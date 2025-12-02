„Výstava Titanic návštěvníky doslova přenese na palubu legendárního parníku,“ uvádějí organizátoři s tím, že výstava, kterou po světě navštívily již desítky milionů lidí, představuje originální artefakty vytažené z hlubin Atlantiku, repliky skutečných kajut, luxusní salony, strojovnu, osudný ledovec i slavnou příď, na které si návštěvníci mohou po vzoru filmových hrdinů pořídit fotografii.
„Návštěvníci si projdou výstavu s palubní vstupenkou skutečného pasažéra Titaniku. Na jejím konci zjistí, zda jejich postava přežila osudnou plavbu. Autentická atmosféra je podpořena zvukovým designem, který doprovází každou část expozice – od elegantního valčíku v první třídě až po dunění kotelen a skřípění ledovce. Kromě historických prostor výstava nabídne i dotek opravdového ledovce a zónu, ve které si návštěvníci projdou luxusními interiéry, ale také prožijí potopení slavné lodi,“ dodávají organizátoři akce.
Součástí výstavy je bezplatný audioprůvodce, který návštěvníky provází formou přímé řeči skutečných pasažérů. Z jejich vyprávění se dozvíte, co právě na lodi prožívají, co jedí, jak vnímají atmosféru na palubě a jak se jim na Titaniku líbí. Audioprůvodce tak nabízí jedinečný a velmi osobní vhled do každodenního života na nejslavnější lodi všech dob.
„Pražská výstava bude nejrozsáhlejší verzí, jakou jsme kdy v České republice představili. Návštěvníci uvidí osobní předměty cestujících, ale i části samotné lodi – od technického vybavení lodi přes nádobí až po šperky, ale i parfémové flakony, které dodnes voní. To vše bylo vyzdviženo ze čtyřkilometrové hloubky oceánu a odborně zrestaurováno,“ popisuje kurátorka výstavy Květa Havelková, podle níž je součástí i dětská trasa s názvem Cesta za pokladem oceánu.