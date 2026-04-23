Leo Express posílá na koleje nové soupravy Talgo. Do pravidelného provozu mají vyjet od 30. dubna na trase Praha–Olomouc–Bratislava a také na lince Praha–Ostrava–Žilina–Prešov. Ještě před zahájením provozu dopravce uspořádal předváděcí akci, na které ukázal podobu interiéru i služby, které chce cestujícím nabídnout.
Kdo si chce vlaky prohlédnout zblízka, může kromě Prahy zamířit také do Pardubic, Olomouce, Otrokovic, Starého Města u Uherského Hradiště, Hodonína a Břeclavi. Následující den mají být soupravy k vidění také na hlavní stanici v Bratislavě.
Co Leo Express slibuje cestujícím
Dopravce zdůrazňuje hlavně pohodlí a přístupnost. Soupravy mají být nízkopodlažní a bezbariérové, zároveň nabídnou možnost objednat občerstvení až na místo nebo využít bistrovůz. Podle Leo Expressu má jít o kombinaci prvků, které mají cestování na dálkových linkách zpříjemnit i lidem, kteří běžně vlak volí spíš z nutnosti než pro zážitek.
|
„Leo Express přináší inovaci na český a slovenský železniční trh. Nízkopodlažnost a výjimečně pohodlný sedačkový prostor v kombinaci s pasivním naklápěním na bázi samostatně rotujících kol nabízí ve střední Evropě pouze Leo Express,“ uvedl generální ředitel Leo Express Peter Köhler. Zmínil také, že trasa přes Slovácko do Bratislavy a na Petržalku dnes podle něj není žádným dopravcem obsluhovaná.
Na projektu spolupracuje strategický partner Renfe. „Spolupráce s Leo Express nám umožňuje rozšířit naši síť o dvě nové strategické trasy a posílit naši přítomnost ve střední Evropě, čímž zlepšujeme naši nabídku a služby pro cestující,“ doplnil Álvaro Fernández Heredia, prezident a generální ředitel skupiny Renfe.
Třináct vozů a 350 míst, technika Talgo
Talgo v barvách Leo Expressu jsou moderní třináctivozové soupravy s kapacitou 350 cestujících. Místo klasických podvozků používají takzvané rodaly, ve kterých jsou samostatně zavěšená kola. Tento systém podle dopravce umožňuje změnu rozchodu za jízdy a Talgo jej používá i u svých nejnovějších rychlovlaků. Díky nízkému těžišti, pasivnímu naklápění a individuální rotaci kol má být jízda plynulá a pohodlná i v obloucích.
|
Soupravy mají mít na palubě klimatizaci a Wi‑Fi připojení. Dosahovat mají rychlosti až 200 kilometrů za hodinu a Leo Express pro jejich provoz plánuje využívat vícesystémové lokomotivy. Dopravce zároveň uvádí, že soupravy Talgo jsou stále v provozu ve Španělsku.
Soupravy prošly kompletní renovací interiéru a doplněním vizuálních prvků Leo Express. Cestující mají mít k dispozici pohodlná sedadla s koženými podhlavníky a velkoprostorové uspořádání. Dopravce láká i na rozteč sedaček až jeden metr ve druhé třídě, což má přinést komfort srovnatelný s první třídou u jiných dopravců.
|
Cestující si budou moci vybrat mezi třídami Economy s 308 místy a Business se 40 místy. Nově mají být součástí obou tříd také tiché oddíly, celkem ve dvou vozech. Ty jsou určené pro cestování v klidném prostředí, s omezením hlasité komunikace, telefonování nebo přehrávání zvuku bez sluchátek.
Bistrovůz v každé soupravě
Občerstvení si cestující budou moci objednat s doručením přímo na místo nebo si jej zakoupit z pojízdného minibaru. Novinkou má být moderní bistrovůz, který bude součástí každé soupravy a nabídne prostor pro objednání i konzumaci jídla a nápojů během cesty.
V jedné soupravě má navíc v rámci pilotního testování fungovat i samoobslužný kávový systém v Business třídě včetně ledničky na nápoje a drobné občerstvení.
Dětský oddíl a zázemí pro rodiny
Ve vlacích nechybí ani dětský oddíl s místy pro kočárky. Výhodou má být jeho umístění v blízkosti toalety s přebalovacím pultem. Pro malé cestující dopravce zmiňuje dětský věrnostní program, speciální dětské menu, pastelky a omalovánky zdarma a další aktivity, které mají cestu zpříjemnit.