Kultura s akčním twistem. Kde se v české metropoli přetváří umění v ostré debaty?

Filip Jaroševský
  18:22
Kunsthalle Praha jako první na české galerijní scéně přináší formát debatování o umění. Projekt vznikl ve spolupráci s Asociací debatních klubů a nabízí studentům i pedagogům možnost vyzkoušet si argumentaci přímo mezi vystavenými díly. Během debatování se studentstvo učí pracovat s informacemi, kriticky myslet, naslouchat druhým a přemýšlet o aktuálních společenských tématech.
Kunsthalle Praha pořádá debaty jako první na české galerijní scéně ve spolupráci s Asociací debatních klubů.

Kunsthalle Praha je soukromá galerie a multifunkční prostor pro umění a...
PrusaLab je prototypová dílna společnosti Prusa, kde lze prý vyrobit téměř...
Autorem instalace je Michaela Rosa, který spolupracoval třeba se Smackem, Benem...
6 fotografií

O přínosech debatování mluví pedagog Ondřej Váša (OV) z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a studentka Viktorie Shejbalová (VS).

Co podle vás přináší debatování v galerii oproti běžné výuce?
OV: Především překonání vnitřní nejistoty, studující si mohou vyzkoušet umění debatovat naostro, leč v bezpečném a inspirativním prostředí, dále se mohou setkat a vést rozhovor s lidmi přímo z branže. Nemenším přínosem je vztažení debaty k aktuální výstavě: studující se tak vyjadřují k něčemu, co se děje teď a tady.

Metropolí se rozezní orchestr z 3D tiskáren. Bude tu i zábava pro malé detektivy

VS: Debatování mě nejvíc posunulo v práci s novými myšlenkami i třeba lehce pod časovým tlakem. Naučila jsem se rychle strukturovat argumenty, rozlišovat mezi názorem a podloženým tvrzením a přijmout fakt, že vlastní názor není neměnný, ale může se vyvíjet na základě nových informací.

Jaké dovednosti si studenti z projektu odnášejí?
OV: Je jich celá řada. Od nabytého sebevědomí přes neméně samozřejmou schopnost popasovat se s kritickou odezvou a tlakem na rychlou odpověď až po klíčovou dovednost srozumitelně a přesně formulovat své myšlenky a vést sebevědomou kultivovanou debatu se svými oponenty.

Kunsthalle Praha je soukromá galerie a multifunkční prostor pro umění a kulturu, sídlí v Praze na Malé Straně, konkrétně v blízkosti Klárova.

VS: Především schopnost naslouchat a reagovat věcně, nikoli emotivně. Využívám to v běžných diskuzích, při obhajování vlastního postoje i při hodnocení informací, jsem kritičtější k tomu, odkud argumenty pocházejí a jak jsou vystavěné.

Je galerie podle vás bezpečným prostorem pro střet názorů?
VS: Debatní prostředí jsem vnímala jako bezpečné, protože bylo založené na respektu a argumentaci, ne na osobních útocích, což považuji za důležité a přínosné z hlediska debaty.

Doporučili byste debatování v galerijním prostředí i dalším pedagogům a studentům? Proč?
VS: Protože rozvíjí kritické myšlení, schopnost formulovat a obhájit názor a zároveň učí otevřenosti vůči jiným perspektivám. Navíc propojuje umění s aktuálními tématy a ukazuje, že galerie nemusí být jen místem pasivního pozorování, ale i aktivního myšlení a dialogu.

OV: O umění je nejlepší debatovat tam, kde je umění doma a kde se děje. Neboli to, co studující učíme, si takto mohou vyzkoušet rovnou v terénu a tváří v tvář uměleckým dílům, čili oprávněně získají pocit, že je vtahujeme do světa a zabývají se něčím aktuálním, nejen „do šuplíku“.

  • Projekt se skládá ze dvou setkání – úvodního workshopu a finálního debatního klání dvou tříčlenných týmů. Následuje zpětná vazba i otevřená diskuze s hosty z oblasti umění.
  • Debatování v galerii je součástí dlouhodobé snahy Kunsthalle Praha otevírat umění všem generacím a nabízet vzdělávací formáty, které podporují zvídavost, dialog a aktivní zapojení.
  • Galerie se tak stává místem, kde se o umění nejen mluví, ale také se nad ním společně přemýšlí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Řada lidí se bojí záchvatu epilepsie. V Praze na pomoc vyrazí na lince 22 speciální fialová tramvaj

Speciální fialová tramvaj vyjede do pražských ulic na jedné z nejvytíženějších...

