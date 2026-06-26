Byla to zřejmě náhoda, ale krásná. V ten samý den, kdy „Kanárci“ na mistrovství světa porazili Skotsko, se kus Brazílie zpřístupnil i v Praze 7. Nové hřiště je otevřené zdarma každý den a má sloužit nejen sportovcům, ale i jako místo setkávání místní komunity. Vzniklo ve spolupráci městské části Praha 7, společnosti Coca-Cola, Správy železnic a Českých drah.
Jan Mejdr s nápadem přišel už před více než čtyřmi lety. Během cesty do Brazílie ho zaujal pouliční fotbal, který je podle něj přirozenou součástí života a spojuje lidi napříč generacemi.
„V Brazílii mě inspirovalo, že fotbal tam stále žije na ulicích a spojuje lidi napříč generacemi. Přál jsem si podobnou atmosféru přenést i do Prahy. Trvalo to více než čtyři roky, ale dnes máme hřiště, které bude patřit všem, kdo si chtějí přijít zahrát nebo se jen potkat s ostatními,“ říká iniciátor projektu Jan Mejdr.
Nevyužitý prostor získal účel
Podle starosty Prahy 7 Jana Čižinského jde o ukázku toho, jak lze nevyužitý městský prostor proměnit v místo, které bude sloužit veřejnosti. „Reagujeme na poptávku po bezplatných veřejných sportovištích. Jsme rádi, že v Praze 7 přibývá míst, kde si mládež, která třeba neodjíždí na prázdniny, může zdarma zasportovat. Toto místo má velký potenciál se skvělou dostupností MHD,“ míní Čižinský.
Výrazným prvkem nového hřiště je také velkoformátový mural od umělce Ondřeje Mio Michálka. „Když se na mural podíváte zblízka, uvidíte tisíce samostatných štětcových tahů. Až s odstupem se propojí v jeden celek. Podobně za mě funguje i fotbal. Každý člověk na hřišti i kolem něj zažívá vlastní emoci nebo moment, ale skutečné kouzlo vzniká až ve chvíli, kdy se všechno spojí dohromady,“ říká autor muralu Ondřej Mio Michálek.
Do budoucna se zde mají konat také sportovní a kulturní akce za účasti známých osobností českého fotbalu.
Jan Mejdr