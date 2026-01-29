Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  17:40
Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let nevšimnout. Domy na první i druhý pohled chátrají, a to už pěknou řádku let. Čtenáři se ptají: Co s nimi bude dál? My to víme. Tři z nich mají výhledově zbourat.
11 fotografií

„Nerad, ale musím vás informovat o vážném vývoji v kauze ohrožených vil v Bubenči. Vypadalo to, že vše spěje k nějakému rozumnému konci, starosta Jakub Stárek, starosta šestky na tlak, ale správně inicioval participativní plánování, které probíhalo vzorně... ale bylo to, jak se říká, k ničemu. Naopak. Na listopadovém zastupitelstvu MČ Praha 6 došlo k uzavření plánovací smlouvy s developerem,“ říká zastupitel Prahy 6 a zakladatel občanské iniciativy pro záchranu zdevastovaných vil v Bubenči Ondřej Chrást.

On a mnozí další obyvatelé šesté městské části jsou podle jeho slov pro zachování rázu celé chráněné památkové zóny tradiční vilové čtvrti. Tyto architektonicky významné vily koupil podle nich před více než dvaceti lety známý developer se sídlem v daňovém ráji a nechává je úmyslně chátrat. Developer tam podle něj nyní plánuje postavit velké administrativní centrum, které by zcela zničilo tradiční genius loci čtvrtě Bubeneč.

Radnice argumentuje kompromisem

Podle starosty Prahy 6 Jakuba Stárka je ale vše trochu jinak, než to jeho kolega popisuje. Radnice podle něj spolu s nezávislými odborníky a veřejností transparentně připravila kompromisní plán rozvoje Hradčanského rozhraní, který respektuje památkovou ochranu i budoucí městskou koncepci. Kritika ze strany kolegy Chrásta není podle něj namístě i proto, že se sám klíčových jednání neúčastnil, přestože k nim byl přizván.

„Pás degradujících vil v rámci území nedávno pokřtěného jako Hradčanské rozhraní prošlo testovacím plánováním. O osudu této lokality probíhala série participací a ve výsledku jednání mezinárodní poroty, ve které měla většinu nezávislá část poroty složené z architektů bez vazeb na investora či městského úřadu. Principy rozvoje území, které se odsouhlasily, jsou kompromisem mezi památkovou ochranou – tři vily ze šesti zůstanou zachované – a budoucí představou odsouhlasenou skrze Metropolitní plán. Tedy představou, že ulice Milady Horákové sehrává roli metropolitní třídy – ulice s obchody a aktivním životem,“ vysvětluje pro deník Metro Stárek.

Našla podle vás radnice Prahy 6 řešení, které bylo dostatečně probráno s širokou veřejností? Hlasujte v anketě níže, přečtěte si shrnutí celé kauzy v box níže, nebo si udělejte názor z webů hradcanskerozhrani.cz a zachrantevily.cz.

Měly by se bubenečské vily zbourat?

Co zatím víme

  • Mezi ulicí Milady Horákové a železniční tratí v pražské čtvrti Bubenč stojí několik starších historických vil, které dlouhodobě chátrají a nejsou v dobrém stavu. Nejznámější z nich jsou například Kočího a Roškotova vila postavené na přelomu 20. století, které byly dokonce z bezpečnostních důvodů zakryty sítí a černou plachtou, aby se minimalizovalo riziko úrazu kolemjdoucích.
  • V minulosti majitel pozemku, společnost Lordship, předkládal různé plány, které počítaly i s úplnou demolici těchto vil a výstavbou rozsáhlého administrativního komplexu, což ale narazilo na odpor veřejnosti i části odborné obce.
  • Nyní samospráva Prahy 6, Institut plánování a rozvoje (IPR) a investor spustily proces nazvaný testovací plánování. Ten není klasickou architektonickou soutěží, ale metodou, která umožní více týmům zpracovat různé varianty budoucí podoby lokality a společně je otevřít veřejné diskusi. Cílem je najít kompromisní a kvalitní urbanisticko-architektonické řešení pro území, které starosta Prahy 6 Jakub Stárek označil za „Hradčanské rozhraní“. Do procesu se tak mohou zapojit i obyvatelé prostřednictvím veřejného dotazníku a setkání.
  • Na jedné straně stojí argument, že vilám v místě hrozí další zkáza, protože dlouhá léta chátrají, nikdo je neudržuje a mohou být nebezpečné. Majitelé i někteří zastupitelé proto zvažují jejich odstranění či nahrazení novou výstavbou, která by lépe odpovídala současným potřebám města.
  • Na straně druhé výrazně zaznívají hlasy zastánců kulturního dědictví a památkové péče, podle nichž by právě tyto staré vilky mohly být zachovány a citlivě rekonstruovány jako součást bohaté architektonické historie Bubenče. Tato čtvrť je známá svými secesními a prvorepublikovými vilami od významných architektů a je zároveň památkově chráněnou zónou, což stav ještě komplikuje.
  • Shrnutí: Území takzvaného Hradčanského rozhraní u Bubenče stojí na křižovatce mezi historickou hodnotou a tlakem na moderní využití. Nejde tedy o jasné „bourání versus zachování“ v izolaci, ale o širší veřejnou debatu, která právě probíhá za účasti obyvatel, odborníků i samosprávy města. Aktuálně se v souvislosti s bouráním mluví hlavně o Kočího a Roškotově vile jako nejkritičtějších chátrajících objektech. Oficiální seznam dalších vil určených k demolici zatím neexistuje.









Tylovo divadlo v Plzni uvede premiéru opery Josefa Myslivečka Tamerlán

Hradec KrĂˇlovĂ© pĹ™edstavil nĂˇvrhy kaĹˇny pro historickĂ© VelkĂ© nĂˇmÄ›stĂ­

