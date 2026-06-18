Projíždět krajinou bez aut, za potlesku fanoušků a pod oficiální značkou nejslavnějšího cyklistického závodu světa. Přesně to nabízí L’Etape Czech Republic by Tour de France, největší amatérský silniční závod v Česku. Letos se jeho hlavní kopcovitá etapa uskuteční v sobotu 20. června v Praze a Středočeském kraji.
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L’Etape Czech Republic by Tour de France přináší do Česka světovou cyklistiku
Do sedla usednou tisíce hobby jezdců, kteří si mohou vybrat některou ze tří tras dlouhých přibližně od 60 do 140 kilometrů. Organizátoři slibují profesionální servis, bezpečnost díky uzavřeným silnicím i jedinečnou atmosféru, která se snaží co nejvíce přiblížit skutečné Tour de France.
Se Saganem v čele
Na start kopcovité etapy se letos postaví Peter Sagan, jedna z nejvýraznějších osobností světové cyklistiky. Slovenský závodník je trojnásobným mistrem světa v silniční cyklistice a sedminásobným vítězem bodovací soutěže na Tour de France.
Nový start, nová trasa
Po pěti ročnících přichází výrazná změna. Závod poprvé nestartuje na Strahově. Centrem dění bude Centrální park na Pankráci, odkud se peloton vydá směrem na Neveklov. Cyklisté projedou oblastmi kolem Vltavy a Sázavy a v cíli je čekají výhledy na panorama Prahy.
Součástí akce bude tradiční L’Etape vesnička s doprovodným programem, občerstvením a aktivitami pro rodiny s dětmi. Organizátoři zdůrazňují, že nejde jen o závod, ale o celodenní oslavu cyklistiky.
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Závod L’Etape omezí dopravu v Praze a okolí, čekají se tři tisíce cyklistů
Vedle hvězd i rekreačních jezdců
Právě možnost zažít atmosféru profesionálního závodu láká každoročně tisíce účastníků. V minulých letech se na start postavili například bývalý vítěz Tour de France Andy Schleck, rychlobruslařka Martina Sáblíková nebo bývalý profesionální cyklista Zdeněk Štybar. Na trati přitom jedou bok po boku s běžnými amatéry.
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Míří Grand Départ Tour de France k nám? Přijedou někdy do Česka hvězdy světové cyklistiky?
L’Etape Czech Republic je součástí celosvětové série závodů pořádaných pod hlavičkou Tour de France. Podobné akce se konají v Evropě, Americe, Asii i Austrálii a každoročně přilákají desetitisíce cyklistických nadšenců.
Dopravní omezení
Závod omezí 20. června 2026 velkou část dopravy v Praze v okolí.