V centru i okrajových částech Prahy je podle nejnovějších údajů téměř 700 provozuschopných krytů civilních ochrany. Zájem Pražanů o ně krátkodobě vzrostl například v září 2001 po teroristických útocích na budovy Světového obchodního centra v New Yorku.
Do krytů v hlavním městě, které představují zhruba třetinu ze všech v celém Česku, by se v případě potřeby mohlo schovat přes sto tisíc obyvatel metropole.
Bunkr do každé rodiny. Češi vyrábějí kryty pro případ krize
K nim se však přidává Strahovský tunel nebo část tunelů metra, které nejsou klasickými kryty. Dohromady by poskytly útočiště dalším více než 300 tisícům obyvatel. Ti by se mohli schovat rovněž v improvizovaných úkrytech, se kterými se počítá i v soukromých budovách.
Kdy se kryty stavěly
Co si většina lidí představí pod termínem kryt nebo bunkr, se správně nazývá „stálý úkryt“ – stálým je proto, že je stavebně i technicky připraven a nepotřebuje další úpravy. Většina z nich vznikla během studené války kvůli obavě z útoku západních mocností.
GALERIE: Na Václaváku najdete protiatomový kryt. Sídlí v něm "esenbáci"
Stavět se začaly v 50. letech, jedním z prvních je tajemstvím opředený „vládní“ bunkr na Klárově. Nejvíce jich vzniklo do 70. let, stavěly se však i později.
Jak vypadá stálý úkryt
Kolik je v Praze krytů
Už od 90. let počet provozuschopných stálých úkrytů klesá. V roce 2001 bylo v hlavním městě více než 800 úkrytů, do kterých se mohlo v případě potřeby uchýlit asi 163 000 lidí. Jen o čtrnáct let později už počet krytů klesl na 768, ukrýt se v nich tehdy mohlo 150 tisíc osob.
Co dělat, když houkají sirény
Dnes už jich je v evidenci jen 674. Pražští hasiči uvádějí, že by se v nich mohlo ukrýt 116 181 lidí, tedy jen zhruba osm procent obyvatel Prahy. Jejich počet klesá hlavně kvůli nákladné a náročné údržbě, ale i pro změnu koncepce ochrany obyvatel, která se stálými úkryty tolik nepočítá.
Počet krytů se v posledních letech snižoval. Lépe by posloužil sklep či tunel
Problematickou je dlouhá doba potřebná k jejich přípravě, ale i odlišná forma bojů, než s jakou se počítalo v době vzniku úkrytů. Nové už se proto nestaví a jako kryty už neposlouží ani nově budované tunely pro auta či metro – tím nejnovějším je část úseku linky C mezi Nádražím Holešovice a Ládvím.
Kde kryty jsou
Stálé úkryty jsou nerovnoměrně rozeseté po celé Praze, od těch menších pro několik desítek obyvatel až po velké pro několik tisíc – do většiny z nich by se mohlo ukrýt 150 lidí.
Z krytů jsou sklady a sklepy, při nebezpečí pomohou jen hrstce lidí
Jejich umístění a stav eviduje pražský magistrát a hasiči, kteří také kontrolují funkčnost a připravenost všech zařízení. Obě instituce také provozují mapy s přehledem adres i kapacit všech úkrytů:
Starší kryty byly stavěné jako jednoúčelové a jsou připravené k takřka okamžitému zprovoznění. Ty novější, stavěné zhruba od 80. let, nicméně mohou sloužit také jako garáže nebo sklady. V případě potřeby však musejí být maximálně do 24 hodin provozní.
Protiatomové kryty by ochránily jen asi milion Čechů. Navíc pouze teoreticky
To platí například pro čtveřici krytů pod sídlištěm Černý Most, které patří k největším v Praze. Podzemní prostory pod domy, kde celkem bydlí přes 22 tisíc lidí, běžně slouží jako parkoviště. Při ohrožení se však během několika hodin promění v útočiště pro 9 100 lidí, tedy necelou polovinu obyvatel sídliště.
Když kryt není k dispozici
I kvůli nedostatečnému počtu míst ve stálých krytech hrají roli takzvané provizorní úkryty. Jde o takřka jakékoli prostory v budovách, ve kterých se lze schovat a případně je i dodatečně utěsnit. Jejich výhodou je rychlá příprava – typicky jde o sklepy.
Největší a nejznámější kryty
Ačkoli je část krytů pod nohama Pražanů, některé z nich běžně využívají, aniž by o tom třeba věděli. Pravda, že k jiným účelům – například v bunkru Bezovka pod Parukářkou, který je s kapacitou až pět tisíc lidí jedním z největších v Praze, je dnes muzeum věnované období studené války.
OBRAZEM: Bezovka nabízí úkryt 2,5 tisícům lidí. Je domovem papoušků a rybiček
Expozice podobného stylu je také v krytu pod hotelem Jalta, který za minulého režimu sloužil například i pro špehování zahraničních hostů. Prohlídky se konají i v bunkru Folimanka v ulici Pod Karlovem, který také patří k nejkapacitnějším.
Pražské metro
Největším útočištěm Pražanů v případě ohrožení je pražské metro – tunely dokážou pojmout až 332 tisíc lidí. Celý systém však jako úkryt vhodný není – posloužily by jen starší ražené úseky. Naopak ty novější, mělce založené nebo vedoucí pod Vltavou, krytem nejsou.
Kolik lidí by se v případě potřeby mohlo v tunelech schovat?
- na trase A – 116 000 osob,
- na trase B – 130 500 osob,
- na trase C – 85 500 osob.
Podívejte se, jak funguje ochrana proti povodním v pražském metru
S použitím metra jako krytu se ale pojí hned dvě komplikace – prostory, ve kterých by se mohl ukrýt enormní počet lidí, by bylo potřeba v předstihu připravit – například zavézt potravinami. A to by zabralo klidně i několik měsíců. Nejasná je také odolnost systému. Zda všechny prvky fungují, jak mají, vlastně není kdy vyzkoušet.
Strahovský tunel
Dva tubusy Strahovského tunelu, který začal vznikat v roce 1980, mohou ukrýt až patnáct tisíc lidí. Schovat by se museli v západním tubusu, ten druhý by sloužil jako skladiště potravin a zdravotnického materiálu. Zároveň by v něm parkovalo 260 nákladních automobilů.
Podívejte se do protiatomového krytu ve Strahovském tunelu
Na obou koncích ražené části o délce zhruba jednoho a půl kilometru jsou pak tlakové dveře, které by prostor uzavřely. Celý systém je vzájemně propojen i s metrem – z něj by tunel získával energie nebo pitnou vodu.
Strahovský tunel čeká velká rekonstrukce, podívali jsme se do jeho útrob
Tunel pod Vítkovem
Jeden z nejznámějších bunkrů v Praze je pod Vítkovem v sousedství tunelu pro pěší, spojujícího Žižkov s Karlínem. Pod masivem vznikl už ve čtyřicátých letech pro pracovníky blízkých továren. Do rozsáhlého a soběstačného komplexu by se vešlo až 1 200 lidí. V případě potřeby jde uzavřít i celý tunel.
VIDEO: Projděte se protiatomovým krytem pod pražským Vítkovem
V části vítkovského krytu dnes sídlí pobočka Ústavu jaderné fyziky Akademie věd. V podzemní laboratoři je tu před zraky Pražanů skrytý urychlovač částic.