští rok

Mimochodem – měla Petřínská rozhledna od pana Eiffela svolení okopírovat se?

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