Rada hlavního města Prahy začátkem tohoto týdne schválila financování lékařské pohotovostní služby (LPS) na rok 2026 ve výši 27,35 milionu korun. Přestože se od 1. ledna letošního roku povinnost zajistit a financovat LPS přesunula z krajů na zdravotní pojišťovny, město se rozhodlo službu nadále finančně podpořit, aby nedošlo k omezení jejího rozsahu.
Bez dodatečných prostředků by byla lékařská pohotovost v jednotlivých zařízeních dostupná pouze tři až osm hodin denně. Díky příspěvku hlavního města však zůstane na většině pracovišť zachován nepřetržitý provoz o víkendech a svátcích, podobně jako v minulých letech.
„Lékařská pohotovostní služba je pro Pražany důležitou jistotou v situacích, kdy zdravotní potíže přijdou mimo běžnou ordinační dobu. Přestože se od letošního roku financování přesunulo na zdravotní pojišťovny, hlavní město nechce připustit omezení lékařské péče, na kterou jsou lidé zvyklí. Jde o službu, kterou je potřeba mít k dispozici ve chvílích, kdy se zdravotní problém objeví nečekaně – večer, o víkendu nebo o svátcích, ať už jde o nemocné dítě, nebo třeba silnou bolest zubů. Proto Praha v roce 2026 přispěje na provoz lékařské pohotovostní služby částkou 27,35 milionu korun, díky níž zůstane zachován stejný rozsah péče jako v minulých letech,“ uvedla náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví Alexandra Udženija.
Lékařská pohotovostní služba v Praze funguje v rámci jednotného systému ve vybraných nemocnicích a zdravotnických zařízeních, mimo jiné ve Fakultní nemocnici Motol, FN Královské Vinohrady, Všeobecné fakultní nemocnici, FN Bulovka nebo Nemocnici Na Františku. Služba je určena nejen Pražanům, ale i návštěvníkům metropole včetně turistů.