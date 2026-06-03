Tisíce kostek, hodiny trpělivé práce a nekonečná dávka kreativity. Přesně to stojí za světem brickfilmů, které si v posledních letech získávají stále více fanoušků. Už 13. a 14. června 2026 budou mít návštěvníci kina Bio Oko jedinečnou příležitost ponořit se do tohoto fenoménu naplno. V metropoli se totiž uskuteční vůbec první Czech Brickfilm Festival.
Když lego ožívá před očima
Brickfilmy jsou snímky natáčené pomocí lego kostek a figurek za využití techniky takzvané stop-motion animace. Každý pohyb postavy vzniká po milimetrech, snímek po snímku, a výsledkem jsou videa, za nimiž se často skrývají desítky, nebo dokonce stovky hodin práce.
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Právě této originální filmové disciplíně bude věnován první ročník Czech Brickfilm Festivalu. Akce chce představit to nejlepší z domácí tvorby a zároveň ukázat, že lego dávno není jen hračkou pro děti, ale také nástrojem pro vznik překvapivě propracovaných filmových děl.
Premiéry, projekce i setkání s tvůrci
Návštěvníci se mohou těšit na pestrý program složený z projekcí českých brickfilmů různých žánrů. Chybět nebudou dobrodružné příběhy, komedie ani akční snímky. Některé filmy budou uvedeny vůbec poprvé a publikum bude mít možnost setkat se přímo s jejich autory.
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Festival nabídne také besedy a diskuse, během nichž tvůrci poodhalí zákulisí své práce. Jak vzniká scénář? Kolik fotografií je potřeba na jednu minutu filmu? Jaké vybavení používají animátoři? Odpovědi na tyto i další otázky zazní přímo od lidí, kteří stojí za kamerou.
Tajemství animace
Velkou součástí programu budou také přednášky věnované animaci a filmové tvorbě. Návštěvníci se dozvědí více o technických postupech, práci s osvětlením, střihem nebo ozvučením. Festival tak nebude jen přehlídkou hotových filmů, ale také místem, kde se lze inspirovat a získat nové zkušenosti. Organizátoři věří, že akce osloví nejen skalní fandy, ale také začínající filmaře, animátory a všechny kreativní nadšence.
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Sběratelé si přijdou na své
Součástí festivalu budou také prodejci lego figurek a doplňků. Návštěvníci budou mít možnost rozšířit své sbírky, objevit zajímavé kousky a setkat se s dalšími fanoušky fenoménu. Právě propojení tvůrců, sběratelů a návštěvníků patří mezi hlavní cíle celé akce. Festival chce podle slov jeho organizátorů vytvořit prostor, kde se mohou lidé se společným zájmem potkávat, sdílet zkušenosti a navazovat nové kontakty. Organizátoři věří, že první ročník odstartuje tradici a pomůže zviditelnit českou brickfilmovou scénu, která má řadu talentovaných autorů i oddaných fanoušků.
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