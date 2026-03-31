Krakov míří pod zem. Plány polské metropole na stavbu metra jsou velmi ambiciózní

Filip Jaroševský
  13:55
Krakov plánuje vybudovat moderní metro se dvěma linkami a téměř třiceti stanicemi. Projekt má být hotový během příští dekády a kromě dopravy nabídne i využití v krizových situacích. Zajímavostí také je, že druhé největší město v Polsku ještě před několika lety s výstavbou podzemní dráhy vůbec nepočítalo. Variantou byly tramvaje vedené v podzemí.
V Polsku má metro v současnosti pouze jedno město, a to hlavní město Varšava. | foto: Adrian Grycuk, Wikipedia

Polský Krakov vytahuje velký kalibr. Město nedávno představilo plán na výstavbu vlastního metra, které má zásadně změnit každodenní cestování statisíců lidí. Dvě linky, desítky stanic a vlaky bez řidičů. To ale není všechno. Podzemní systém má plnit i pro někoho možná nečekanou roli – v případě krize se promění v obří úkryt pro obyvatele. Pokud půjde vše podle plánů, první soupravy by mohly vyjet už během příští dekády.

Moderní technologie a provoz bez řidičů

Město sází na technologicky pokročilé řešení. Soupravy mají být plně automatizované, tedy bez přítomnosti strojvedoucích. Díky tomu bude možné zkrátit intervaly mezi spoji a zároveň snížit provozní náklady.

Součástí konceptu je také důraz na energetickou efektivitu a celkově nižší náročnost údržby oproti tradičním systémům.

Metro jako součást krizové infrastruktury

Zajímavým prvkem projektu je jeho bezpečnostní rozměr. Podzemní stanice i tunely mají být navrženy tak, aby v případě potřeby mohly sloužit jako útočiště pro obyvatele.

Celý systém tak nebude plnit pouze dopravní funkci, ale stane se i součástí krizové infrastruktury města. V mimořádných situacích by mohl poskytnout ochranu velkému počtu lidí.

Trasa propojí východ, centrum i jih města

Plánovaná trasa povede z východní části města přes hlavní dopravní uzly a historické centrum. Následně překoná řeku Vislu a zamíří do jižních čtvrtí.

Mapa MHD v Krakově. Modrá linka je autobusová, červená tramvajová.

V jednom z klíčových bodů se linky rozdělí do dvou směrů – jedna větev zamíří k univerzitní oblasti a dál na jihozápad, druhá obslouží hustě obydlené části na jihu.

Stavba může začít kolem roku 2030

Projekt má nyní před sebou několik let příprav. Loni město zahájilo konzultace s trhem a hledání odborných partnerů. Letos by měla vzniknout kompletní dokumentace včetně posouzení vlivů na životní prostředí. Samotná výstavba by mohla odstartovat nejpozději na začátku příští dekády a trvat přibližně pět let.

Pokud půjde vše podle plánu, první cestující by se mohli svézt zhruba za deset let.

Od tramvají k metru: změna strategie

Zajímavostí je, že ještě před několika lety město s výstavbou metra nepočítalo. Analýzy tehdy ukazovaly, že by projekt nebyl ekonomicky výhodný, a preferovala se spíše varianta tramvají vedených v podzemí.

Situace se ale postupně změnila. Myšlenku metra podpořili obyvatelé v referendu a projekt se stal i jedním z hlavních slibů současného vedení města.

Studie jako základ pro další kroky

Představený dokument není finálním projektem, ale slouží jako podklad pro další rozhodování. Definuje trasování, roli metra v dopravním systému i možné dopady na rozvoj města.

Na jeho základě se nyní budou připravovat konkrétní kroky vedoucí k realizaci celé stavby.

MHD v Krakově

  • Cesta vlakem Leo Express z Prahy do Krakova trvá přibližně šest a půl hodiny a s dostatečným předstihem pořídíte jízdenku už od 148 korun. Pokud preferujete auto, počítejte přibližně s pěti a půl hodinami na cestě. Úsek dálnice A4 mezi Katovicemi a Krakovem je zpoplatněn mýtným ve výši 32 PLN (188 korun) a při průjezdu mýtnými branami jde platit hotově i kartou.
  • Leteckou dopravou vás společnost Ryanair dostane z Prahy i Vídně do Krakova za hodinu. Poměrně časté jsou akční ceny v rozmezí 500 až 1000 korun za zpáteční letenku.
  • Ať už plánujete krátkou návštěvu nebo delší pobyt, vyplatí se dopředu zjistit, jak se po Krakově pohybovat. Historické centrum je ideální k procházkám, ale kvalitní městská hromadná doprava vám umožní snadný pohyb po městě i jeho okolí. Přinášíme vám přehled MHD v Krakově, včetně informací o jízdenkách, mapy a tipů na užitečné aplikace.
  • Městská doprava v Krakově zahrnuje tramvaje a autobusy, částečně také vlaky. Zvýhodněnou cenu mají děti do 16 let a studenti do 26 let s platnou ISIC kartou. Senioři nad 70 let mohou po Krakově cestovat zdarma, stačí se prokázat běžným evropským občanským průkazem nebo jakýmkoliv pasem.
  • Jízdenku seženete v trafikách, obchodech se suvenýry, v automatech na zastávkách, nebo přímo v tramvajích a autobusech. Pozor, některé starší automaty nabízí pouze platbu mincí. Doporučujeme si stáhnout aplikaci Jakdojade, ve které si můžete naplánovat cestu a koupit jízdenku online. Najdete tam tramvajové, autobusové i vlakové trasy.
  • Tip: Na prozkoumávání města se vám bude hodit i mobilní aplikace VacationPoland – nabízí mapu, audio průvodce a informace o atraktivních místech včetně adres a otevírací doby.
  • Více přehledných informací o dopravě v polské metropoli naleznete
    v tomto článku.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Omalovánky plné automobilových veteránů dostanou letos pardubičtí prvňáci na začátku školního roku.

