Metro dezert vznikl už v roce 1974 u příležitosti otevření první linky pražského metra. Typické hranolky balené po čtyřech kusech tehdy odkazovaly na čtyřvagonové soupravy. Základ zůstal dodnes stejný: piškotové těsto, vanilkový krém, bílý fondán a čokoládová poleva na koncích. I když se během let objevily různé příchutě (skořice, vaječný likér, banán nebo máta), právě klasická verze z Michelských pekáren je pro většinu lidí tou pravou.
V Lidlu i jinde
Je nasnadě, že Metro dezert z regálů úplně zmizel jen na chvíli (více v boxu níže). V současnosti je běžně dostupný v supermarketech a objevuje se i v akčních nabídkách nejen Lidlu, ale i řetězců jako Tesco nebo Billa, případně online. O malých asijských večerkách nemluvě. Cena se obvykle pohybuje kolem třiceti korun a kromě klasického balení po čtyřech kusech existují i větší varianty.
Nostalgie versus realita
K nostalgickým dobrotám, na které spousta lidí nedá dopustit, patří třeba sójové řezy, tyčinka Kokosenka, oplatky Dukla nebo čokoláda Zora. Mnozí přitom mají pocit, že jejich chuť bývala kdysi výraznější a poctivější než dnes. A většinou mají pravdu.
Historie Metro dezertu