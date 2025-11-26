„Z důvodu ochrany před hrozícími exekucemi jsme nuceni uzavřít úplně vše, dokud se celá situace nevyřeší,“ oznámili zástupci Krtkova světa v facebookovém příspěvku. „Bojovali jsme dlouho a ze všech sil. Situace s okolními lesními pozemky nakonec zasáhla i zbytek areálu, který jsme mohli provozovat,“ dodali.
Oplotili les
Krtkův svět se v posledních letech potýkal s kritikou veřejnosti i úřadů. Podle zjištění Deníku N vznikl park bez potřebných povolení a infrastruktury, což vedlo mimo jiné k poškozování okolního lesa. Majitel Josef Roušal loni neuspěl s kasační stížností proti pokutám. Nejvyšší správní soud potvrdil, že v areálu docházelo k nedovolenému užívání čistírny odpadních vod.
Roušal park vybudoval v lese přilehlém ke svému zahradnictví. Vznikl pod dráty vysokého napětí a nad vedením plynovodu. Roušal tak podle deníku veřejně přístupný les fakticky oplotil.
Česká inspekce životního prostředí se v případu lunaparku zaměřila na vypouštění odpadních vod do okolního lesa. „Správní orgány dospěly k závěru o nedovoleném užívání čistírny odpadních vod. Žalobce (majitel lunaparku Roušal. pozn. red.) v ní totiž čistil odpadní vody nejen ze zahradnictví, ale také ze zábavního parku. Přečištěné odpadní vody nepoužíval k zálivce svých travnatých pozemků, ale vypouštěl je do okolních lesů,“ stojí v loňském rozsudku Nejvyššího správního soudu.
Zástupci parku vytvořili petice
Provozovatelé Krtkova světa věří, že park znovu otevře a s prosbou o pomoc se obrací i na veřejnost. „Z celého srdce Vám děkujeme za podporu, důvěru i krásné chvíle, které jste tu prožili. Bez Vás by Krtkův svět nikdy nebyl tím, čím byl. Neříkáme definitivní sbohem. Jen bolestné zatím,“ vzkazují zástupci parku, kteří na jeho podporu vytvořili i petici.