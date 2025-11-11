Nový dopravních projektů se následujících letech chystá víc. Další trať se vyšplhá na Strahov a jiná zase doveze tramvaje z Libuše k Novým Dvorům. „Finální podobu linkového vedení tramvají a autobusů jsme nehledali snadno. Je to výsledek intenzivních konzultací,“ přibližuje plánované změny v MHD Martin Šubrt, náměstek ředitele Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID).
Malešice a Nové Dvory získají rychlé tramvajové spojení do centra. Které linky sem pojedou?
Novinky pro 150 tisíc cestujících
Každý z plánovaných projektů promění jízdní řády v hlavním městě. Někde vzniknou nové linky, jinde zase zaniknou. A protože mají nové tratě sloužit denně až 150 tisícům cestujících, přichystal pro ně ROPID velkou informativní kampaň. Všechny plánované změny si můžete prohlédnout na webu PID.cz nebo vám je představí speciální informační tramvaj. Ta vyrazila do ulic metropole už včera a cestující bude vozit ještě dnes. Narazíte na ni mezi 10.30 a 17.30 na trase linky 3 v úseku Bílá labuť – Dvorce. Speciálem je vůz 9513, tedy nová Škoda ForCity Plus 52T.
Tramvajová revoluce ovlivní jízdní řády desítkám linek v Praze. Změny se týkají i autobusů
„V tramvaji bude možné si zdarma vyzvednout novou brožuru komplexně popisující budoucí linkové vedení pražské MHD po otevření šesti nových tramvajových tratí v letech 2026–2028 a potkat se s dopravními odborníky ROPID, kteří zde budou jednotlivé plány podrobně vysvětlovat,“ lákají do tramvaje zástupci pražského organizátora dopravy.
Jak se změní jízdní řády? Bude to postupné
Praha je uprostřed tramvajového boomu. Už nějakou dobu tramvaje zajíždí třeba do Slivence nebo do Libuše. Nové obratiště je také u OC Arkády Pankrác. Další tratě zároveň vznikají nebo mají už povolení a zhotovitele. V polovině roku 2028 bude Praha bohatší hned o šest nových tratí. Metro.cz přináší velký přehled.