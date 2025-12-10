„Pod povrchem jsme vytvořili takzvané kořenové cesty. Výsadbové jámy jsou propojené podzemními rýhami se speciálním substrátem. Tento systém pomáhá zadržovat dešťovou vodu přímo v místě a poskytuje kořenům ideální prostor. Stromy tak budou mít lepší podmínky pro růst a v budoucnu nám to vrátí v podobě stínu a příjemnějšího mikroklimatu v ulici,“ dodává Lišková.
|
Končí nadzvedávání chodníků. Pražské stromy konečně dostávají více prostoru
Novou výsadbu stromořadí, která se řídí totožnými principy jako ta na Vinohradech, odstartovali včera odborníci z TSK také v ulici Generála Píky. Projekt počítá s výsadbou celkem 27 stromů druhu jírovec maďal.
„Celý projekt řešil kompletní rekonstrukci v úseku mezi ulicemi Svatovítská a Kafkova, včetně obnovy všech inženýrských sítí. Nahradili jsme například původní konstrukční vrstvy vozovky, parkovacích stání a chodníků novou asfaltovou vozovkou. Dopravní úpravy zahrnovaly také novou zvýšenou křižovatkovou plochu v oblasti křižovatky s ulicí Buzulucká,“ uvádí pro Metro TSK.
|
V Holešovicích dožívají stromy. Jejich sošnější náhradníci budou mít víc místa