Na omezení MHD upozornil pražský dopravní podnik. Výluky jsou podle něj nezbytné kvůli pravidelné údržbě tratí a technické infrastruktuře.
Cestující by si ale měli dát pozor na jednu zásadní věc – u krátkodobých výluk nelze vždy zajistit plnohodnotné informace přímo na zastávkách. To znamená, že v některých případech nemusí být aktuální odjezdy nebo změny tras vyznačeny na informačních tabulích.
Dopravní podnik proto doporučuje sledovat online vyhledávač spojení, kde jsou aktuální časy odjezdů při krátkodobých změnách provozu průběžně aktualizovány.
Přehled květnových výluk najdete níže:
|Vyloučený úsek (zastávka)
|Časové období
|Podrobnosti
|Hlubočepy – Slivenec
(v obou směrech)
|od pátku 1. 5. 2026 (4.10 hodin) do soboty 2. 5. 2026 (23.30 hodin)
|Vozovna Motol – Sídliště Řepy
(v obou směrech)
|v pátek 1. 5. 2026 od 4.45 hodin do 7.30 hodin
|Kotlářka – Sídliště Řepy
(v obou směrech)
|v pátek 1. 5. 2026 od 7.30 hodin do 17.00 hodin
|Vozovna Motol – Sídliště Řepy
(v obou směrech)
|od pátku 1. 5. 2026 (17.00 hodin) do neděle 3. 5. 2026 (cca 24.00 hodin)
|oblast náměstí Bratří Synků
(v obou směrech)
|v úterý 12. 5. 2026 od 1.15 hodin do 5.00 hodin
|Kobylisy – Sídliště Ďáblice
(v obou směrech)
|v noci z úterý 12. 5. 2026 na středu 13. 5. 2026, od 20.30 hodin do 4.30 hodin
|Kobylisy – Sídliště Ďáblice
(v obou směrech)
|v noci ze středy 13. 5. 2026 od 20.30 hodi na čtvrtek 14. 5. 2026 do 4.30 hodin
|Kobylisy – Sídliště Ďáblice
(v obou směrech)
|v noci ze čtvrtka 14. 5. 2026 od 20.30 hodin na pátek 15. 5. 2026 do 4.30 hodin
|Národní divadlo – Staroměstská
(v obou směrech)
|od soboty 16. 5. 2026 (0.15 hodin) do pondělí 18. 5. 2026 (4.50 hodin)
|Ohrada – Palmovka
(v obou směrech)
|od soboty 16. 5. 2026 (4.30 hodin) do pondělí 18. 5. 2026 (4.30 hodin)
|Koh-i-noor – Průběžná
(v obou směrech)
|ve středu 20. 5. 2026 od 0.30 hodin do 4.30 hodin
|Strossmayerovo náměstí – křižovatka u Letenského tunelu
(v uvedeném směru)
|v noci ze čtvrtka 21. 5. 2026 (20.00 hodin) na pátek 22. 5. 2026 (4.40 hodin)
|Strossmayerovo náměstí – křižovatka u Letenského tunelu
(v uvedeném směru)
|od pátku 22. 5. 2026 (20.00 hodin) do neděle 24. 5. 2026 (cca 24.00 hodin)
|Vítězné náměstí – Nádraží Veleslavín
(v obou směrech)
|v sobotu 23. 5. 2026 a v neděli 24. 5. 2026, vždy od 10.00 hodin do 18.00 hodin
|Vítězné náměstí – Nádraží Podbaba
(v obou směrech)
|v noci ze soboty 23. 5. 2026 na neděli 24. 5. 2026 od 20.30 hodin do 4.30 hodin
|Vítězné náměstí – Nádraží Podbaba
(v obou směrech)
|v noci z neděle 24. 5. 2026 od 20.30 hodin na pondělí 25. 5. 2026 do 4.30 hodin
|Anděl – Sídliště Řepy
(v obou směrech)
|ve středu 27. 5. 2026 od 1.10 hodin do 4.10 hodin
|Otakarova – Koh-i-noor
(v obou směrech)
|v pátek 29. 5. 2026 od 0.30 hodin do 4.30 hodin
|Anděl – Újezd
(v obou směrech)
|od soboty 30. 5. 2026 (4.30 hodin) do neděle 31. 5. 2026 (17.00 hodin)