V zimě se Praha mění v ledovou oázu. Ledový park, kryoterapie a ledový bar nabízejí originální zážitky, které vás povzbudí a pobaví. Objevte jedinečné zimní atrakce v srdci města.

Chladná regenerace

Kryoterapie je léčebná metoda, která využívá extrémně nízké teploty k podpoře regenerace těla a zmírnění bolesti. Celotělová terapie probíhá ve speciálních komorách, kde je tělo na pár minut vystaveno teplotám až -130 °C, což stimuluje krevní oběh, snižuje záněty a podporuje uvolňování endorfinů. Navíc terapie pomáhá při únavě a stresu. V Praze je kryocenter hned několik.

Ledoví obři

Na kraji pražských Riegrových sadů letos opět vyrostl ledový park. Speciální stan je trvale ochlazen na -5 °C. Návštěvník tu dostane hřejivé pončo a může prozkoumat desítky soch z čirého a barevného ledu. Zaujme čtyřmetrový dinosaurus nebo oblíbený Transformers Bumblebee. Mladší ročníky se vyřádí na klouzačkách, starší zase potěší návštěva ledového baru. Park Ice Magic je otevřený každý den.

Speciální stan v Riegerových sadech je trvale ochlazen na -5 °C.

Pařba v ledovém baru

Bar je z ledu, stěny z ledu, zábradlí také. Servírka vám dokonce umíchá drink do panáku... z ledu. Při vstupu dostanete termooblek a rukavice, v tomhle netradičním baru v centru Prahy je totiž mínus sedm stupňů. Ice Pub Prague je v areálu klubu Karlovy Lázně a je to vážně netradiční zážitek. Uvnitř máte na návštěvu dvacet minut, ale to stačí, v této zimě nechcete trávit celý večer. Vstupné od 12 do 21 hodin je 300 korun a v ceně je drink. Od 21 hodin do pěti ráno je vstup zdarma, ale musíte mít vstupenku do klubu Karlovy Lázně. Její cena se přitom různí.