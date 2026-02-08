Vybavíte si komedii Adéla ještě nevečeřela, kde se do Prahy vydá americký detektiv Nick Carter? V encyklopedii se dočte, jak chodí našinci oblékaní a proto si sežene dudácký kroj. Že je pak na nádraží po příjezdu nápadný jako americký špion v anekdotě, je nabíledni.
Sociální demokraté ochotně Leninovi pomáhali. Kdyby bývali tušili...
V lednu 1912 uspořádal v Praze tajnou konferenci pozdější vůdce světového proletariátu, jak se mu začalo říkat, Vladimir Iljič Lenin. Protože byl ještě členem ruské sociální demokracie a až v Praze došlo k rozhodnutí prosadit jeho, tedy bolševickou koncepci společnosti, s přípravou mu pomohli čeští sociální demokraté.
Konference se konala v Lidovém domě, sídle české sociální demokracie. Po komunistickém puči v roce 1948 tady vzniklo zcela zákonitě Muzeum V. I. Lenina.
Pražská konference se připravovala v přísném utajení, z domácích o ní věděl jen tehdejší šéf sociálních demokratů Antonín Němec (kdyby tušil, komu do budoucnosti pomáhá) a pár zasvěcených. V Praze se tehdy pohybovali carští agenti, kteří pátrali po revolucionářích a tak byla opatrnost na místě. Nejen Lenin se vybavil krycím jménem, v Praze tehdy vystupoval jako Meyer.
Taky jsem, měl Lenina na bytě
I další budoucí velcí bolševici, jako byl Lunačarskij, pozdější komisař přes vzdělávání, nebo Ordžonikidze, ten zase stál později věrně po biku Stalinově. Čeští sociálnědemokratičtí soudruzi až později zjistili, že muž s typickým ruským plnovousem byl ten, co leží v mauzoleu na Rudém náměstí.
Jen tak na okraj. Když se u nás dostali v roce 1948 k moci českoslovenští bolševici, objevili se najednou lidé, kteří chodili za jistým soudruhem Havlenou, aby jim potvrdil, že i v jejich bytě byl utajený Lenin na stravu a lože…
Podle galoší se v Praze poznají ruští delegát
Ve vzpomínkách, které koncem padesátých let sesbíral spisovatel Miroslav Ivanov mezi ještě žijícími pamětníky roku 1912, nebo našel v jejich písemné pozůstalosti, se objevuje několikrát komický moment. Delegáti ruské sociální demokracie se do Prahy sjížděli několik týdnů, někteří již od konce roku 1911, převážně z Ruska, složitě přecházeli tajně hranice nahoře v Pobaltí nebo v Haliči.
Jenže je doma nikdo neupozornil, že v Rakousku-Uhersku, a zvláště v Praze, se drží přece jen jiný oděvní styl… Nejen pro carské špiony byli snadno odhalitelní, i kdyby mluvili jadrnou pražštinou.
V roce 1932 vzpomínal jeden z delegátů, jakýsi Fasten, jak se dostavil k pražské kontaktní osobě sociální demokracie, soudruhu Jáchymu Havlenovi v Právu lidu. „Řekl, že podle galoší se v Praze poznají ruští delegáti. Zasmáli se a šli si vyměnit šaty i boty,“ líčí Ivanov v knize Lenin v Praze.
Vzpomínáme delegáta z Kavkazu a jeho medvědici
Už v roce 1917 se v Právu lidu objevil fejeton, kde jeden z místních českých pomocníků také zavzpomínal na bolševiky v roce 1912. Zvláště na konspiraci. „Vzpomínáme delegáta z Kavkazu, inteligentního prostého dělníka, který přijel v podivné, nápadně huňaté medvědici na hlavě a v úboru rovněž málo obvyklém; aby se nelišil a nebyl nápadným, o to jsme se postarali u firmy Stránský.“
Také Lenin, byť už v té tobě žil nějaký čas v západní Evropě, si zachoval některé vnější ruské prvky, které ho odlišovali. To si na konci 50. let vybavil i Václav Vacek, v letech 1946 až 1954 pražský primátor. Ten mu po skončení konference předal na nádraží jízdenku a nějaké peníze na cestu z Prahy. Ani Vacek tehdy ještě nevěděl, že se jedná o Lenina. „Byl menší, širokých ramen, trochu zavalitější – a co na něm bylo nápadného, to byl ruský plnovous,“ vzpomínal Vacek.
Vlasy podle rendlíka. Šup s ním k holiči
Exprimátor si vybavoval i jiná setkání. „Pracoval jsem v redakci Práva lidu a jednou se u nás objevil – bylo to takhle koncem roku 1911 – mladík, docela statný jinoch. Vypadal docela nezvykle, a tak jsme na něho hleděli všichni udiveně. Představte si: vysoké juchtové boty, jaké se u nás nenosily, kratičký kožich, který měl podšitý bílou kožešinou, a na hlavě takovou zvláštní čepici. Vlasů měl dost a byly zastřiženy po ruském způsobu, my tehdy říkali ´do rendlíka´. „Nenápadného“ delegáta vzali naši sociální demokraté raději hned do holičství, které sídlilo přímo v Lidovém domě, aby mu účes přizpůsobili zdejším standardům. „Potom šli spolu do obuvnického družstva, to bylo také v Lidovém domě, a tady si Rus vyměnil boty. Konečně poslední jejich zastávka byl obchod naproti, měl tam konfekci nějaký Stránský (tam převlékli i již zmiňovaného delegáta z Kavkazu – pozn. autora) a tam Škatula vybral oblek…,“ vyprávěl Václav Vacek.
Na okraj. V oděvním závodě Stránský sociální demokraté neplatili, obleky zde dostaly výměnou za inzerci v Právu lidu. To patřilo k nejčtenějším novinám vsé doby u nás. Takže relativně výhodný barter, jak by se řeklo dnes.
Přijeli opásáni řemeny
Již zmiňovaný Jáchym Havlena si později také vybavoval, jak bolševikům zařizovali středoevropský outfit. „Už v průběhu měsíce ledna počali se sjížděti po jednom, po dvou. Trvalo dosti dlouho, než všichni přijeli.
Přijeli také dva nebo tři v ruském oděvu, opásáni řemeny. Aby nevzbudili pozornost, opatřili jsme jim v oděvním obchodě firmy Zikmund Stránský proti Lidovému domu v Hybernské ulici u nás obvyklé občanské obleky.“
Tolik vzpomínky sociálních demokratů na tehdejší, převážně bolševiky, neboť mezi delegáty byli v převaze, jejichž čeští následovníci se pak doslova v žoldu Moskvy naučili československým pánům kroutit krky.
Celé to velké utajování a konspirace, kdy delegáti, včetně Lenina, střídali během pražského pobytu různé byty a plížili se ulicemi, ne vždy, pod rouškou tmy, bylo nanic. Carská ochranka, což byla v podstatě ruská kontrarozvědka a tajná policie v jednom, měla mezi delegáty v Hybernské domě určitě jednoho, podle nepotvrzených informací ale možná dva špiony.
Navíc mezi českými socdemáky byl infiltrovaný agent pražské policie, který měl dobré informace o některých ruských delegátech a také o některých bytech, kde Rusové „tajně“ přebývali.
Ti telegrafovali do Petrohradu vše – kde se konference koná i s adresou Hybernská 7, o čem se jedná, kdo se účastní a další podrobnosti. Telegramy posílali nejspíš z pražského policejního ředitelství. Inu, v Čechách se všechno rozkecá, jak pravil komisař Ledvina v podání Rudolfa Hrušínského, když jede s detektivem Nickem Carterem po Karlově mostě a kamelot nabízí denní list s výkřikem, že slavný americký detektiv je v Praze...
