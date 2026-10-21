Pokud se ve středu 22. října dopoledne projedete ulicí Na Příkopě, potkáte zástup nedočkavců všech generací. Důvod je jasný: v čísle 25 se slavnostně otevírá v pořadí druhá oficiální prodejna Lego Store v metropoli. Dvoupatrový obchod sází na technologie, které ve střední a východní Evropě nemají obdoby.
Císař Karel IV. v hranatém rouchu
Hned za vstupem na návštěvníky dýchne atmosféra staré i moderní Prahy. Interiéru dominuje obří replika červenobílé pražské tramvaje s číslem 23, do které se dá nastoupit a vyfotit se s panem řidičem. Stěny kolem schodišť zdobí obrovské mozaiky z tisíců kostiček s motivy hokejisty v národním dresu nebo historického přívozu na Vltavě pod pražským panoramatem. Mezi regály potkáte také panovníka Karla IV., dvouocasého lva i slavný orloj.
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REPORTÁŽ Z TOVÁRNY LEGO: Víme, kde se „lepila“ svatováclavská koruna
Minifigure Factory
Největším technologickým tahákem je takzvaná Minifigure Factory – speciální stanice, kde si můžete na obrazovce navrhnout kompletně vlastní potisk na tělíčko panáčka a stroj ho přímo před vámi vytiskne. Jde o vůbec první instalaci tohoto typu na východ od Německa.
Sběratelské sady a Vánoce
Kromě tradičního sortimentu a exkluzivních sběratelských sad zde nechybí ani populární stěna Pick & Build plná plastových kelímků, které si můžete po okraj naplnit specifickými dílky a barvami podle vlastní potřeby. Vzhledem k blížícím se svátkům je navíc v patře připravena speciální vánoční zóna, kde si děti i dospělí mohou posedět u herních stolů, postavit si vánoční ozdobu nebo se vyfotit na červeném křesle vedle obřího Santy a perníčka.
Nový dům hraček je otevřený každý den.