Epilepsii má v České republice asi 80 tisíc lidí. Přesto mnoho Čechů stále neví, jak správně reagovat, když jsou svědky epileptického záchvatu. Jak na to, se dozví během jízdy, pokud nasednou do...

23. března 2026  19:57

Škodu za stovky milionů ustojí. Kuřice se do drůbežárny v Kosičkách vrátí v srpnu

Areál drůbežárny v Kosičkách, který zachvátila ptačí chřipka.

Škody po únorovém vybití velkochovu slepic v Kosičkách na Hradecku po nákaze ptačí chřipkou šplhají do stovek milionů korun. Všech 236 tisíc nosnic skončilo podle ředitele Podniku pro výrobu vajec v...

23. března 2026  19:02,  aktualizováno  19:02

Ústí opraví podzemní garáže magistrátu, vzniká projekt na opravu jižního křídla

ilustrační snímek

Ústí nad Labem dá za více než pět milionů korun opravit podzemní garáže magistrátu. Veřejnou zakázku dnes radní přidělili firmě Atemit. Stavaři opraví povrchy...

23. března 2026  17:24,  aktualizováno  17:24

Ústecký kraj rozdělí sociálním službám 2,6 miliardy Kč, žádal výrazně víc

ilustrační snímek

Ústecký kraj rozdělí poskytovatelům sociálních služeb 2,6 miliardy korun, které dostane od státu. Rozhodli o tom dnes na mimořádném jednání krajští...

23. března 2026  17:09,  aktualizováno  17:09

Výskyt akutních respiračních chorob se v Pardubickém kraji za týden mírně snížil

ilustrační snímek

Výskyt akutních respiračních onemocnění se v Pardubickém kraji minulý týden o něco snížil. Na 100.000 obyvatel připadalo 1463 pacientů, týden předtím jich bylo...

23. března 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Ze zanedbaného prostoru před muzeem na Florenci vznikne náměstí. Tak bude vypadat

Vizualizace revitalizace parku před hlavní budovou muzea na Florenci

Muzeum Prahy připravuje obnovu prostranství před svou hlavní budovou na Florenci. Mělo by tam vzniknout náměstí se stromy, fontánou, novými cestami a odpočinkovými zónami s lavičkami. Návrh obnovy...

23. března 2026  18:42,  aktualizováno  18:42

Halu LPP Holding páteční požár zničil, strhnout asi bude nutné i druhý objekt

ilustrační snímek

Hala společnosti LPP Holding v Pardubicích, kde v pátek hořelo, byla podle firmy zničena, strhnout bude velmi pravděpodobně nutné i druhý zasažený objekt....

23. března 2026  16:50,  aktualizováno  16:50

V opravované smuteční síni v Brně-Židenicích zbývá dokončit restaurátorské práce

V opravovanĂ© smuteÄŤnĂ­ sĂ­ni v BrnÄ›-Ĺ˝idenicĂ­ch zbĂ˝vĂˇ dokonÄŤit restaurĂˇtorskĂ© prĂˇce

V opravované smuteční síni v Brně-Židenicích zbývá dokončit restaurátorské práce. Výtvarník Tomáš Ruller momentálně pracuje na obnově sádrového reliéfu nad...

23. března 2026  16:50,  aktualizováno  16:50

ISP v Hradci Králové v dubnu zahájí stavbu třetího parkovacího domu s 284 místy

ilustrační snímek

Společnost ISP Hradec Králové začne v dubnu v Hradci Králové ve čtvrti Slezské Předměstí stavět parkovací dům pro 284 aut. V oblasti je velký nedostatek...

23. března 2026  16:43,  aktualizováno  16:43

V neděl proběhla na Palmovce velká sláva u příležitosti sto třicet let elektrické dráhy Praha - Libeň – Vysočany. Návštěvníky čekal bohatý kulturní program s výstavkou o historii této tramvajové...

vydáno 23. března 2026  18:05

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Velikonoční trh na Staroměstském náměstí.

vydáno 23. března 2026  18:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.