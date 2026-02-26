Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Metro.cz, Filip Jaroševský
  12:37
Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné prostranství se kvůli vysoké koncentraci osob bez domova, opilců či narkomanů často přezdívá neformálně „pražský Sherwood“. Cílem úprav je podle magistrátu zvýšit bezpečnost a přehlednost prostoru a postupně ho kultivovat před jeho budoucí rozsáhlou rekonstrukcí.
Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě (28. listopadu 2023) | foto: re:architekti

Vrchlického sady a přilehlé okolí Hlavního nádraží v Praze
Vrchlického sady a přilehlé okolí Hlavního nádraží v Praze
Vrchlického sady a přilehlé okolí Hlavního nádraží v Praze
Videomapping na budovu hlavního nádraží v Praze. (28. října 2021)
55 fotografií

Co se stalo:

  • Všechny lavičky z parku odstranili.
  • Do března by mělo být vráceno přibližně 40 procent původního počtu laviček.
  • Nové lavičky mají být upravené tak, aby snižovaly možnost ležení či zneužití veřejného prostoru.
  • Některé části mobiliáře byly poškozené nebo silně znečištěné, a proto je město buďto opraví, nebo zcela nahradí novými.

Nová tvář hlavního nádraží podle dánských architektů. Jejich projekt zvítězil v soutěži s názvem Šťastný Hlavák

Důvody změn:

  • Magistrát hlavního města Prahy chce, aby park kolem nádraží fungoval jako standardní rekreační prostor pro návštěvníky, nikoli jako místo problémového chování.
  • Úpravy laviček a veřejného prostoru mají zlepšit přehlednost a bezpečnost lokality a omezit nevhodné využívání.
  • Policie v oblasti zaznamenává různé přestupky či trestné činy spojené se zdravotně a sociálně zranitelnými osobami. „Tato místa komplikovala dohled nad děním v parku a byla opakovaně zneužívána k nevhodnému chování, včetně znečišťování veřejného prostoru. Cílem úprav je zvýšit přehlednost lokality, podpořit její otevřenost a posílit prevenci rizikového chování,“ říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Na hlavní nádraží v Praze to bude vonět

Co přijde dál:

  • Město situaci nadále sleduje a může přijmout další opatření až do komplexní rekonstrukce oblasti v rámci projektu „Nový Hlavák“, který počítá s proměnou nádraží a přilehlého parku.

