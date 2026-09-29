Pro letecké fanoušky je to návrat, který stojí za pozornost. Dvoupatrový kolos Airbus A380 s charakteristickým hrbem na přídi od začátku října opět začne pravidelně přistávat na Letišti Václava Havla Praha. Během léta ho na lince do Dubaje zastupoval menší Boeing 777-300ER. Teď se ale na pražskou oblohu vrací stroj, který dokáže najednou přepravit stovky cestujících.
Obsah
Kdy v Praze přistává A380?
Airbus A380 se na pražském letišti objeví ve čtvrtek 1. října.
- Emirates ho nasadí na pravidelné spoje EK139 z Dubaje a EK140 z Prahy.
- Zatímco letadlo z Dubaje má podle letového řádu přistát ve 13.10, zpáteční spoj do Spojených arabských emirátů odletí v 16 hodin.
Návrat obřího letounu není jen potěšením pro fotografy a pozorovatele letadel. Pro cestující znamená také výrazně větší kapacitu a možnost vyzkoušet si nové uspořádání kabiny. Emirates totiž do Prahy přiváží modernizovanou verzi A380, která nabízí i prémiovou ekonomickou třídu.
|
Rodinná dovolená skončila na letišti. Otec při kontrole nevhodně zažertoval
Kolik lidí se vejde do Airbus A380?
Modernizovaný Airbus A380 nabídne celkem 508 míst. Na horní palubě najdou cestující první a obchodní třídu, nově také Premium Economy. Ta má nabídnout pohodlnější cestování než klasická ekonomická třída, aniž by cestující museli platit za business class.
- Emirates postupně modernizuje svou flotilu. Obnovou už prošly desítky letadel A380 i Boeingů 777.
- Součástí úprav je nejen nový interiér, ale také instalace prémiové ekonomické třídy, kterou dopravce postupně zavádí na dalších linkách.
|
Letiště Praha chystá dopravní revoluci. Nová estakáda vyjde na 2,3 miliardy
Proč obří airbus z Prahy na čas zmizel?
Letní pauza nebyla známkou toho, že by Emirates o Prahu ztratily zájem. Letecká společnost v sezoně přerozděluje kapacitu svých letadel podle poptávky. V létě tak na pražské lince létal Boeing 777-300ER, zatímco větší A380 mohl obsluhovat jiné vytížené destinace.
|
Zmařený útěk politiků i létání bez vody. Příběh 80 let rakovnického letiště
Od října se ale situace vrací k původnímu uspořádání. Airbus A380 má na trase mezi Prahou a Dubají létat každý den. Pro fanoušky letectví tak bude jeho návrat příležitostí znovu obdivovat jeden z největších strojů, jaké kdy pravidelně přistávaly na pražském letišti.
Letecký obr Emirates
|Návrat do Prahy
|1. října 2026
|Linka
|Praha–Dubaj
|Přílet EK139
|13:10
|Odlet EK140
|16:00
|Kapacita
|508 cestujících
|Počet palub
|2
|Novinka
|Premium Economy
|Provoz
|Každodenní