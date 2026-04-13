Kultovní pražská pochutina je zpět. Co má společného s podzemní dráhou?

Filip Jaroševský
  11:21
Pamatujete si na ultra sladký dezert Metro? Někomu se vybaví ikonická chuť dětství, pro jiného jde o téměř zapomenutou pochoutku. V posledních dnech se ovšem ikonická sladkost vrací zpět na výslunní. Německý řetězec diskontních prodejen Lidl ho totiž zařadil do nabídky v rámci svých retro akcí. Pro nás jde o skvělou záminku zavzpomínat i na to, co má společného s pražskou podzemní dráhou.
Domácí metro dezert | foto: Martin Špelda

Metro dezert vznikl už v roce 1974 u příležitosti otevření první linky pražského metra. Typické hranolky balené po čtyřech kusech tehdy odkazovaly na čtyřvagonové soupravy. Základ zůstal dodnes stejný: piškotové těsto, vanilkový krém, bílý fondán a čokoládová poleva na koncích. I když se během let objevily různé příchutě (skořice, vaječný likér, banán nebo máta), právě klasická verze z Michelských pekáren je pro většinu lidí tou pravou.

Nová retroedice nyní v Lidlu

V Lidlu i jinde

Je nasnadě, že Metro dezert z regálů úplně zmizel jen na chvíli (více v boxu níže). V současnosti je běžně dostupný v supermarketech a objevuje se i v akčních nabídkách nejen Lidlu, ale i řetězců jako Tesco nebo Billa, případně online. O malých asijských večerkách nemluvě. Cena se obvykle pohybuje kolem třiceti korun a kromě klasického balení po čtyřech kusech existují i větší varianty.

Nostalgie versus realita

K nostalgickým dobrotám, na které spousta lidí nedá dopustit, patří třeba sójové řezy, tyčinka Kokosenka, oplatky Dukla nebo čokoláda Zora. Mnozí přitom mají pocit, že jejich chuť bývala kdysi výraznější a poctivější než dnes. A většinou mají pravdu.

Historie Metro dezertu

  • Oblíbený Metro dezert vznikl v 70. letech jako symbolická připomínka spuštění první linky C pražského metra v roce 1974. Inspirace i samotné výrobní technologie přitom dorazily ze zahraničí, konkrétně z Nizozemska. Už o rok později se dezert začal vyrábět v Michelské pekárně v Praze, kde si rychle získal velkou popularitu.
  • Po roce 1989 se jeho produkce na čas zastavila, ale návrat na sebe nenechal dlouho čekat. Na trh se vrátil v modernějším balení a s lehce upraveným názvem — z původního „Metro“ se stal „Metro dezert“. Přesto si zachoval to nejdůležitější: původní výrobní postup, který stojí za jeho typickou chutí dodnes.

