Kromě milionů svezených cestujících pražská MHD nabízí i estetický zážitek. Přesvědčte se sami

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  5:00
Pražská městská hromadná doprava je nejen páteří života metropole, ale také jedinečnou výstavní síní designu. Generace cestujících si nesou v paměti obrazy vozidel, stanic i drobných detailů, které se staly součástí vizuální identity města. Když se ohlédneme za 150 lety MHD v Praze, najdeme celou řadu prvků, které už dávno překročily svůj původní účel a staly se ikonami.
Stanice metra Malostranská

Stanice metra Malostranská | foto: Michal Barák, iDNES.cz

Souprava metra Siemens M1 ve stanici Pankrác na trase C
Jedním z nejstarších designových symbolů byly motorové tramvaje Ringhoffer, které se v ulicích objevily už roku 1905. Jejich charakteristickým znakem byla čela s předsazenými čelními skly, díky nimž působily elegantně a dynamicky. Tyto vozy vydržely v provozu neuvěřitelných téměř sedmdesát let a v délce služby se jim vyrovnala pouze slavná té trojka. Jinde po světě byly k vidění jen zřídka, a tak se pro Prahu staly naprosto unikátním symbolem. Vzhled tramvají navrhoval architekt Jan Kotěra.

Slavná té trojka

Pokud ale existuje tramvaj, která se nesmazatelně zapsala do povědomí Pražanů i návštěvníků města, pak je to právě T3.

Její nadčasový design z pera Františka Kardause z počátku šedesátých let se stal synonymem pro městskou dopravu a i v současnosti působí překvapivě moderně. K tomu se přidaly plastové sedačky – nyní už legendární, ať už si je cestující spojují s pohodlím, nebo spíše s jeho nedostatkem. Svým tvarem a barevností se staly výrazným vizuálním prvkem, který si pamatují celé generace.

Sedmdesátky přinesly řád

Designová revoluce se ale neodehrála jen na povrchu. Sedmdesátá léta přinesla do pražského metra nový informační systém, který zásadně proměnil orientaci cestujících v podzemí. Písmo Metron a celou koncepci vytvořili Jiří Rathouský a Rostislav Vaněk, kteří nastavili standardy čitelnosti a přehlednosti, jež obstály až do současnosti. Cestující tak získali systém, který nejen usnadňuje pohyb v metru, ale zároveň působí esteticky a kultivovaně.

Metro - stanice Malostranská na trase A

Že šlo o krok správným směrem, potvrzuje i fakt, že se tento systém dosud uvádí jako vzor velkoměstské dopravy (více o písmu se dočtete v boxu výše).

Prsa a antiprsa

Na lince A pak vzniklo něco, co se stalo takřka legendou i v mezinárodním měřítku.

Stanice metra Malostranská

Stanice s typickými hliníkovými obklady, jimž se začalo přezdívat prsa a antiprsa, patří mezi nejikoničtější na světě. Podle mnoha hodnocení se pražské áčko řadí mezi první desítku nejzajímavějších designových řešení metra vůbec a není divu – jejich estetika je originální, snadno zapamatovatelná a stále oceňovaná architekty i cestujícími. A ještě jedna zajímavost. Jedno prso si můžete domů pořídit i vy. Dopravní podnik panely prodává on-line, ale můžete si je koupit i přímo v prodejně Prague City Tourism ve zrekonstruovaném přízemí Staroměstské radnice. Replika panelu stojí 15 tisíc korun. Panel je vyroben ze stejného materiálu za použití stejné technologie a speciální povrchové úpravy jako původní panely, které v 70. letech 20. století navrhl architekt Jaroslav Otruba.

Svítící zastávka?

Když se řekne zastávka MHD, většině Pražanů se okamžitě vybaví červeno-žlutý označník. Sloupek, který v minulosti nesl i svítící označení, se stal důležitou součástí městských ulic. Jeho jednoduchý a funkční design přežil desetiletí a stal se stejně charakteristickým prvkem města jako třeba panoráma Hradčan.

Přes dvacet let na scéně

Na začátku nového tisíciletí pražskou MHD obohatily soupravy Siemens M1, které v současnosti jezdí na lince C. Jejich design se ukázal jako nadčasový – i po více než dvaceti letech působí moderně a dokonale ladí s architekturou stanic. Ukázalo se, že i technické řešení metra může být esteticky přitažlivé a stát se dalším z designových pilířů městské dopravy.

Souprava metra Siemens M1 ve stanici Pankrác na trase C

Nová lanovka už brzy

A možná už brzy přibude k těmto legendám další. Nová podoba lanovky na Petřín sice ještě nevyjela, ale už získala prestižní ocenění German Design Award. Obnovení se plánuje na příští léto. Jestli se zařadí mezi ikony pražské MHD, ukáže až čas, nicméně už nyní se o skvostu designérky Anny Marešové mluví jako o jednom z nejzajímavějších projektů současnosti. Lanovka navazuje na tramvajovou dopravu v zastávce Újezd a je vedena po trase Újezd–Nebozízek–Petřín. Historicky první lanovka byla na vodu. Ta občas v létě vyschla a pak se na Petřín muselo pěšky. S nápadem vybudovat lanovku na vodní pohon přišli v roce 1890. Do horního vozu lanovky se načerpalo takové množství vody, aby převážilo vůz dole a řidič brzdil.

Designová lanovka na Petřín

21. září 2025

