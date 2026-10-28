Láska, žárlivost a vražda v Jelením příkopě. Pražská legenda má mrazivou pointu

  17:00
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Nešťastná Brigita | foto: Klára Hášová

V bazilice na Pražském hradě stojí zřejmě nejpodivnější socha v metropoli. Představuje dávno neživou ženu, pod kapucí je lebka, po jejíž kůži lezou ještěrky, hadi a žáby. Z břicha jí zejí vyhřezlé útroby

Děsuplný výjev najdete v románském kostele svatého Jiří. Je vypálený z hlíny a měl být nejspíš varovnou připomínkou smrti, která na nás všechny čeká na konci našich dnů. Avšak starý příběh vypráví něco zcela jiného.

Věrnost a tisíc slibů

Na Malé Straně kdysi žila chudá vdova s mladičkou dcerou Brigitou. A jak to tak bývá, do dívky se zamiloval spalující láskou mladý sochař ze dvora císaře Rudolfa. Láska je jako nemoc, chlapec se dívce dvořil tak dlouho, až se i Brigita zamilovala první, ještě polodětskou láskou. Milenci se scházeli potají v Jelením příkopě. Až se mládenec osmělil a požádal vdovu o Brigitinu ruku. Ta svolila a chystala se svatba. Ale na poslední chvíli byl sochař na několik dní odvolán za prací z města. Veselka se musela o několik dní odložit. Při uplakaném loučení si oba milenci přísahali věrnost. A mladík, velký žárlivec, zapřísahal Brigitu, aby na něj počkala, žádal tisíc slibů, že mu zůstane věrná a že na něj bude myslet v každé chvíli. Dívka vše slíbila stejně vášnivě, jak to mládenec po ní požadoval.

Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě

Po čase se mladý sochař vrátil šílený steskem a touhou. Žárlivost ho ale přemohla, a tak se ještě před shledáním se svou dívkou rozhodl, že obejde sousedy a zeptá se, co Brigita v době jeho nepřítomnosti dělala. S kým mluvila, na koho se usmála, zda byla veselá, či smutná. Až sochař zaklepal na dveře sousedky, která nenáviděla Brigitinu matku pro jakýsi malicherný spor. Zlořečená žena hned využila příležitosti k pomstě. S předstíranou účastí chlapci začala vypravovat, že se jeho nastávající večer co večer scházela se svým tajným milencem, o kterém neví ani dívčina matka, v Jelením příkopě. Že se Birigita vracela až k půlnoci a že vůbec má špatnou pověst, protože každý ví, kolik už vystřídala milenců.

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Mrtvola v houští

Mladý muž se od sousedky vypotácel, žárlivost mu dokonale zatemnila mysl. Vzkázal nastávající, že se vrátil a že se potkají po setmění na místě jejich zamilovaných schůzek v Jelením příkopě. Brigita přišla usměvavá a natěšená, že bude mít svého budoucího ženicha opět u sebe. Sochař si ale její veselý úsměv vysvětlil po svém a vrazil Brigitě v amoku dýku do srdce. Mrtvolu hodil do houští a v šílenství bloudil dny a noci po Praze. Po čase našli měšťané Brigitino tělo zohavené a už v pokročilém stadiu rozkladu. Všichni hned věděli, kdo je vinen. Mladík nezapíral, neobhajoval se. Se sklopenou hlavou přijal soudní výrok, který ho poslal ke katovi.

Poprosil ještě, zda by mohl vytesat pro výstrahu všem žárlivcům a na důkaz svého žalu sochu dívky v takové podobě, v jaké mrtvolu nalezli. Žalářníci donesli do cely sochaři kámen a on nejedl, nespal, pracoval ve dne v noci jako v horečce, dokud sochu nedokončil. Chvíli poté, co bylo hotovo, mu kat setnul hlavu.

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Ze soudních spisů

Jestli je příběh pravdivý, nevíme. Ale mohl sloužit jako dobová černá kronika. Neboť v soudních spisech je psáno: „Toho roku, 3. dubna, vlašský štukaterský dělník jménem Spinneli pořezal nožem v kostele svatého Jiří obličej, ústa a ramena své milence Marianě, dceři královského zahradníka.“

Autor seriálu Tajemství Prahy čerpá ze své nové knihy Moje tajemství Prahy.

Kalendář 2027 odhaluje proměny Karlova mostu

  • David Černý je hybatelem projektu Miluju Prahu, který se věnuje tajemstvím a krásám staré Prahy.
  • Miluju Prahu letos vytvořilo kalendář Příběh Karlova mostu, který představuje 15 vedutových pohledů na Karlův most. V měsíci lednu uvidíte vůbec nejstarší zobrazení Prahy pocházející z roku 1493. Tato veduta se objevila v jednom z nejvzácnějších středověkých rukopisů v Norimberské kronice, která popisuje dějiny lidstva od stvoření světa do roku 1493.
  • Na druhém lednovém obrázku v kalendáři Příběh Karlova mostu je unikátní zobrazení Karlova mostu od Václava Holar, kde můžeme vidět, jak vypadal most v době, kdy na něm ještě nestály barokní sochy.

Leden 2027 v kalendáři Miluju Prahu

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