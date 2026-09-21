Nová lanovka a její dráha jsou prošpikované unikátními řešeními. Pojďme se na některá z nich podívat.
Největší zajímavostí je to, že i nová lanovka bude jezdit podobně jako ty, které vychází z původního strojního zařízení z roku 1932, jež vyrobila firma ČKD.
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„Jedná se o velké lanovnicové kolo, přes které je přetaženo lano. Na každém konci lana je zavěšen jeden vůz. Zajímavost je v tom, že se podařilo nový řídicí systém včetně nového motoru implementovat na novou mechaniku. A i přesto, že dáváme novému řízení nový nádech, jsme schopni se starým soustrojím lanovku pohánět. A zajistit i bezpečnost při brzdění,“ říká vedoucí provozu lanové dráhy na Petříně Pavel Kejha, lanovkář, jenž zná spoustu nejrůznějších lanovek.
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Stavbaři a další důležití lidé, kteří se na tvorbě nové lanovky i samotné dráhy podíleli, museli vyřešit problémy se stabilitou petřínského svahu.
„Nyní máme stoprocentní jistotu, že svah neujede a že zůstane v perimetru,“ tvrdí Kejha. Je to díky tomu, že lanovka brzdí na kolejnici, nikoli jako dříve na lano. To je ve světovém srovnání takových zařízení unikum. Stav dráhy byl podle Kejhy natolik špatný, že se v rámci rekonstrukce podařilo kompletně zafixovat celý svah.
Na Petříně je pět pilotových stěn, a tím pádem lze přenášet síly na samotnou dráhu.
„Jsou tam mraky betonu,“ tvrdí Kejha. Podle něj nestabilní a poddolovaný svah může ujet, ale nestane se tak po celé trajektorii dráhy. „Můžou být sebevětší deště. Je jisté, že když svah sjede všude okolo, tak tady zůstane na pilotech stát,“ doplňuje Kejha.
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