Křišťálová show v Troji. Unikátní venkovní výstava v Botanické zahradě se rozzáří už příští pátek

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  12:30
„Návštěvníci se letos mohou těšit na ještě silnější umělecký zážitek.Osobně mě těší spolupráce s jedinečným hudebním tělesem Prague Philharmonia a Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze,“ říká ředitel trojské Botanické zahrady Bohumil Černý. Představuje tak unikátní výstavu.
Umělecká světelná výstava Křišťálová zahrada, která vznikla pod rukama skláře Jiřího Pačinky. | foto: Botanická zahrada Praha

Zimu ve venkovních expozicích Botanické zahrady hlavního města Prahy opět rozzáří zvířata, květiny a rostliny, které vyrostly pod rukama skláře Jiřího Pačinka. Od příštího pátku do půlky února 2026 tu totiž poběží další ročník umělecké světelné výstavy Křišťálová zahrada.

Sklo, světla, hudba. Jedinečná atmosféra

„Návštěvníci se letos mohou těšit na ještě silnější umělecký zážitek. Osobně mě těší spolupráce s jedinečným hudebním tělesem Prague Philharmonia a Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze. Dáváme prostor dalším umělcům, ale i mladým talentům, návštěvníci uvidí také díla navržená studenty sklářské školy v Kamenickém Šenově. Spojení skla, světel a hudby v kulisách botanické zahrady nabídne jedinečnou atmosféru,“ říká ředitel trojské zahrady Bohumil Černý.

Umělecká světelná výstava Křišťálová zahrada, která vznikla pod rukama skláře Jiřího Pačinky.

Pro druhý ročník výstavy připravuje tým Jiřího Pačinka zcela nové umělecké instalace, ale zároveň budou k vidění i objekty, které si v prvním ročníku získaly oblibu. Návštěvníci se mohou těšit na barevné skleněné květy i plastiky ze světa zvířat, jež vyniknou v kontrastu se zimní krajinou.

Když narcisy rozkvetou

Mezi novinkami budou skleněné ohrožené druhy rostlin, jako je koniklec, hlaváček nebo hvězdnice, v rámci tematické expozice Archa Krystalika. Vznikne také rozkvetlá skleněná skalka s narcisy, modřenci či tulipány. Oblíbené plameňáky doplní orel nebo zuborožci. Zaujme třeba i azurově modrá květina Azura, vysoké slunečnice či rákosí.

22. listopadu 2025  12:13,  aktualizováno  12:13

