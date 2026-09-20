Petřínská lanovka vždy přitahovala nejen pasažéry, ale také spisovatele, novináře, kronikáře a fotografy. Není divu, že se jí věnovali. Hledali jsme, co všechno o ní vyšlo, a pokusili se sestavit co nejucelenější přehled. Začneme díly, v nichž je lanovka hlavní hrdinkou.
Jubilejní výstava i spartakiáda
První rozsáhlejší zmínku najdeme v publikaci Lanová dráha a rozhledna na Petříně od Viléma Kurze z roku 1891, kdy se v Praze konala slavná Jubilejní zemská výstava. Její součástí bylo také otevření rozhledny a zahájení provozu lanovky na Petřín.
Publikace měla 24 stran a podtitul Vzpomínka na jejich vznik a stavbu za příležitosti jejich slavnostního otevření dne 20. srpna 1891. S největší pravděpodobností jde o nejstarší samostatnou publikaci věnovanou petřínské lanové dráze. Vydal ji, jak jinak, Klub českých turistů.
|
Petřínská lanovka od roku 1891 svezla už 60 milionů lidí. Tu první poháněla voda
Spartakiáda opravu uspíšila. Přišla i kniha
Na další rozsáhlejší díla si čtenáři museli počkat několik desetiletí. V roce 1985 vydali Vlastimil Novák a Adolf Vodrážka pro Nakladatelství dopravy a spojů Praha, ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, účelovou publikaci Lanovkou opět na Petřín. Kniha vznikla u příležitosti opravy lanové dráhy a jejího opětovného uvedení do provozu po téměř dvaceti letech. Připomeňme, že lanovka se znovu rozjela také v souvislosti s tehdejší spartakiádou, aby dopravovala diváky i cvičence na Strahov.
Na další čtení si příznivci petřínské lanovky museli počkat do roku 2001. Tehdy Pavel Fojtík sepsal pro pražský dopravní podnik knihu Po kolejích na Petřín. Zabývá se historií pražských pozemních lanovek a patří k nejdůležitějším publikacím na toto téma. Největší prostor pochopitelně věnuje Petřínu, včetně podrobností o technickém řešení lanovky a statistik přepravy.
|
Čekání končí. První cestující se novou lanovkou na Petřín svezou už velmi brzy
V roce 2021 vydal Vlastimil Kučera knihu 13+1 příběh 130leté lanovky na Petřín. Nejde o chronologicky pojatou historii, ale o soubor čtrnácti příběhů lidí, staveb, technických řešení a událostí spojených s lanovkou.
Při příležitosti dalšího obnovení provozu lanovky s novými vozy se na pulty dostává rozsáhlá, 216stránková publikace Lanovka na Petřín & Dějiny pražských lanových drah. Jejími autory jsou Dan Hrubý, Pavel Fojtík, Miroslav Fürst, Helena Zahrádecká a Marek Gregor.
Lanovka ve vedlejších rolích
O lanovce se přirozeně píše také v mnoha knihách a dalších publikacích, v nichž je významnou součástí širších témat. Patří k nim například kniha Pražský vrch Petřín od Jana Zavřela, která přináší ucelenou historii kopce a lanovce věnuje samostatnou kapitolu. Vyšla v roce 2001.
Již zmíněný Pavel Fojtík se petřínské dráze věnoval také jako spoluautor dalších dvou knih. První z nich je Historie městské hromadné dopravy v Praze, kterou v roce 2005 sepsal společně se Stanislavem Linertem a Františkem Proškem pro Dopravní podnik hl. m. Prahy. Druhou pak Fakta & legendy o pražské městské hromadné dopravě, kterou vydal DPP v roce 2010.
Vilém Kurz, kterého jsme zmínili v úvodu, se kromě publikace věnované lanovce a rozhledně při Jubilejní výstavě podepsal také pod knihu 365 odpoledních výletů z Prahy. Ta vyšla v několika verzích na přelomu 19. a 20. století.
Herzlich Willkommen in Prag
Podobně jako o dalších pražských památkách se i o petřínské lanovce mohou dočíst zahraniční čtenáři, především turisté v nejrůznějších průvodcích.
|
Šmarjá, lanovkou za kilo? Ti už se zbláznili. Lidé diskutují o ceně, Ropid vysvětluje
V roce 2025 vyšla publikace U-Bahn, S-Bahn & Tram in Praha německého autora Roberta Schwandla. Je dostupná v německé a anglické verzi a zabývá se pražskou kolejovou dopravou. Lanovce je věnována kapitola Standseilbahn auf den Petřín. Autor v ní uvádí stručnou historii jednotlivých systémů a představuje jejich vozidla. Kniha obsahuje přibližně 300 barevných fotografií.
Německy psaná statistická příručka o Praze z roku 1900 má v obsahu přímo kapitolu Drahtseilbahn und Aussichtsthurm auf dem Petřin. Pouhých devět let po otevření lanovky tak vyšla německy psaná kniha, která jí věnuje samostatnou část.
|
Petřín versus Evropa. Pražská lanovka délkou strčí slavné konkurentky do kapsy
Lanovka se objevuje také v německé turistické literatuře. Například starší publikace Der Laurenziberg popisuje Petřín a uvádí, že k cestě na vrchol lze využít Drahtseilbahn. Digitalizovaný exemplář je dostupný v polské Slezské digitální knihovně.
V knize Die Abenteuer in Prag novináře a spisovatele Egona Erwina Kische se petřínská lanovka objevuje pod označením Drahtseilbahn auf den Laurenziberg. V jedné pasáži se postava chlubí, že se lanovkou na Laurenziberg i svezl.
Pod jakými názvy hledat informace o lanovce na Petřín?