Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

  7:12aktualizováno  20. listopadu 19:31
Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude to 63 let od chvíle, kdy se tato legendární tramvaj poprvé objevila v pravidelném provozu v Praze.
Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní orientace s číslem linky a jménem konečné. | foto: DPP

V Londýně mají červené patrové autobusy, Praha má své „tétrojky“. I po desítkách let od prvního vyjetí je tramvaj stále neoddělitelnou součástí městské dopravy. Modernizované verze dodnes vozí cestující. Deník Metro má k dispozici i unikátní historické snímky, které zachycují první prototypy i atmosféru počátku 60. let.

Zrod legendy

Tramvaj T3 vznikla v roce 1960 v Tatře Smíchov. Na designu se zásadně podílel František Kardaus, hlavní konstruktér Antonín Honzík pak dal ikonickému vozu technický základ. Téhož roku na podzim se prototyp (tehdy označený jako T III) představil veřejnosti na brněnském veletrhu.

Prototyp tramvaje T3 (tehdy ještě pod označením T III) na Mezinárodním veletrhu v Brně v roce 1960

Do pražských ulic se T3 v pravidelném provozu poprvé vydaly 21. listopadu 1962 na linku číslo 4. V té době měl dopravní podnik k dispozici asi 25 těchto vozů.

Nejrozšířenější tramvaj světa

Tramvaje T3 se zapsaly do Guinnessovy knihy rekordů jako nejpočetněji vyráběný typ tramvaje na světě. A čísla jsou skutečně výjimečná: 1 184 kusů dodala Tatra Smíchov pražskému dopravnímu podniku. Celkem bylo vyrobeno přes 14 tisíc vozů T3. Z toho 11 353 kusů odebrala v letech 1963–1987 města v tehdejším Sovětském svazu.

Čtenáři rozhodli. V anketě zvítězila žlutá tramvaj s džusem, porazila pivo a hokej

T3 se objevily například i v Brně, Košicích, Karl-Marx-Stadtu, Schwerinu, Osijeku nebo Sarajevu.

Spor o prvenství

  • Některé zdroje tvrdí, že tramvaj T3 je až druhým nejrozšířenější tramvajový vůz na světě. První je údajně sovětská tramvaj KTM-5. Wikipedie uvádí, že vzniklo 14 991 těchto vozů.
  • Tramvaj KTM byla poprvé představená v roce 1963 a sériově se vyráběla v letech 1969 až 1992. KTM v názvu je zkratka pro Kirov Motor Tram.

Tramvaj KTM-5

