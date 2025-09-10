„Od 21. listopadu se otevřou brány do fascinujícího příběhu nejslavnější lodi všech dob. Výstava Titanic návštěvníky doslova přenese na palubu legendárního parníku,“ uvádějí organizátoři s tím, že výstava, kterou po světě navštívily již desítky milionů lidí, představí originální artefakty vytažené z hlubin Atlantiku, repliky skutečných kajut, luxusní salony, strojovnu, osudný ledovec i slavnou příď, na které si návštěvníci budou moci po vzoru filmových hrdinů pořídit fotografii.
Přežije slavnou tragédii návštěvník?
„Návštěvníci si projdou výstavu s palubní vstupenkou skutečného pasažéra Titaniku. Na jejím konci zjistí, zda jejich postava přežila osudnou plavbu. Autentická atmosféra je podpořena zvukovým designem, který doprovází každou část expozice – od elegantního valčíku v první třídě až po dunění kotelen a skřípění ledovce. Kromě historických prostor výstava nabídne i dotek opravdového ledovce a imerzivní zónu, ve které si návštěvníci projdou luxusními interiéry, ale také prožijí potopení slavné lodi,“ dodávají organizátoři akce.
Součástí výstavy je bezplatný audio průvodce, který návštěvníky provází formou přímé řeči skutečných pasažérů. Z jejich vyprávění se dozvíte, co právě na lodi prožívají, co jedí, jak vnímají atmosféru na palubě a jak se jim na Titaniku líbí. Audio průvodce tak nabízí jedinečný a velmi osobní vhled do každodenního života na nejslavnější lodi všech dob.
Vůně parfémů ze čtyřkilometrové hloubky
„Pražská výstava bude nejrozsáhlejší verzí, jakou jsme kdy v České republice představili. Návštěvníci uvidí osobní předměty cestujících, ale i části samotné lodi – od technického vybavení lodi přes nádobí až po šperky, ale i parfémové flakony, které dodnes voní. To vše bylo vyzdviženo ze čtyřkilometrové hloubky oceánu a odborně zrestaurováno. Expozice je doplněná přesnými kopiemi kajut Titaniku, a navíc má úplně novou imerzivní zónu, která návštěvníkům předvede nejen luxusní interiéry lodi, ale i chvíle jejího potopení,“ popisuje kurátorka výstavy Květa Havelková, podle níž je součástí expozice i dobrodružná dětská trasa s názvem Cesta za pokladem oceánu.