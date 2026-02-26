Co se stalo:
- Všechny lavičky z parku odstranili.
- Do března by mělo být vráceno přibližně 40 procent původního počtu laviček.
- Nové lavičky mají být upravené tak, aby snižovaly možnost ležení či zneužití veřejného prostoru.
- Některé části mobiliáře byly poškozené nebo silně znečištěné, a proto je město buďto opraví, nebo zcela nahradí novými.
Důvody změn:
- Magistrát hlavního města Prahy chce, aby park kolem nádraží fungoval jako standardní rekreační prostor pro návštěvníky, nikoli jako místo problémového chování.
- Úpravy laviček a veřejného prostoru mají zlepšit přehlednost a bezpečnost lokality a omezit nevhodné využívání.
- Policie v oblasti zaznamenává různé přestupky či trestné činy spojené se zdravotně a sociálně zranitelnými osobami. „Tato místa komplikovala dohled nad děním v parku a byla opakovaně zneužívána k nevhodnému chování, včetně znečišťování veřejného prostoru. Cílem úprav je zvýšit přehlednost lokality, podpořit její otevřenost a posílit prevenci rizikového chování,“ říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
Co přijde dál:
- Město situaci nadále sleduje a může přijmout další opatření až do komplexní rekonstrukce oblasti v rámci projektu „Nový Hlavák“, který počítá s proměnou nádraží a přilehlého parku.