Letecká havárie před padesáti lety na okraji Prahy připomíná už jenom tabulka v zahrádkářské části Suchdolu. Walter T. Datum úmrtí: 30. října 1975. Málokoho při pohledu na rodinný hrob v pražských Ďáblicích „na první dobrou“ napadne, že je ten den spojen s druhým největším leteckým neštěstím na územní tehdejšího Československa.
Neuvěřitelná práce zdravotníků
Letadlo se 115 cestujícími se vracelo s turisty z Jugoslávie. V mlze nabralo při přistání na Ruzyni špatnou výšku a dopadlo do Suchdolu. Přímo v troskách letadla zemřelo 75 cestujících, další čtyři později v nemocnicích. Zemřeli čtyři členové posádky.
Jedná se o nejznámější leteckou nehodu u nás, především proto, že ji průběžně připomíná reprízování televizního seriálu z roku 1984. Letecké havárii je věnovaný poslední díl Sanitky. Neuvěřitelnou práci odvedli zdravotníci, během 35 minut od nahlášení se podařilo všechny zraněné převézt do pražských nemocnic.
Příčiny pádu se nikdy nepodařilo spolehlivě vyšetřit. Prokázalo se ale, že letoun klesl při přibližování k letišti o sto metrů pod rovinu přistávací dráhy. Letoun McDonnell Douglas DC-9-32 byl jen čtyři roky starý.
Pády letadel