Květen přinese hned 19 tramvajových výluk, informace na zastávkách budou občas chybět

Autor: Metro.cz
  14:30
Cestující v Praze se musí v květnu připravit na častější komplikace. Kvůli údržbě tramvajových tratí dojde během měsíce hned k 19 krátkodobým omezením provozu. Některé spoje pojedou odklonem, jiné budou zcela nahrazeny.

Z důvodu údržby tramvajových tratí a dalších činností dochází také v průběhu května 2026 ke krátkodobým omezením provozu tramvají. | foto: iDNES.tv

Na omezení MHD upozornil pražský dopravní podnik. Výluky jsou podle něj nezbytné kvůli pravidelné údržbě tratí a technické infrastruktuře.

Cestující by si ale měli dát pozor na jednu zásadní věc – u krátkodobých výluk nelze vždy zajistit plnohodnotné informace přímo na zastávkách. To znamená, že v některých případech nemusí být aktuální odjezdy nebo změny tras vyznačeny na informačních tabulích.

Dopravní podnik proto doporučuje sledovat online vyhledávač spojení, kde jsou aktuální časy odjezdů při krátkodobých změnách provozu průběžně aktualizovány.

Přehled květnových výluk najdete níže:

Vyloučený úsek (zastávka)Časové obdobíPodrobnosti
Hlubočepy – Slivenec
(v obou směrech)		od pátku 1. 5. 2026 (4.10 hodin) do soboty 2. 5. 2026 (23.30 hodin)Detail opatření
Vozovna Motol – Sídliště Řepy
(v obou směrech)		v pátek 1. 5. 2026 od 4.45 hodin do 7.30 hodinDetail opatření
Kotlářka – Sídliště Řepy
(v obou směrech)		v pátek 1. 5. 2026 od 7.30 hodin do 17.00 hodinDetail opatření
Vozovna Motol – Sídliště Řepy
(v obou směrech)		od pátku 1. 5. 2026 (17.00 hodin) do neděle 3. 5. 2026 (cca 24.00 hodin)Detail opatření
oblast náměstí Bratří Synků
(v obou směrech)		v úterý 12. 5. 2026 od 1.15 hodin do 5.00 hodinDetail opatření
Kobylisy – Sídliště Ďáblice
(v obou směrech)		v noci z úterý 12. 5. 2026 na středu 13. 5. 2026, od 20.30 hodin do 4.30 hodinDetail opatření
Kobylisy – Sídliště Ďáblice
(v obou směrech)		v noci ze středy 13. 5. 2026 od 20.30 hodi na čtvrtek 14. 5. 2026 do 4.30 hodinDetail opatření
Kobylisy – Sídliště Ďáblice
(v obou směrech)		v noci ze čtvrtka 14. 5. 2026 od 20.30 hodin na pátek 15. 5. 2026 do 4.30 hodinDetail opatření
Národní divadlo – Staroměstská
(v obou směrech)		od soboty 16. 5. 2026 (0.15 hodin) do pondělí 18. 5. 2026 (4.50 hodin)
Ohrada – Palmovka
(v obou směrech)		od soboty 16. 5. 2026 (4.30 hodin) do pondělí 18. 5. 2026 (4.30 hodin)
Koh-i-noor – Průběžná
(v obou směrech)		ve středu 20. 5. 2026 od 0.30 hodin do 4.30 hodin
Strossmayerovo náměstí – křižovatka u Letenského tunelu
(v uvedeném směru)		v noci ze čtvrtka 21. 5. 2026 (20.00 hodin) na pátek 22. 5. 2026 (4.40 hodin)
Strossmayerovo náměstí – křižovatka u Letenského tunelu
(v uvedeném směru)		od pátku 22. 5. 2026 (20.00 hodin) do neděle 24. 5. 2026 (cca 24.00 hodin)
Vítězné náměstí – Nádraží Veleslavín
(v obou směrech)		v sobotu 23. 5. 2026 a v neděli 24. 5. 2026, vždy od 10.00 hodin do 18.00 hodin
Vítězné náměstí – Nádraží Podbaba
(v obou směrech)		v noci ze soboty 23. 5. 2026 na neděli 24. 5. 2026 od 20.30 hodin do 4.30 hodin
Vítězné náměstí – Nádraží Podbaba
(v obou směrech)		v noci z neděle 24. 5. 2026 od 20.30 hodin na pondělí 25. 5. 2026 do 4.30 hodin
Anděl – Sídliště Řepy
(v obou směrech)		ve středu 27. 5. 2026 od 1.10 hodin do 4.10 hodin
Otakarova – Koh-i-noor
(v obou směrech)		v pátek 29. 5. 2026 od 0.30 hodin do 4.30 hodin
Anděl – Újezd
(v obou směrech)		od soboty 30. 5. 2026 (4.30 hodin) do neděle 31. 5. 2026 (17.00 hodin)

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

Ve zlínském obchodním centru unikla neznámá látka, policie evakuovala 150 lidí

Ilustrační snímek

Policie evakuovala asi 150 lidí z objektu obchodního centra Albert ve zlínské části Prštné. Po úniku prozatím neznámé látky záchranáři na místě ošetřili několik z nich. Policie o události informovala...

