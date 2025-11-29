„Zatímco se svět měnil, my byli stále tady. Ta jízda teď končí. Újezd vjíždí do poslední stanice,“ dodávali na konci října končící zaměstnanci na sociálních sítích. „Skončili jsme, protože majitel domu po nás chtěl vyšší nájem. A ten nebyl slučitelný s provozováním tohoto druhu kulturního zařízení,“ říká pro deník Metro v současnosti již bývalý provozovatel podniku Ondřej Zima, který na tomto místě působil od roku 1995 a jenž se nyní zaměří na svůj další podnik Café Garáž v Karlíně.
Protiklad podnikům pro turisty zůstane
Podnik však neskončí. Probíhá tam rekonstrukce a noví provozovatelé chtějí, aby genius loci, který toto místo mělo od roku 1990, zůstal co nejvíce zachován. „Cílem ale je, aby to bylo místo, kde se děje kultura, kde se setkávají lidé různých názorů a aby to bylo místo, které je protikladem všech turisticky orientovaných hospod a kaváren v okolí. Chceme zachovat a budovat prostor, kde se každý cítí dobře. I my jsme do Klubu Újezd rádi chodili a přišlo nám škoda, kdyby tohle místo úplně zaniklo. To vše ale zároveň s vědomím, že je potřeba určitý restart, aby sem chodilo více lidí, a hlavně měli vůbec důvod sem zajít,“ říká Petr Tajčman, jeden z nových provozovatelů, který má s takovými projekty zkušenosti, například z klubu Distrikt na Žižkově.
Tajčman prozradil, že v plánu jsou výstavy, jednou týdně kino, občas koncerty nebo DJ a rovněž různé umělecké instalace. „Řešíme také různé workshopy nebo bazary. Chceme, aby to místo žilo, aby se to nesmrsklo jen na dobré pivo a příjemný bar, i když na to budeme dbát samozřejmé také. Myslíme si, že to má potenciál a že takové místo v centru Prahy je potřeba udržovat. Újezd by měl mít svého kurátora, kterého teď vybíráme,“ prozradil deníku Metro Tajčman.
Unikátní interiér v aukci
Klub Újezd měl unikátní interiér. Různé lampičky, roztodivná zvířata. „Autorů je několik. Hlavním autorem vizuální podoby a také většiny obrazů na Újezdě byl Zbyněk Kouba, který je zároveň jedním ze společníků a zakladatelů našeho Klubu Újezd z let 1995 až 2025. Podoba interiéru vznikala postupně celých 30 let a nejvýrazněji se na ní podíleli především Petr Voříšek a Daniel ‚Dáda‘ Hoza a v menší míře Miroslav Liederhaus. Graficky a ideově s námi po celou dobu spolupracuje Studio Mowshe, které na Újezdě v podkroví sídlilo,“ říká bývalý provozovatel Zima. Interiér zachován už nebude, ale neskončí podobně jako ten od Franty Skály v hospodě nad klubem Palác Akropole. Ten před lety zničili další nájemci. Zima říká, že fragmenty z původního interiéru jsou v aukcích.
„Novou výzdobu si děláme sami, není jeden autor, který by si to vzal pod sebe. A musíme říct, že nám to vyhovuje. Každý přispívá svým dílem a vzniká to někdy dost spontánně, což je asi ta správná cesta,“ doplňuje nový provozovatel podniku Tajčman.
Tři patra noční zábavy
Klub Újezd byl ve všech patrech malostranského domu otevřen v roce 1995, přičemž už od roku 1990 ho provozoval Marcel Hrubý. Podnik se tenkrát jmenoval Borát. Jak toto jméno vzniklo, se nám nepodařilo zjistit. K původnímu názvu se pojí další zajímavost. Podle historek Jakuba Koháka tady našel jméno pro svou postavu britský komik Sasha Baron Cohen. Jeho kazašský reportér Borat, který rozesmál celý svět, dostal jméno právě při návštěvách Prahy. Komik údajně chodíval do tohoto „velechrámu zábavy a ztracených duší“ na pivo.
Z Újezdu do Karlína