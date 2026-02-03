Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami

Pavel Hrabica
  14:00aktualizováno  4. února 10:03
Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací místa v pražských garážích, která matou řidiče i kolemjdoucí. Přesto mají podle developerů splňovat všechny zákonné normy.
Situace v garážích domu na Praze 9

Situace v garážích domu na Praze 9 | foto: ARCHIV

Situace v garážích domu na Praze 9
Jak byste si tady poradili?
Situační nákres pro správné rozměry parkovacího místa pro vozíčkáře
Situační nákres pro správné rozměry parkovacího místa pro vozíčkáře
11 fotografií

Vybavíte si socialistické vozítko pro lidi s omezeným pohybem Velorex? Ikonicky ho zapsal do dějin film Vrchní, prchni, kde se v něm vozil herec Josef Abrhám alias falešný vrchní. Dokázal s ním i neuvěřitelné kousky. Možná by s ním zaparkoval i na místech, která ukazujeme v tomto článku.

Poradil by si parkovací automat?

Čtenáři se s námi podělili o pár snímků, které vzbuzují úsměv. Zaparkovat na takové určené parkovací plochy by mohl být problém i pro zkušeného a zcela zdravotně neomezeného řidiče. Také parkovací automat nejvyspělejších limuzín by asi váhal.

Situace v garážích domu na Praze 9

Na první případ nás upozornila čtenářka z Prahy 9, která se nastěhovala do novostavby nedaleko metra Kolbenova. V podzemních garážích jsou vymezená parkovací místa pro „vozíčkáře“, ale člověka napadne, jestli čáry a symboly na podlahu nemalovala známá dvojice Pat a Mat.

Uspořádání je podle norem

Protože objekt stavěla společnost Skanska, požádali jsme jejich mediálního zástupce Jiřího Pohorského o vyjádření. „Řešení parkovacího stání se může z estetického hlediska zdát neobvyklé, nicméně jeho uspořádání je plně v souladu s požadavky příslušných norem a platných právních předpisů a z praktického hlediska jednoduše a dobře obslouží klientův příjezd i odjezd ze stání,“ uvedl Pohorský a dodal: „Samotná velikost parkovacího stání, šířka vjezdu i umístění sloupu jsou ale plně v souladu s platnou legislativou České republiky. Zároveň rozumíme tomu, že pro laickou veřejnost může takové řešení působit nelogicky. Do budoucna proto budeme věnovat větší pozornost i grafickému a vizuálnímu ztvárnění podobných prostor, abychom ujistili kolemjdoucí, že je prostor naprosto v pořádku.“ Celý vyjádření společnosti Skanska najdete v boxu níže.

Na Zatlance si vykroutíte ruce i hlavu

Další čtenářka se podělila o snímek parkovacího prostoru pro osoby s auta označenými modrou cedulkou ZTP. Tady se nejedná o veřejné parkoviště, ale stejně jako na fotce z Prahy 9, o garážové stání v soukromém domě. „Podařilo se nám tam zaparkovat,“ prozradila autorka snímku a my nemůžeme než gratulovat.

Jak byste si tady poradili?

Vyjádření společnosti Skanska

Řešení parkovacího stání se může z estetického hlediska zdát neobvyklé, nicméně jeho uspořádání je plně v souladu s požadavky příslušných norem a platných právních předpisů a z praktického hlediska jednoduše a dobře obslouží klientův příjezd i odjezd ze stání. Řidič může do stání zajíždět čelně i couváním, a místo i jeho okolí plně zohledňuje potřeby osob se sníženou schopností pohybu. Prostor za sloupem slouží mimo jiné k tomu, aby umožňoval bezpečné vystoupení z vozidla, manipulaci s invalidním vozíkem i jeho následné použití. Kupující byl samozřejmě transparentně informován o tomto uspořádání už v průběhu prodeje, a to prostřednictvím dispozičních schémat s výměrami, komunikace s prodejním týmem i v rámci kupní smlouvy.

Nejen v bytovém domě, ale i u garážových stání se snažíme navrhovat prostor maximálně efektivně, a každý prostor důkladně promýšlíme. V tomto případě jsme navazovali naším projektem na již zahájenou a realizovanou část spodní stavby, která byla provedena předchozím vlastníkem. Je tedy samozřejmé, že i tato podzemní parkovací stání byla navržena a realizována v souladu s platnou legislativou a technickými normami.

Celý projekt, včetně této části, prošel stavebním řízením i dalšími povolovacími procesy souvisejícími s novou výstavbou, v jejichž rámci nebyly shledány žádné nedostatky. Projekt obdržel pravomocné stavební povolení a objekt byl zkolaudován v roce 2024. Jakkoliv úsměvně může parkovací stání z fotografie vypadat, splňuje požadované rozhledové poměry i veškeré prostorové nároky. Prostor mezi sloupem a zadní stěnou, jak jsme již uvedli, slouží zejména jako manipulační plocha pro nástup a výstup z vozidla. Samotná velikost parkovacího stání, šířka vjezdu i umístění sloupu jsou ale plně v souladu s platnou legislativou České republiky.

Zároveň rozumíme tomu, že pro laickou veřejnost může takové řešení působit nelogicky. Do budoucna proto budeme věnovat větší pozornost i grafickému a vizuálnímu ztvárnění podobných prostor, abychom ujistili kolemjdoucí, že je prostor naprosto v pořádku.

