„Nerad, ale musím vás informovat o vážném vývoji v kauze ohrožených vil v Bubenči. Vypadalo to, že vše spěje k nějakému rozumnému konci, starosta Jakub Stárek, starosta šestky na tlak, ale správně inicioval participativní plánování, které probíhalo vzorně... ale bylo to, jak se říká, k ničemu. Naopak. Na listopadovém zastupitelstvu MČ Praha 6 došlo k uzavření plánovací smlouvy s developerem,“ říká zastupitel Prahy 6 a zakladatel občanské iniciativy pro záchranu zdevastovaných vil v Bubenči Ondřej Chrást.
On a mnozí další obyvatelé šesté městské části jsou podle jeho slov pro zachování rázu celé chráněné památkové zóny tradiční vilové čtvrti. Tyto architektonicky významné vily koupil podle nich před více než dvaceti lety známý developer se sídlem v daňovém ráji a nechává je úmyslně chátrat. Developer tam podle něj nyní plánuje postavit velké administrativní centrum, které by zcela zničilo tradiční genius loci čtvrtě Bubeneč.
Radnice argumentuje kompromisem
Podle starosty Prahy 6 Jakuba Stárka je ale vše trochu jinak, než to jeho kolega popisuje. Radnice podle něj spolu s nezávislými odborníky a veřejností transparentně připravila kompromisní plán rozvoje Hradčanského rozhraní, který respektuje památkovou ochranu i budoucí městskou koncepci. Kritika ze strany kolegy Chrásta není podle něj namístě i proto, že se sám klíčových jednání neúčastnil, přestože k nim byl přizván.
„Pás degradujících vil v rámci území nedávno pokřtěného jako Hradčanské rozhraní prošlo testovacím plánováním. O osudu této lokality probíhala série participací a ve výsledku jednání mezinárodní poroty, ve které měla většinu nezávislá část poroty složené z architektů bez vazeb na investora či městského úřadu. Principy rozvoje území, které se odsouhlasily, jsou kompromisem mezi památkovou ochranou – tři vily ze šesti zůstanou zachované – a budoucí představou odsouhlasenou skrze Metropolitní plán. Tedy představou, že ulice Milady Horákové sehrává roli metropolitní třídy – ulice s obchody a aktivním životem,“ vysvětluje pro deník Metro Stárek.
Našla podle vás radnice Prahy 6 řešení, které bylo dostatečně probráno s širokou veřejností? Hlasujte v anketě níže, přečtěte si shrnutí celé kauzy v box níže, nebo si udělejte názor z webů hradcanskerozhrani.cz a zachrantevily.cz.
Co zatím víme
|
Dvorecký či most Anežky České? Slibovaná anketa pro Pražany se smrskla na výběr ze dvou možností