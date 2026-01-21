Letiště dorovnalo rekord: v roce 2025 odbavilo 17,8 milionu cestujících. Kam se létá nejčastěji?

Na Letišti Václava Havla Praha bylo v roce 2025 odbaveno celkem 17 750 528 cestujících. Meziročně jde o nárůst o 8,5 procent, což je růst výrazně nad evropským průměrem. Počtem odbavených cestujících se pražské letiště dostalo na úroveň svého dosavadního provozního rekordu z roku 2019.
Letiště Praha | foto: Letiště Praha

Během loňského roku se na letišti uskutečnilo celkem 140 545 startů a přistání. Ve srovnání s rokem 2019 je to sice o 7 procent méně pohybů letadel, dopravci však stále častěji využívají větší letadla s vyšší obsazeností.

„Rok 2025 nebyl pro rozvoj leteckých spojení jednoduchý, komplikovalo jej několik vnějších faktorů, které nebylo možné předpokládat a které jako letiště nemůžeme ovlivnit – patří mezi ně přetrvávající nestabilní geopolitická situace ve světě, opožděné dodávky nových letadel či technické problémy některých nově dodaných letadel. Tyto faktory měly nezpochybnitelný vliv na provozní výkony letiště. Přesto jsme s téměř 17,8 miliony odbavených cestujících prakticky vyrovnali provozní rekord z roku 2019,“ říká Jiří Pos, předseda představenstva Letiště Praha, a doplňuje: „Ve srovnání s rokem 2019 jsme odbavili o 7 procent pohybů letadel méně. Dopravci používají větší letadla a dosahují vyšší míry obsazenosti, což je důležitý trend, který zároveň zmírňuje zátěž pro životní prostředí.“

Růst nad evropským průměrem

Mezi lety 2024 a 2025 zaznamenalo pražské letiště nárůst počtu cestujících o 8,5 procent, zatímco průměrný růst v Evropské unii činil podle sdružení Airports Council International 4,5 procent.

Pokud se srovnání provede s rekordním rokem 2019 a nezapočítají se tehdy provozované linky na Ukrajinu, do Běloruska a Ruska, bylo v roce 2025 na pražském letišti dokonce o 9 procent cestujících více.

Nové dálkové linky i více frekvencí

Ve spolupráci s leteckými dopravci otevřelo Letiště Praha v roce 2025 celkem 19 nových destinací. Mezi nejvýznamnější patří nová dálková spojení – Etihad Airways zahájily pravidelné lety do Abú Dhabí, Air Arabia po šesti letech obnovila pravidelné spojení do Šardžá a společnost Air Canada spustila sezónní linku do Toronta.

Vypravíte se i vy za nočními opeřenci a královnami noci? Nevšední zážitek započne už 3. února

Zároveň bylo zprovozněno 17 nových linek do již obsluhovaných destinací. Příchod Asiana Airlines znamenal navýšení počtu letů do Soulu, kam se nyní létá denně. Denní spojení nově posílilo také Frankfurt nad Mohanem, kde výrazně zvýšil konkurenci dopravce Condor. U více než 70 stávajících linek došlo během roku k navýšení frekvencí nebo kapacity.

Nejvytíženější linky: Londýn zůstává první

Nejvytíženější pravidelnou linkou zůstalo v roce 2025 spojení Praha –Londýn, které využilo přes 1,3 milionu cestujících, a to i přes mírný meziroční pokles o 3 procent.

K dalším nejvytíženějším trasám patřila spojení s:

  • Paříží (730 tisíc cestujících, +1 procent),
  • Amsterdamem (657 tisíc cestujících, +1 procent),
  • Istanbulem (587,5 tisíce cestujících, +23 procent),
  • Frankfurtem nad Mohanem (536 tisíc cestujících, +22 procent).

Nejvíce cestujících mířilo do Británie

Z pohledu jednotlivých zemí využívali cestující nejčastěji spojení s:

  • Velkou Británií – přes 2,2 milionu cestujících (+6 procent), celkem 16 destinací,
  • Itálií – necelých 1,9 milionu cestujících (–2 procent), 22 destinací,
  • Španělskem – téměř 1,8 milionu cestujících (+9 procent), 18 destinací.

Dominují nízkonákladové aerolinky, roste podíl cizinců

V roce 2025 působilo na Letišti Václava Havla Praha 84 leteckých společností, které létaly do 194 destinací. Nejvíce cestujících přepravili dopravci Ryanair, Smartwings, easyJet, Wizz Air a Lufthansa.

Podíl nízkonákladových dopravců činil 45 procent. Zároveň vzrostl podíl zahraničních cestujících na 58,5 procent, což je meziročně o 1,5 procentního bodu více.

Výhled na rok 2026: téměř 19 milionů cestujících

Pro letošní rok má pražské letiště potvrzena spojení do 195 destinací, která bude zajišťovat 85 dopravců. Podle aktuálního výhledu by v roce 2026 mohlo letištěm projít až 18,9 milionu cestujících.

Mezi potvrzené nové destinace pro rok 2026 patří například Filadelfie, kam od května začne denně létat American Airlines, nebo nové linky Eurowings na Ibizu, do Brindisi a Fara. Nabídku rozšíří také spojení do Bodrumu a nové linky do již obsluhovaných destinací, například Kišiněva či Newcastlu.

Toto místo, které představuje moderní víceúčelová stavba Košířská brána a pod ní nový bytový dům modernizují Košíře v Praze 5, včetně domu U zvonu, ve kterém po rekonstrukci je nový potravinářský...