29. dubna 2026  15:52,  aktualizováno  16:01

Kraj by chtěl, aby karlovarské letiště přešlo pod armádu

ilustrační snímek

Vedení Karlovarského kraje by chtělo, aby se Letiště Karlovy Vary stalo vojenským letištěm s civilním provozem. Podle hejtmana Petra Kubise (ANO) by se tím...

29. dubna 2026  14:30,  aktualizováno  14:30

Na Velkém Dářku na Žďársku budou od pátku do neděle jachtařské závody skautů

ilustrační snímek

Na Žďársku budou od pátku do neděle jachtařské závody skautů s doprovodným programem. K dvousethektarovému rybníku Velké Dářko přijedou posádky ze skautských...

29. dubna 2026  14:27,  aktualizováno  14:27

Příběh Majáků na konci světa oživí loutky na hladině českobudějovického rybníka

Neobvyklým jevištěm loutkového divadla bude v pátek hladina rybníka Bagr v českobudějovickém parku Stromovka. Premiéra představení Majáky na konci světa zavede...

29. dubna 2026  14:15,  aktualizováno  14:15

Požár obří líhně kuřat Agrofertu. Z budovy vyhnal desítky zaměstnanců

Třicet zaměstnanců velkokapacitní líhně kuřat patřící koncernu Agrofert muselo...

Třicet zaměstnanců velkokapacitní líhně kuřat patřící koncernu Agrofert muselo být v úterý po poledni evakuováno kvůli požáru střechy jedné z budov v průmyslovém areálu v Chropyni na Kroměřížsku. K...

29. dubna 2026  9:42,  aktualizováno  15:41

Začala stavba šestnácti kilometrů D35 na Jičínsku. Hotovo má být za tři roky

Vpravo ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) při zahájení stavby dálnice D35...

Začala opožděná stavba šestnáctikilometrového úseku dálnice D35 z Hořic do Úlibic na Jičínsku. Řidičům se otevře na jaře 2029. Stavbu zahájilo dnes Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Úsek vybuduje...

29. dubna 2026  13:52,  aktualizováno  15:41

Za žárlivosti zapálil chatku, kde málem uhořeli dva lidé. Senior dostal 15 let

Ostravský krajský soud poslal na 15 let do vězení sedmašedesátiletého Vojtěcha...

Ostravský krajský soud vynesl ve středu rozsudek za brutální žhářský útok ze žárlivosti, který jen zázrakem neskončil tragédií. Sedmašedesátiletý Vojtěch Zaremba podle obžaloby o vánočních svátcích v...

29. dubna 2026  13:32,  aktualizováno  15:33

Obří investice u Žatce. Firma chce do zóny nalít miliardy a přijmout tisíc lidí

Nexen navzdory krizi rozšiřuje výrobu u Žatce.

Ve strategické průmyslové zóně Triangle nedaleko Žatce na Lounsku uvažuje zájemce o investici ve výši deset miliard korun. Zaměstnat by mohl tisíc lidí. Radní Ústeckého kraje schválili realizaci ve...

29. dubna 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Hanácká kasárna se otevírají veřejnosti, sídlit zde bude i Divadlo Tramtarie

Památkově chráněný areál Hanáckých kasáren v centru Olomouce, který před rokem koupila brněnská společnost Salibary podnikatele Richarda Saliby, získá nové...

29. dubna 2026  13:39,  aktualizováno  13:39

Firma chce v Olomouci dekontaminovat až 1500 tun zdravotnického odpadu ročně

ilustrační snímek

Zařízení na úpravu a dekontaminaci až 1500 tun zdravotnického odpadu ročně plánuje instalovat v průmyslové oblasti v Olomouci-Hodolanech společnost...

29. dubna 2026  13:33,  aktualizováno  13:33

Pálení čarodějnic letos provází vysoké riziko požárů. Hasiči poradili, na co si dát pozor

Pálení čarodějnice si můžete užít na zadradě mosteckého Střediska volného času.

Riziko požárů v Česku výrazně roste a odborníci varují před nebezpečným obdobím. Kombinace sucha a větru vytváří ideální podmínky pro rychlé šíření ohně. Kritické dny přicházejí právě nyní, a to i v...

29. dubna 2026  15:15

Odsuzuji tě k zhoubě. Muž křičel nacistická hesla a vyhrožoval, zadržela ho zásahovka

Policisté zasahují ve Smetanově ulici v Jablonci nad Nisou, kde muž vyhrožuje...

Policie ve středu odpoledne zasahovala ve Smetanově ulici v Jablonci nad Nisou, kde muž vyhrožoval fyzickým napadením svému okolí. Muže zadržela v jednom z bytů obytného domu zásahová jednotka a...

29. dubna 2026  13:32,  aktualizováno  15:15

