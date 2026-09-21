Lanovka na Petřín má unikátní technická řešení. Musí se však obejít bez klimatizace

Autor: Marek Peška
  11:00
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Jeden vůz mrká, druhý (druhá) se červená.

Jeden vůz mrká, druhý (druhá) se červená. | foto: LIBOR SVÁČEK

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Lanovka v roce 1891
Anna Marešová s novými vozy
Oproti starým kabinkám budou mít ty nové větší kapacitu 120 lidí místo 100.
12 fotografií
Jeden vůz nahoru, druhý vůz dolů. V tom se lanová dráhy na Petřín nezměnila ani po 135 letech. Nové vozy od Anny Marešové a také samotná kolejová dráha však přináší nejedno unikátní řešení.

Nová lanovka a její dráha jsou prošpikované unikátními řešeními. Pojďme se na některá z nich podívat.

Největší zajímavostí je to, že i nová lanovka bude jezdit podobně jako ty, které vychází z původního strojního zařízení z roku 1932, jež vyrobila firma ČKD.

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„Jedná se o velké lanovnicové kolo, přes které je přetaženo lano. Na každém konci lana je zavěšen jeden vůz. Zajímavost je v tom, že se podařilo nový řídicí systém včetně nového motoru implementovat na novou mechaniku. A i přesto, že dáváme novému řízení nový nádech, jsme schopni se starým soustrojím lanovku pohánět. A zajistit i bezpečnost při brzdění,“ říká vedoucí provozu lanové dráhy na Petříně Pavel Kejha, lanovkář, jenž zná spoustu nejrůznějších lanovek.

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Stavbaři a další důležití lidé, kteří se na tvorbě nové lanovky i samotné dráhy podíleli, museli vyřešit problémy se stabilitou petřínského svahu.

„Nyní máme stoprocentní jistotu, že svah neujede a že zůstane v perimetru,“ tvrdí Kejha. Je to díky tomu, že lanovka brzdí na kolejnici, nikoli jako dříve na lano. To je ve světovém srovnání takových zařízení unikum. Stav dráhy byl podle Kejhy natolik špatný, že se v rámci rekonstrukce podařilo kompletně zafixovat celý svah.

Rekonstrukce lanové dráhy na Petřín. (31. července 2025)

Na Petříně je pět pilotových stěn, a tím pádem lze přenášet síly na samotnou dráhu.

„Jsou tam mraky betonu,“ tvrdí Kejha. Podle něj nestabilní a poddolovaný svah může ujet, ale nestane se tak po celé trajektorii dráhy. „Můžou být sebevětší deště. Je jisté, že když svah sjede všude okolo, tak tady zůstane na pilotech stát,“ doplňuje Kejha.

Klimatizace? „Flirtující“ vozy by nabraly na váze

  • Lanovka bude časem jezdit bez řidiče. Podle plánů se nový stroj bude testovat asi půl roku. Do té doby bude pod kontrolou lanovkáře.
  • Čistě bezobslužná bude zhruba za půl roku, řízena bude jen dozorem z horní stanice.
  • Jak je to s klimatizací? Tohle bylo při prezentaci nové, designové lanovky také velké téma. Proč ji nemá? Podle Kejhy petřínská lanovka převáží 100 lidí, cestu z Újezda na Petřín urazí za pouhé čtyři minuty (směrem dolů díky zrušení stanice Nebozízek dokonce rychleji). Instalace klimatizace do takového vozu nemá smysl. Návrháři a výrobce byli omezeni také délkou nástupišť, která se nově nerozšiřovala. „Mezi povinnou výbavou, co ten vůz má mít, je elektronika, hydraulika a další ovládací prvky. Navíc by se muselo vejít značné množství baterií, které by klimatizaci poháněly. A klimatizování potřebuje také nějaký čas. Ani moderní technologie by nestačily na to, aby toto vybavení bylo plně funkční,“ říká Kejha.

Petřínské lanovky prošly dalším kolem testování, při tom dnešním na sebe mrkaly. (29. května 2026)

  • Klimatizace by také zvyšovala hmotnost vozu, takže by musel mít silnější motor, a zřejmě by muselo dojít ke snížení přepravní kapacity, a tím pádem k menšímu počtu cestujících.
  • „Vozy jsou vybaveny menšími větráčky, které jsou v podlaze a budou pomáhat cirkulaci vzduchu. Ve vozech tedy lehce fouká,“ doplňuje Kejha.
  • V budoucnu se počítá s bezbariérovými vstupy. Horní stanice lanovky bude zajímavě řešena bočním samostatným vstupem. Dopravní podnik odhaduje, že hotovo by mohlo být v roce 2030.
  • Roli také hraje majitel pozemků kolem dráhy, tedy hlavní město Praha. Musí postavit přístupové cesty, které musejí mít pro pohodlí vozíčkářů a kočárků adekvátní sklonové poměry.
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