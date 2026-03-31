Polský Krakov vytahuje velký kalibr. Město nedávno představilo plán na výstavbu vlastního metra, které má zásadně změnit každodenní cestování statisíců lidí. Dvě linky, desítky stanic a vlaky bez řidičů. To ale není všechno. Podzemní systém má plnit i pro někoho možná nečekanou roli – v případě krize se promění v obří úkryt pro obyvatele. Pokud půjde vše podle plánů, první soupravy by mohly vyjet už během příští dekády.
Moderní technologie a provoz bez řidičů
Město sází na technologicky pokročilé řešení. Soupravy mají být plně automatizované, tedy bez přítomnosti strojvedoucích. Díky tomu bude možné zkrátit intervaly mezi spoji a zároveň snížit provozní náklady.
Součástí konceptu je také důraz na energetickou efektivitu a celkově nižší náročnost údržby oproti tradičním systémům.
Metro jako součást krizové infrastruktury
Zajímavým prvkem projektu je jeho bezpečnostní rozměr. Podzemní stanice i tunely mají být navrženy tak, aby v případě potřeby mohly sloužit jako útočiště pro obyvatele.
Celý systém tak nebude plnit pouze dopravní funkci, ale stane se i součástí krizové infrastruktury města. V mimořádných situacích by mohl poskytnout ochranu velkému počtu lidí.
Trasa propojí východ, centrum i jih města
Plánovaná trasa povede z východní části města přes hlavní dopravní uzly a historické centrum. Následně překoná řeku Vislu a zamíří do jižních čtvrtí.
V jednom z klíčových bodů se linky rozdělí do dvou směrů – jedna větev zamíří k univerzitní oblasti a dál na jihozápad, druhá obslouží hustě obydlené části na jihu.
Stavba může začít kolem roku 2030
Projekt má nyní před sebou několik let příprav. Loni město zahájilo konzultace s trhem a hledání odborných partnerů. Letos by měla vzniknout kompletní dokumentace včetně posouzení vlivů na životní prostředí. Samotná výstavba by mohla odstartovat nejpozději na začátku příští dekády a trvat přibližně pět let.
Pokud půjde vše podle plánu, první cestující by se mohli svézt zhruba za deset let.
Od tramvají k metru: změna strategie
Zajímavostí je, že ještě před několika lety město s výstavbou metra nepočítalo. Analýzy tehdy ukazovaly, že by projekt nebyl ekonomicky výhodný, a preferovala se spíše varianta tramvají vedených v podzemí.
Situace se ale postupně změnila. Myšlenku metra podpořili obyvatelé v referendu a projekt se stal i jedním z hlavních slibů současného vedení města.
Studie jako základ pro další kroky
Představený dokument není finálním projektem, ale slouží jako podklad pro další rozhodování. Definuje trasování, roli metra v dopravním systému i možné dopady na rozvoj města.
Na jeho základě se nyní budou připravovat konkrétní kroky vedoucí k realizaci celé stavby.
