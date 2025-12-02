Ledovce skřípou, kotle duní. Titanic připlul do metropole, přinesl s sebou autentickou atmosféru

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  6:00
Výstavu v Letňanech věnovanou slavné zdánlivě nepotopitelné lodi návštěvníci projdou se jmény pasažérů. Pak zjistí, zda přežili. „Titanic šel ke dnu, voda jako v lednu,“ prozpěvoval svého času v nejedné z devadesátkových televizních estrád zpěvák Ivan Mládek. Pokud nedáváte přednost peprné satiře, ale rádi byste se o potopení jedné z vůbec nejslavnějších lodí v historii lidstva dozvěděli více, vyrazte na výstaviště v Letňanech, kde se před několika dny otevřely veřejnosti brány do fascinujícího příběhu neznámější lodi všech dob.
Výstava, která má končit příští rok v květnu, zabírá více než 2500 metrů čtverečních. | foto: Titanic Praha

„Výstava Titanic návštěvníky doslova přenese na palubu legendárního parníku,“ uvádějí organizátoři s tím, že výstava, kterou po světě navštívily již desítky milionů lidí, představuje originální artefakty vytažené z hlubin Atlantiku, repliky skutečných kajut, luxusní salony, strojovnu, osudný ledovec i slavnou příď, na které si návštěvníci mohou po vzoru filmových hrdinů pořídit fotografii.

„Návštěvníci si projdou výstavu s palubní vstupenkou skutečného pasažéra Titaniku. Na jejím konci zjistí, zda jejich postava přežila osudnou plavbu. Autentická atmosféra je podpořena zvukovým designem, který doprovází každou část expozice – od elegantního valčíku v první třídě až po dunění kotelen a skřípění ledovce. Kromě historických prostor výstava nabídne i dotek opravdového ledovce a zónu, ve které si návštěvníci projdou luxusními interiéry, ale také prožijí potopení slavné lodi,“ dodávají organizátoři akce.

Výstava, která má končit příští rok v květnu, zabírá více než 2500 metrů čtverečních.

Součástí výstavy je bezplatný audioprůvodce, který návštěvníky provází formou přímé řeči skutečných pasažérů. Z jejich vyprávění se dozvíte, co právě na lodi prožívají, co jedí, jak vnímají atmosféru na palubě a jak se jim na Titaniku líbí. Audioprůvodce tak nabízí jedinečný a velmi osobní vhled do každodenního života na nejslavnější lodi všech dob.

„Pražská výstava bude nejrozsáhlejší verzí, jakou jsme kdy v České republice představili. Návštěvníci uvidí osobní předměty cestujících, ale i části samotné lodi – od technického vybavení lodi přes nádobí až po šperky, ale i parfémové flakony, které dodnes voní. To vše bylo vyzdviženo ze čtyřkilometrové hloubky oceánu a odborně zrestaurováno,“ popisuje kurátorka výstavy Květa Havelková, podle níž je součástí i dětská trasa s názvem Cesta za pokladem oceánu.

Táta ročního syna bojuje s leukémií. Jeho družku dojalo, kolik lidí mu chce pomoct

Pětatřicetiletý Pavel bojuje s agresivním typem leukémie. Hledá se pro něj...

Ještě na začátku letošního léta si pětatřicetiletý Pavel Tesárek z Loun naplno užíval života. Po zaměstnání sportoval a volný čas trávil se svojí partnerkou a několikaměsíčním synem. Zvrat přišel v...

2. prosince 2025  6:02,  aktualizováno  6:02

