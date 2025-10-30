Před několika dny se konal poslední večírek, který uzavírá Klub Újezd, jenž od roku 1990 patří na mapu nočních podniků v Praze. Výjimečný prostor ve třech patrech malostranského domu nabízel nejen kavárnu a hospodu, ale také koncerty.
Mezi místními se šuškalo, že prostor obsadí další obchod pro turisty. Nikoli! „Místo zůstane zachováno a provoz také. Od 1. 11. přebíráme do nájmu tyto prostory a budeme se nadále snažit o to, aby byly místem, kde se každý cítí dobře. Plánujeme více aktivit – výstav, hudby a také několik změn v interiéru,“ píší noví provozovatelé legendárního podniku.
Byl i tátou, co ti nařeže, loučili se