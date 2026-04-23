Leo Express ukázal nové Talgo. Je v něm víc místa mezi sedačkami, tichý oddíl i bistrovůz

Autor: Metro.cz
  15:30
Leo Express nasadí od 30. dubna nové soupravy Talgo na linky Praha–Olomouc–Bratislava a Praha–Ostrava–Žilina–Prešov. Cestující mají čekat nízkopodlažní a bezbariérové řešení, velkorysou rozteč sedaček až jeden metr i v Economy, tichý oddíl a občerstvení až na místo. Jízdenky jsou v prodeji od 99 korun.
Leo Express ukázal vlaky Talgo. | foto: Metro.cz

10 fotografií

Leo Express posílá na koleje nové soupravy Talgo. Do pravidelného provozu mají vyjet od 30. dubna na trase Praha–Olomouc–Bratislava a také na lince Praha–Ostrava–Žilina–Prešov. Ještě před zahájením provozu dopravce uspořádal předváděcí akci, na které ukázal podobu interiéru i služby, které chce cestujícím nabídnout.

Kdo si chce vlaky prohlédnout zblízka, může kromě Prahy zamířit také do Pardubic, Olomouce, Otrokovic, Starého Města u Uherského Hradiště, Hodonína a Břeclavi. Následující den mají být soupravy k vidění také na hlavní stanici v Bratislavě.

Co Leo Express slibuje cestujícím

Dopravce zdůrazňuje hlavně pohodlí a přístupnost. Soupravy mají být nízkopodlažní a bezbariérové, zároveň nabídnou možnost objednat občerstvení až na místo nebo využít bistrovůz. Podle Leo Expressu má jít o kombinaci prvků, které mají cestování na dálkových linkách zpříjemnit i lidem, kteří běžně vlak volí spíš z nutnosti než pro zážitek.

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

„Leo Express přináší inovaci na český a slovenský železniční trh. Nízkopodlažnost a výjimečně pohodlný sedačkový prostor v kombinaci s pasivním naklápěním na bázi samostatně rotujících kol nabízí ve střední Evropě pouze Leo Express,“ uvedl generální ředitel Leo Express Peter Köhler. Zmínil také, že trasa přes Slovácko do Bratislavy a na Petržalku dnes podle něj není žádným dopravcem obsluhovaná.

Na projektu spolupracuje strategický partner Renfe. „Spolupráce s Leo Express nám umožňuje rozšířit naši síť o dvě nové strategické trasy a posílit naši přítomnost ve střední Evropě, čímž zlepšujeme naši nabídku a služby pro cestující,“ doplnil Álvaro Fernández Heredia, prezident a generální ředitel skupiny Renfe.

Třináct vozů a 350 míst, technika Talgo

Talgo v barvách Leo Expressu jsou moderní třináctivozové soupravy s kapacitou 350 cestujících. Místo klasických podvozků používají takzvané rodaly, ve kterých jsou samostatně zavěšená kola. Tento systém podle dopravce umožňuje změnu rozchodu za jízdy a Talgo jej používá i u svých nejnovějších rychlovlaků. Díky nízkému těžišti, pasivnímu naklápění a individuální rotaci kol má být jízda plynulá a pohodlná i v obloucích.

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Soupravy mají mít na palubě klimatizaci a Wi‑Fi připojení. Dosahovat mají rychlosti až 200 kilometrů za hodinu a Leo Express pro jejich provoz plánuje využívat vícesystémové lokomotivy. Dopravce zároveň uvádí, že soupravy Talgo jsou stále v provozu ve Španělsku.

Soupravy prošly kompletní renovací interiéru a doplněním vizuálních prvků Leo Express. Cestující mají mít k dispozici pohodlná sedadla s koženými podhlavníky a velkoprostorové uspořádání. Dopravce láká i na rozteč sedaček až jeden metr ve druhé třídě, což má přinést komfort srovnatelný s první třídou u jiných dopravců.

Z Prahy do srdce Českého krasu bez auta. Nový turistický autobus pojede i na hůře dostupná místa

Cestující si budou moci vybrat mezi třídami Economy s 308 místy a Business se 40 místy. Nově mají být součástí obou tříd také tiché oddíly, celkem ve dvou vozech. Ty jsou určené pro cestování v klidném prostředí, s omezením hlasité komunikace, telefonování nebo přehrávání zvuku bez sluchátek.

