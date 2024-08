Kudy z pražského metra ven aneb Jak neztrácet čas při cestě z podzemí na povrch

Asi to není jen můj problém, ale jsou stanice metra v Praze, kde si nejsem zaboha schopen předem vzpomenout, kudy je to z vagonu nejblíž k východu. Takové céčko umím nazpaměť. Směrem od Hájů je východ z podzemí na Chodově a Roztylech z posledního vagonu. Na Kačerově tamtéž. Na Pankráci je nejlepší vlézt do druhého nebo předposledního z pěti vozů soupravy, abych byl pokud možno hned u eskalátorů.

Blbě jsem na tom u trasy B. I když přes Národní třídu jezdím denně, kde se směrem od Zličína nachází východ nejblíž z prvního vagonu, málokdy si vlezu do správného vozu. Národní třída má totiž několik desítek metrů k eskalátoru, takže být ve správném vagonu je terno. Přesto si nejsem schopen tuhle stanici zapamatovat.

Řekl jsem si nedávno, že alespoň béčko projedu komplet, na každé stanici vystoupím a popíšu, kde jsou vchody, kde přestupy, který vagon je nejstrategičtější. V první fázi jsem zmapoval vše od Florence do Zličín. Nakreslil jsem si tabulku, buňky výstup a přestup.

A pak jsem si cestou jen tak zadal do vyhledavače, metro – výstup – kudy. Bác ho. Aplikace Pubtran, která prý nabízí přesně tyto informace. Byl jsem docela zděšený. Jenže jsem, naštěstí, dospěl k poznání, že nic takového se tam nedozvím.

Takže pro první fázi pro uspěchané cestující v pražském metru uvádím klíčové informace.

Přestup z B na C je nejrychlejší z druhého a předposledního vagonu. Schodiště na céčko je uprostřed nástupiště. Na I. P. Pavlova je při cestě od Hájů dobré sedět v prvním voze. Strojvedoucí zabrzdí hned u eskalátorů. Na Andělu jsou cestou na Zličín vpředu eskalátory k Ženským domovům a autobusovému nádraží, z posledního vagonu se dostanete k tramvajím na Nádražní a Plzeňské. Na trase A si nejlépe pamatuji Dejvickou. První vagon míří na Evropskou a k vysokým školám, z posledního vagonu můžete zamířit na tramvaje do Podbaby, na Hrad a je to taky nejblíž do Semaforu.

Až pražskou podzemku projedu a zmapuji, udělám vám tady nějakou vystřihovací tabulku. Dáte si ji buď do peněženky, nebo uložíte do mobilu.