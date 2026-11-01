Vybavíte si film Vrchní, prchni!? Knihkupec Dalibor Vrána v podání Josefa Abrháma informuje na třídním srazu přítomné o svém kariérním rozletu. „Vyučil jsem se knihkupcem, nastoupil jsem jako knihkupec a… pracuji jako knihkupec.“
Randili na Letné a pak vychovali dvě děti
Kateřina Hájková osud filmového falešného vrchního do určité míry kopíruje. Vyučila se na knihkupce, v knihkupectvích pracovala a nyní má na starosti internetový e-shop antikvariátu ve Valentýnské ulici. Právě ona se redakci ozvala:
„K lavičce zamilovaných bohužel přispět nemohu, ale v článku byla zmínka o restauraci EXPO 58 a k té mám zmínek několik. Hlavní je ta, že se tam moji rodiče v roce 1961 seznámili (tatínek kuchař, maminka servírka) a randili na Letné. V roce 1964 se vzali a prožili spolu šťastný život, vychovali dvě děti. Maminka zemřela v r. 2017 a tatínek v r. 2021…“
A tak jsme si s paní Kateřinou domluvili setkání.
Tak dlouho chodila s noži ke kuchaři, až...
Maminka Pavla se vyučila ve známé Škole společného stravování v Podskalské ulici v letech 1956 až 1960. Maturovala v roce, kdy v jiné škole skončil výuční obor kuchař i její budoucí manžel Václav. Oba ihned po absolutoriu nastoupili do proslulé restaurace Expo 58 v Letenských sadech, která sem byla přemístěna ze známé Světové výstavy Expo 58 v Bruselu. Nádherná stavba, kde je v současnosti sídlo aukční společnosti, se nachází jen pár kroků od výše popisované lavičky snoubenců.
Tady v Expu 58 se Pavla a Václav seznámili. „Rodiče měli každý svou verzi, ne že by se lišily v konkrétní situaci, ale spíš v její interpretaci,“ směje se Kateřina Hájková. Podle maminky to bylo tak, že musela Václavovi přinést k nabroušení nože třikrát, než ji pozval na schůzku. „Táta zase vždycky vyprávěl, že za ním pořád lezla a nedala mu pokoj, a tak ji nakonec pozval,“ popisuje dcera seznámení svých rodičů, snad to bylo už v roce 1960, kdy začali v Expu pracovat.
Rodiče se o první schůzce nezmiňovali, Kateřina Hájková předpokládá, že se prošli z restaurace někde po Letné. Tatínek míval takzvané trhané směny, to znamenalo, že ráno nastoupil, vařil obědy, pak měl několik hodin pauzu a nastupoval zase na večerní vaření. „Někdy se vracíval i ve tři ráno,“ vybavuje si dcera.
Nusle, Průhonice, Jižní Město
Zřejmě i kuchaře Václava napadlo, k čemu může servírka potřebovat nože, snad ke krájení citrónů do nápojů, než se uskutečnilo první rande. Jak jejich dcera zdůrazňuje, nikdy doma neměli tupý nůž a tatínek je brousil i sousedům všude, kde bydleli. Když se narodila ona i její mladší bratr, žili u rodiny ve starší vile v Nuslích, byt byl však malý.
Když v Průhonicích vyrostl Club Motel a k tomu se nabízel byt, její rodiče neváhali a rodina se stěhovala tam. Pak sehnali bydlení na Jižním Městě a v roce 1979 se stěhovali potřetí. Václav Hájek současně s tím změnil působiště, začal vařit v novém hotelu Diplomat v Dejvicích, jehož personál často vařil i pro Pražský hrad.
Maminka Pavla u profese servírky zřejmě dlouho nevydržela, v Expu se po čase přesunula do kanceláře, a to jí v nejrůznějších pozicích, také v Průhonicích, vystačilo až do penze.
Prokletí rodu Zenklů a jak jí hrozil Hitler
Do života rodiny nejrůznějším způsobem zasahovaly dějiny. Maminka Pavla pocházela ze široké rodiny Zenklových, významný prvorepublikový politik Petr Zenklbyl její příbuzný. Což se táhlo i jejími kádrovými materiály a vždy na to někdo při přijímání do nové práce upozorňoval. Když nastoupila po mateřských do hotelovky v Klánovicích nebo jako hospodářka do zdravotnické střední školy, podmínkou bylo, že nebude na kolegy a hlavně studenty „reakčně působit“.
Do jejího životního osudu zasáhlo paradoxně i narození. Stejně jako její budoucí manžel Václav se i ona narodila ve válečném roce 1942. Nedlouho před heydrichiádou. „Babička vzpomínala, že když se blížil porod, strachovala se, aby se maminka nenarodila 20. dubna na Hitlerovy narozeniny. K tomu naštěstí nedošlo, moje maminka přišla na svět až 22. dubna. Nikdo si tehdy nemyslel, že to bylo svým způsobem z bláta do louže, protože příbuzná reakčního politika Petra Zenkla slavívala narozeniny v den, kdy se zase narodil Lenin,“ směje se Kateřina.
Tatínka podobné problémy sice netrápily, ale jak dcera Kateřina vzpomíná, byl proslulý příslovečnou pracovitostí a smyslem pro povinnost. „Bylo mi pár měsíců, ráno 21. srpna 1968 byla Praha plná ruských vojsk, ale táta že musí přece do práce. Cestoval z Nuslí přes Václavák, ale u kina Blaník musel spolu s davem zalehnout, protože tam začali Rusové střílet. No, přežil to ve zdraví a na směnu do Expa dorazil,“ vypráví Kateřina. Jestli se ten den vařilo, to už ale neví.
Babička kouzlila chlebíčky v Koruně
Dějiny rodiny Hájkových jsou s gastronomií spojeny i přes babičku. „Říkali jsme tomu koncert pro dvě ruce,“ vybavuje si Kateřina Hájková umění babičky, která byla zručnou chlebíčkářkou ve vyhlášeném pražském Automatu Koruna na dolním konci Václavského náměstí.
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Při povídání nemohla nepadnout otázka, proč se Kateřina nepotatila a nepomamila a také nešla na servírku nebo kuchařku. „Jestli půjdeš na kuchařku, tak tě zabiju!“ vyhrožoval jí naoko tatínek. Dobře věděl, jaká je to dřina. Nechtěl, aby si ji jeho dcera prožila. Podobně její bratr, také on skončil mimo rodinný obor.
Kateřina Hájková si na působení rodičů v restauraci Expo 58 nevzpomíná, když odtud tatínek odcházel do Průhonic v roce 1972, bylo jí pět let. „Ale párkrát jsme tam jako rodina byli, naši tam měli známé, jeden vrchní číšník tam sloužil snad do jejího uzavření.“
Kateřině připomínají rodiče ale už jenom vzpomínky, staré fotografie, jak tatínek pózuje v kuchyni na Letné, maminku ale na place nemá, jen její snímek už z tamní kanceláře. A svatební album rodičů, brali se na Staroměstské radnici, svatební oběd byl v restauraci Adria a dá se předpokládat, že menu bylo klasické: polévka s játrovými knedlíčky a svíčková, jako předkrm možná šunková rolka s křenem…