Bistrovůz v každé soupravě

Občerstvení si cestující budou moci objednat s doručením přímo na místo nebo si jej zakoupit z pojízdného minibaru. Novinkou má být moderní bistrovůz, který bude součástí každé soupravy a nabídne prostor pro objednání i konzumaci jídla a nápojů během cesty.

V jedné soupravě má navíc v rámci pilotního testování fungovat i samoobslužný kávový systém v Business třídě včetně ledničky na nápoje a drobné občerstvení.

Dětský oddíl a zázemí pro rodiny

Ve vlacích nechybí ani dětský oddíl s místy pro kočárky. Výhodou má být jeho umístění v blízkosti toalety s přebalovacím pultem. Pro malé cestující dopravce zmiňuje dětský věrnostní program, speciální dětské menu, pastelky a omalovánky zdarma a další aktivity, které mají cestu zpříjemnit.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Národní třída

Národní třída

Pobočka řetězce Five Guys v Máji.

vydáno 23. dubna 2026  16:41

Plavat se začne v Krnově nejpozději v září. Ve starém bazénu, či pod nafukovací halou

Bazén musí podle doporučení statičky zůstat vypuštěný. Přesný rozsah poškození...

Nejpozději v září by mohl otevřít krnovský krytý bazén. Vypuštěný zůstal loni kvůli problémům se statikou způsobeným stářím budovy i povodní, jež vyplavila zeminu pod ní. Podle statika jej lze...

23. dubna 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Chlapec riskoval, když vběhl pod auto s majáky. Za pár sekund to udělal znovu

Chlapec riskoval, když vběhl pod auto s majáky. (23. dubna 2026)

Jen pár okamžiků dělilo od katastrofy malého chlapce na křižovatce v Mladé Boleslavi. Hned dvakrát vběhl bez varování pod kola vozů policistů, kteří mířili k zásahu. Řidiči měli co dělat, aby střetu...

23. dubna 2026  16:32

Spálená ulice

Spálená ulice

Historická tramvaj v centru Prahy.

vydáno 23. dubna 2026  16:28

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

28.října

28.října

Ekologická doprava v centru Prahy

vydáno 23. dubna 2026  16:27

Nová Kudlovická vinařská stezka je značená virtuálně, bez mobilu můžete zabloudit

Cyklostezka vedoucí vinařskou uličkou v Kudlovicích na Uherskohradišťsku....

Cyklisté, kteří vyrazí na novou Kudlovickou vinařskou stezku, se nemohou orientovat podle klasického „žlutého“ značení jako na jiných stezkách. Spolehnout se musejí na mobil a do něj staženou...

23. dubna 2026  16:23

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

23. dubna 2026  16:22

Masarykova univerzita vybuduje v kampusu sportovní areál s oválem a halou

ilustrační snímek

Masarykova univerzita vybuduje v kampusu v Brně-Bohunicích sportovní areál s atletickým oválem a víceúčelovou halou. Sportoviště přibližně za 430 milionů korun...

23. dubna 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Písek bezúročně půjčí zubařům v nové ordinaci v Čechově ulici 2,5 milionu korun

ilustrační snímek

Písek finančně podpoří zubaře v nově vznikající ordinaci v Čechově ulici. Každý ze tří stomatologů získá návratnou finanční výpomoc 2,5 milionu korun na 13...

23. dubna 2026  14:31,  aktualizováno  14:31

„Šiřte poselství naší rodiny mezi mladými.“ Divadlo chystá inscenaci o životě Mašínové

„Sama paní Mašínová při našem setkání apelovala na to, aby se poselství rodiny...

Životní osudy bratří Mašinů a jejich protikomunistického odboje jsou dobře známy. Nová inscenace Moravského divadla Olomouc se ovšem inspiruje osudy jejich sestry Zdeny a její rodiny. Činohra Jejich...

23. dubna 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Sjezd sudetských Němců v Brně 2026: Kdy se koná a co nabídne program

Bavorský premiér Marcus Söder (CSU) na sudetoněmeckém sjezdu v Řeznu ocenil...

Brno se na konci května stane dějištěm 76. sjezdu sudetských Němců, který se v Česku uskuteční vůbec poprvé. Akce nabídne kulturní program, diskuse i pietní akty připomínající oběti nacismu a...

23. dubna 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Zendure uvádí SolarFlow Mix: tři domácí akumulační systémy, jedna platforma, úspora až 91 %

23. dubna 2026  16:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.