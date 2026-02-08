Leninovi mužici v Praze. Bylo to jako v komedii Adéla ještě nevečeřela. Museli je převlékat a přezouvat

Ještě za totáče se vyprávěl vtip o tom, jak Američané vysadili v Sovětském svazu a Sibiři agenta Ten potkal babičku a promluvil na ni perfektní místní ruštinou. Ale babička mu nevěřila, že je ruský Ivánek, ani když jí zatančil kozáčka. „Víš, panáčku, když ty jsi černoch…“
Lenin ještě jako sociální demokrat na konferenci strany v roce 1903. Dobová...

Lenin ještě jako sociální demokrat na konferenci strany v roce 1903. Dobová představa sovětského malíře. | foto: WIKIMEDIA COMMONSiDNES.cz

Komunistický primátor Václav Vacek. Jako sociální demokrat měl v roce 1912 na...
Jáchym Havlena, který se staral v Praze o bolševiky v roce 1912.
Adéla ještě nevečeřela. Nick Carter přijíždí v „nenápadném“ oděvu z Ameriky do...
Rusko na začátku 20. století. Někteří delegáti přijížděli do Prahy ve vysokých...
Vybavíte si komedii Adéla ještě nevečeřela, kde se do Prahy vydá americký detektiv Nick Carter? V encyklopedii se dočte, jak chodí našinci oblékaní a proto si sežene dudácký kroj. Že je pak na nádraží po příjezdu nápadný jako americký špion v anekdotě, je nabíledni.

Adéla ještě nevečeřela. Nick Carter přijíždí v „nenápadném“ oděvu z Ameriky do Prahy.

Sociální demokraté ochotně Leninovi pomáhali. Kdyby bývali tušili...

V lednu 1912 uspořádal v Praze tajnou konferenci pozdější vůdce světového proletariátu, jak se mu začalo říkat, Vladimir Iljič Lenin. Protože byl ještě členem ruské sociální demokracie a až v Praze došlo k rozhodnutí prosadit jeho, tedy bolševickou koncepci společnosti, s přípravou mu pomohli čeští sociální demokraté.

Konference se konala v Lidovém domě, sídle české sociální demokracie. Po komunistickém puči v roce 1948 tady vzniklo zcela zákonitě Muzeum V. I. Lenina.

Lidový dům v Praze. V roce 1912 se tu konala konference, kde bolševici naplánovali rozbití ruské sociální demokracie. Později tady bylo Muzeum V. I. Lenina

Pražská konference se připravovala v přísném utajení, z domácích o ní věděl jen tehdejší šéf sociálních demokratů Antonín Němec (kdyby tušil, komu do budoucnosti pomáhá) a pár zasvěcených. V Praze se tehdy pohybovali carští agenti, kteří pátrali po revolucionářích a tak byla opatrnost na místě. Nejen Lenin se vybavil krycím jménem, v Praze tehdy vystupoval jako Meyer.

Muzeum V. I. Lenina

Taky jsem, měl Lenina na bytě

I další budoucí velcí bolševici, jako byl Lunačarskij, pozdější komisař přes vzdělávání, nebo Ordžonikidze, ten zase stál později věrně po biku Stalinově. Čeští sociálnědemokratičtí soudruzi až později zjistili, že muž s typickým ruským plnovousem byl ten, co leží v mauzoleu na Rudém náměstí.

V roce 1946 zavzpomínali na Lenina v Praze sociální demokraté František Modráček a Jáchym Havlena.

Jen tak na okraj. Když se u nás dostali v roce 1948 k moci českoslovenští bolševici, objevili se najednou lidé, kteří chodili za jistým soudruhem Havlenou, aby jim potvrdil, že i v jejich bytě byl utajený Lenin na stravu a lože…

Lenin v Praze na desce sovětské Melodie

Podle galoší se v Praze poznají ruští delegát

Ve vzpomínkách, které koncem padesátých let sesbíral spisovatel Miroslav Ivanov mezi ještě žijícími pamětníky roku 1912, nebo našel v jejich písemné pozůstalosti, se objevuje několikrát komický moment. Delegáti ruské sociální demokracie se do Prahy sjížděli několik týdnů, někteří již od konce roku 1911, převážně z Ruska, složitě přecházeli tajně hranice nahoře v Pobaltí nebo v Haliči.

Jenže je doma nikdo neupozornil, že v Rakousku-Uhersku, a zvláště v Praze, se drží přece jen jiný oděvní styl… Nejen pro carské špiony byli snadno odhalitelní, i kdyby mluvili jadrnou pražštinou.

Rusko 1910, oblečení se přece jen lišilo od střední Evropy.

V roce 1932 vzpomínal jeden z delegátů, jakýsi Fasten, jak se dostavil k pražské kontaktní osobě sociální demokracie, soudruhu Jáchymu Havlenovi v Právu lidu. „Řekl, že podle galoší se v Praze poznají ruští delegáti. Zasmáli se a šli si vyměnit šaty i boty,“ líčí Ivanov v knize Lenin v Praze.

Vzpomínáme delegáta z Kavkazu a jeho medvědici

Už v roce 1917 se v Právu lidu objevil fejeton, kde jeden z místních českých pomocníků také zavzpomínal na bolševiky v roce 1912. Zvláště na konspiraci. „Vzpomínáme delegáta z Kavkazu, inteligentního prostého dělníka, který přijel v podivné, nápadně huňaté medvědici na hlavě a v úboru rovněž málo obvyklém; aby se nelišil a nebyl nápadným, o to jsme se postarali u firmy Stránský.“

Rusko na začátku 20. století. Někteří delegáti přijížděli do Prahy ve vysokých chlupatých čepicích.

