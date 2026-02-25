Nové vozy pro lanovou dráhu na Petříně se blíží dokončení. Švýcarská společnost ze skupiny Doppelmayr aktuálně zveřejnila snímky z výroby, na nichž jsou obě soupravy zvenku prakticky hotové. V montážním závodě nyní probíhají finální práce na interiéru. Instalují se kabelové rozvody, ovládací prvky i další technologie, které zajistí bezpečný a plynulý provoz. Design vozů navrhla česká designérka Anna Marešová, jejich skříně jsou již nalakovány a postupně se kompletují všechny technické části.
|
Díky nové lanovce se možná také zamilujete, říká s úsměvem designérka Anna Marešová
Podle dřívějších informací dopravního podniku by měly být nové vozy dopraveny do metropole během dubna. Následovat budou zkušební jízdy bez cestujících v rámci homologace, po nichž přijde na řadu zkušební provoz s cestujícími. Pokud půjde vše podle plánu, veřejnost by se mohla novou podobou petřínské lanovky svézt už v létě.
|
Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic
Současně pokračují stavební práce přímo na trati. Rekonstrukce tělesa lanové dráhy je prakticky dokončena, hotové jsou podkladové i finální betonové vrstvy v celé délce přibližně půl kilometru. V závěrečné fázi je také pokládka kolejové konstrukce v Abtově výhybně. Lanovka je mimo provoz od září 2024, kdy byl její provoz zastaven kvůli špatnému technickému stavu zhoršenému vydatnými dešti.
Podívejte se na fotografie v naší galerii: