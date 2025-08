Z natáčení slavného filmu Cesta do pravěku | foto: Muzeum Karla Zemana

Ponořte se do světa unikátních filmových triků, jež Karel Zeman vynalezl, a zároveň si užít tematické hry. Muzeum Karla Zemana přichystalo atraktivní program k 70. výročí slavného filmu Cesta do pravěku.

První celovečerní snímek Karla Zemana, který je považovaný za nejlepší český sci-fi film, si získal srdce mladých dobrodruhů, ale i filmových nadšenců pro své na tehdejší dobu unikátní filmové zpracování. Cesta do pravěku nabízí nejenom jedinečnou výpravu do pravěkých dob, ale i do světa průlomových filmových triků, za které byl Zeman oceňován po celém světě.

Z natáčení slavného filmu Cesta do pravěku

„Karel Zeman dokázal s omezenými prostředky vytvořit dílo s monumentálním dopadem. Jeho revoluční kombinace loutkové animace, dokreslovaček a prolínaček v kombinaci s živými herci posunula hranice filmové tvorby a inspirovala tvůrce po celém světě. Díky tomu má divák pocit, že je přímo součástí pravěkého světa a může se vydat sám za dobrodružstvím,“ říká o filmu jeden ze zakladatelů muzea Ondřej Beránek.

Zajímavosti, filmové triky, ale i originální postupy Karla Zemana mohou návštěvníci objevit v Muzeu Karla Zemana. Ke speciálnímu výročí si muzeum navíc připravilo tematický program pro všechny věkové kategorie. „Pro nejmenší děti je připravena hra Cesta do pravěku, kdy při plnění jednotlivých úkolů objevují pravěký svět filmu a na konci své cesty získají malou odměnu. Starší děti i dospělí si mohou otestovat své vědomosti ve hře s Filmosaury. Přijďte oslavit výročí spolu s námi a objevte jedinečný svět Karla Zemana,“ zve do muzea jeho manažerka Lucie Škorpová.