Také Lenin, byť už v té tobě žil nějaký čas v západní Evropě, si zachoval některé vnější ruské prvky, které ho odlišovali. To si na konci 50. let vybavil i Václav Vacek, v letech 1946 až 1954 pražský primátor. Ten mu po skončení konference předal na nádraží jízdenku a nějaké peníze na cestu z Prahy. Ani Vacek tehdy ještě nevěděl, že se jedná o Lenina. „Byl menší, širokých ramen, trochu zavalitější – a co na něm bylo nápadného, to byl ruský plnovous,“ vzpomínal Vacek.

Vlasy podle rendlíka. Šup s ním k holiči

Komunistický primátor Václav Vacek. Jako sociální demokrat měl v roce 1912 na starosti v Praze jistého Meyera, o němž se pak dozvěděl, že to byl Lenin.

Exprimátor si vybavoval i jiná setkání. „Pracoval jsem v redakci Práva lidu a jednou se u nás objevil – bylo to takhle koncem roku 1911 – mladík, docela statný jinoch. Vypadal docela nezvykle, a tak jsme na něho hleděli všichni udiveně. Představte si: vysoké juchtové boty, jaké se u nás nenosily, kratičký kožich, který měl podšitý bílou kožešinou, a na hlavě takovou zvláštní čepici. Vlasů měl dost a byly zastřiženy po ruském způsobu, my tehdy říkali ´do rendlíka´. „Nenápadného“ delegáta vzali naši sociální demokraté raději hned do holičství, které sídlilo přímo v Lidovém domě, aby mu účes přizpůsobili zdejším standardům. „Potom šli spolu do obuvnického družstva, to bylo také v Lidovém domě, a tady si Rus vyměnil boty. Konečně poslední jejich zastávka byl obchod naproti, měl tam konfekci nějaký Stránský (tam převlékli i již zmiňovaného delegáta z Kavkazu – pozn. autora) a tam Škatula vybral oblek…,“ vyprávěl Václav Vacek.

Na okraj. V oděvním závodě Stránský sociální demokraté neplatili, obleky zde dostaly výměnou za inzerci v Právu lidu. To patřilo k nejčtenějším novinám vsé doby u nás. Takže relativně výhodný barter, jak by se řeklo dnes.

Přijeli opásáni řemeny

Již zmiňovaný Jáchym Havlena si později také vybavoval, jak bolševikům zařizovali středoevropský outfit. „Už v průběhu měsíce ledna počali se sjížděti po jednom, po dvou. Trvalo dosti dlouho, než všichni přijeli.

Přijeli také dva nebo tři v ruském oděvu, opásáni řemeny. Aby nevzbudili pozornost, opatřili jsme jim v oděvním obchodě firmy Zikmund Stránský proti Lidovému domu v Hybernské ulici u nás obvyklé občanské obleky.“

Tábor lidu na zahradě Lidového domu. Když se do Prahy v roce 1912 sjeli bolševici na konferenci, museli je sociální demokraté přezouvat a převlékat dle místních zvyků.

Tolik vzpomínky sociálních demokratů na tehdejší, převážně bolševiky, neboť mezi delegáty byli v převaze, jejichž čeští následovníci se pak doslova v žoldu Moskvy naučili československým pánům kroutit krky.

Celé to velké utajování a konspirace, kdy delegáti, včetně Lenina, střídali během pražského pobytu různé byty a plížili se ulicemi, ne vždy, pod rouškou tmy, bylo nanic. Carská ochranka, což byla v podstatě ruská kontrarozvědka a tajná policie v jednom, měla mezi delegáty v Hybernské domě určitě jednoho, podle nepotvrzených informací ale možná dva špiony.

Navíc mezi českými socdemáky byl infiltrovaný agent pražské policie, který měl dobré informace o některých ruských delegátech a také o některých bytech, kde Rusové „tajně“ přebývali.

Ti telegrafovali do Petrohradu vše – kde se konference koná i s adresou Hybernská 7, o čem se jedná, kdo se účastní a další podrobnosti. Telegramy posílali nejspíš z pražského policejního ředitelství. Inu, v Čechách se všechno rozkecá, jak pravil komisař Ledvina v podání Rudolfa Hrušínského, když jede s detektivem Nickem Carterem po Karlově mostě a kamelot nabízí denní list s výkřikem, že slavný americký detektiv je v Praze...

Co jste říkal? Máme ve školství zavést lázeň? ...Pardon, kázeň, ano, slyším!

  • Uvedený přeslech pochází z jedné z cimrmanovských her. Také tři ruští delegáti zažili obdobnou situaci. Když dorazili do Prahy, řekli, že přijeli na konferenci.
  • Soudruzi ze socdem je ubytovali, nakrmili a vedli tudíž na konferenci. Šli s nimi z Hybernské po dnešní Národní přes most na Smíchov do Národního domu. Tam bylo plno českých lidí.
  • Ale když spatřili oni tři bolševici, že za předsednickým stolem sedí i ukrajinský „oportunista“, jeden z jejich třídních nepřátel uvnitř tehdejší ruské sociální demokracie, naštvaně se otočili a vypadli ven.
  • Ukázalo se totiž, že i přes podobnost češtiny a ruštiny to domácí chápali po svém. Konference jako konference, nikdo jim neřekl nic o utajování. Dovedli je tedy na Smíchov, kde se konal řádný sjezd české sociální demokracie, kam byl za ruskou socdem přizváni i onem ukrajinský straník. Jak se taky říká o myslivcích, střelil na lišku, trefil Maryšku. PH

