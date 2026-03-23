O přínosech debatování mluví pedagog Ondřej Váša (OV) z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a studentka Viktorie Shejbalová (VS).
Co podle vás přináší debatování v galerii oproti běžné výuce?
OV: Především překonání vnitřní nejistoty, studující si mohou vyzkoušet umění debatovat naostro, leč v bezpečném a inspirativním prostředí, dále se mohou setkat a vést rozhovor s lidmi přímo z branže. Nemenším přínosem je vztažení debaty k aktuální výstavě: studující se tak vyjadřují k něčemu, co se děje teď a tady.
VS: Debatování mě nejvíc posunulo v práci s novými myšlenkami i třeba lehce pod časovým tlakem. Naučila jsem se rychle strukturovat argumenty, rozlišovat mezi názorem a podloženým tvrzením a přijmout fakt, že vlastní názor není neměnný, ale může se vyvíjet na základě nových informací.
Jaké dovednosti si studenti z projektu odnášejí?
OV: Je jich celá řada. Od nabytého sebevědomí přes neméně samozřejmou schopnost popasovat se s kritickou odezvou a tlakem na rychlou odpověď až po klíčovou dovednost srozumitelně a přesně formulovat své myšlenky a vést sebevědomou kultivovanou debatu se svými oponenty.
VS: Především schopnost naslouchat a reagovat věcně, nikoli emotivně. Využívám to v běžných diskuzích, při obhajování vlastního postoje i při hodnocení informací, jsem kritičtější k tomu, odkud argumenty pocházejí a jak jsou vystavěné.
Je galerie podle vás bezpečným prostorem pro střet názorů?
VS: Debatní prostředí jsem vnímala jako bezpečné, protože bylo založené na respektu a argumentaci, ne na osobních útocích, což považuji za důležité a přínosné z hlediska debaty.
Doporučili byste debatování v galerijním prostředí i dalším pedagogům a studentům? Proč?
VS: Protože rozvíjí kritické myšlení, schopnost formulovat a obhájit názor a zároveň učí otevřenosti vůči jiným perspektivám. Navíc propojuje umění s aktuálními tématy a ukazuje, že galerie nemusí být jen místem pasivního pozorování, ale i aktivního myšlení a dialogu.
OV: O umění je nejlepší debatovat tam, kde je umění doma a kde se děje. Neboli to, co studující učíme, si takto mohou vyzkoušet rovnou v terénu a tváří v tvář uměleckým dílům, čili oprávněně získají pocit, že je vtahujeme do světa a zabývají se něčím aktuálním, nejen „do šuplíku“.
