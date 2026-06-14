Zaregistrovat si na patentovém úřadě architektonický prvek je asi složitější, než si činit autorský nárok na lesklé obklady kolem okna rodinné vily. Nezkoumal jsem to, možná tam v archivu nějaký ten zcela autorský a jedinečný nápad mají.
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Nový „tančící dům“? Cizincům se stavba ateliéru Zahy Hadid v ulici Na Florenci líbí
Člověk to nakreslí a jiní se tím chlubí
Vzpomínám si, jak se před lety snažil Vlado Milunič, většinový autor Tančícího domu, prosadit práva na vizuální „prodej“ stavby, kterou stvořil ve spolupráci s jiným slavným architektem Frankem Gehrym. Vladovi vadilo, že ikonickou stavbu si kdekdo vylepí na titul tištěného nebo internetového bedekru a láká na něj do Prahy turisty, kterým prodá svůj zájezd.
Naposledy jsem Vlada potkal v rozhlase před studiem, kdy prosazoval nápad, aby mu každý, kdo komerčně fotku Tančícího domu použije, poslal autorský podíl.
„Něco jako mají hudebníci za hraní písniček,“ lamentoval a dodal: „Proč se někdo přiživuje a vydělává na tom, co jsem já načmáral na papír.“ Šest let poté, v roce 2022, zemřel a na konto mu zřejmě do té doby nepřišla ani koruna…
Kam se ztratil Fred?
Vzpomněl jsem si na něho v okamžiku, kdy jsem se na rušné Strakonické ulici na Zlíchově díval na rozestavěnou budovu obytného domu. Kde jsem jenom ty rozkročené šikmé sloupy už viděl? V hlavě se mi to spojilo rychle.
To je přece Tančící dům! I když jen tanečnice Ginger bez svého Freda. Možná by bylo zajímavé sehnat kontakt na tvůrce projektu, zda daný prvek vstoupil do jeho hlavy shůry, nebo se nechal gehryovsko-miluničovským domem inspirovat?
A když jsem šel pár dní poté pankráckou plání tam, kde se tyčí skupina pražských mrakodrapů, uvědomil jsem si, že jedna z místních administrativních staveb je na tom úplně stejně. Chodívám tudy často, ale až po zlíchovském „objevu“ jsem si podobnost s Tančícím domem uvědomil.
Zalomené střechy pro cestující
Do třetice všeho opisovaného. Tento týden se zastavily mé oči na zastřešení nástupišť na budovaném novém Masarykově nádraží. Stejná otázka. Kde jsem jenom ty lomené tahy už viděl? Bylo to rychlé. Zastřešení zastávek na konečné tramvaje v Braníku u nádraží. Autorem je architekt Jan Vyhnánek pro projekt celého terminálu, který tady vznikl v roce 1959.
Představa, že někdo ze světoznámého architektonického studia Zaha Hadid Architects sedl na tramvaj 17 a jel pro inspiraci do Braníku je ze sféry sci-fi. Zalomených střech nad čekárnami bychom asi našli po světě hodně.
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Nadšenci tajně vysadili nový trávník u Tančícího domu. Dodnes jim nikdo nepoděkoval
Ty na nových nástupištích Masarykova nádraží nejsou betonové, jsou prosvětlené. Jen ta podoba. Buďme upřímní, kdo si třeba chalupu nebo chatu nezkrášluje podle toho, co mají u sousedů nebo obsousedů.
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Zubaté stříšky v Braníku dál stojí za plotem. O jejich osudu rozhodne až příští rok
Mimochodem – měla Petřínská rozhledna od pana Eiffela svolení okopírovat se?