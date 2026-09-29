Letecký obr se vrací do Prahy! Airbus A380 přiveze i luxusní novinku pro cestující

David Halatka
David Halatka
  14:34
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Airbus A-380 v barvách společnosti Emirates nad letištěm Paris-Charles de Gaulle

Airbus A-380 v barvách společnosti Emirates nad letištěm Paris-Charles de Gaulle | foto: Quentin Douchet CC-BY-SACreative Commons

Airbus A380 po přistání v Praze
Airbus A380 nad Prahou. (9. března 2011)
Prémiová turistická třída v letadlech Emirates.
Prémiová turistická třída v letadlech Emirates.
8 fotografií
Na Ruzyni se vrací pořádný obr. Milovníci letadel si mohou do kalendářů zakroužkovat čtvrtek 1. října 2026. Na pravidelnou linku mezi Prahou a Dubají se po několikaměsíční pauze vrací Airbus A380, největší dopravní letadlo světa. Emirates navíc přiváží také modernizovaný interiér a cestovní třídu Premium Economy.

Pro letecké fanoušky je to návrat, který stojí za pozornost. Dvoupatrový kolos Airbus A380 s charakteristickým hrbem na přídi od začátku října opět začne pravidelně přistávat na Letišti Václava Havla Praha. Během léta ho na lince do Dubaje zastupoval menší Boeing 777-300ER. Teď se ale na pražskou oblohu vrací stroj, který dokáže najednou přepravit stovky cestujících.

Obsah

Kdy v Praze přistává A380?

Airbus A380 se na pražském letišti objeví ve čtvrtek 1. října.

  • Emirates ho nasadí na pravidelné spoje EK139 z Dubaje a EK140 z Prahy.
  • Zatímco letadlo z Dubaje má podle letového řádu přistát ve 13.10, zpáteční spoj do Spojených arabských emirátů odletí v 16 hodin.

Návrat obřího letounu není jen potěšením pro fotografy a pozorovatele letadel. Pro cestující znamená také výrazně větší kapacitu a možnost vyzkoušet si nové uspořádání kabiny. Emirates totiž do Prahy přiváží modernizovanou verzi A380, která nabízí i prémiovou ekonomickou třídu.

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Kolik lidí se vejde do Airbus A380?

Modernizovaný Airbus A380 nabídne celkem 508 míst. Na horní palubě najdou cestující první a obchodní třídu, nově také Premium Economy. Ta má nabídnout pohodlnější cestování než klasická ekonomická třída, aniž by cestující museli platit za business class.

  • Emirates postupně modernizuje svou flotilu. Obnovou už prošly desítky letadel A380 i Boeingů 777.
  • Součástí úprav je nejen nový interiér, ale také instalace prémiové ekonomické třídy, kterou dopravce postupně zavádí na dalších linkách.

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Proč obří airbus z Prahy na čas zmizel?

Letní pauza nebyla známkou toho, že by Emirates o Prahu ztratily zájem. Letecká společnost v sezoně přerozděluje kapacitu svých letadel podle poptávky. V létě tak na pražské lince létal Boeing 777-300ER, zatímco větší A380 mohl obsluhovat jiné vytížené destinace.

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Od října se ale situace vrací k původnímu uspořádání. Airbus A380 má na trase mezi Prahou a Dubají létat každý den. Pro fanoušky letectví tak bude jeho návrat příležitostí znovu obdivovat jeden z největších strojů, jaké kdy pravidelně přistávaly na pražském letišti.

Letecký obr Emirates

Návrat do Prahy1. října 2026
LinkaPraha–Dubaj
Přílet EK13913:10
Odlet EK14016:00
Kapacita508 cestujících
Počet palub2
NovinkaPremium Economy
ProvozKaždodenní
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