Letiště Václava Havla Praha zahájilo výběrové řízení na jednu z největších dopravních staveb posledních let. Nová estakáda se stane hlavní dopravní tepnou veřejné části letiště a naváže na plánované rozšíření Terminálu 2.
Stavba přinese plynulejší dopravu, větší kapacitu i vyšší bezpečnost. Cestující se díky ní dostanou od zastávek MHD, budoucí železnice nebo parkovišť k terminálům bez křížení s automobilovou dopravou.
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Tři pruhy i nová okružní křižovatka
Součástí projektu bude nová příjezdová i odjezdová estakáda se třemi jízdními pruhy, rozšíření prostoru před Terminály 1 a 2 i nové rampy. Plošina před Terminálem 2 se prodlouží až k plánovanému prstu D.
Promění se také okolní komunikace. V ulicích Schengenská a Jana Kašpara vznikne nová kapacitnější okružní křižovatka, která má zlepšit průjezdnost celé oblasti.
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Bezpečnější pohyb před terminály
„Projekt nové estakády je důležitou součástí celkové modernizace Letiště Václava Havla Praha. Oddělí jednotlivé dopravní proudy a zvýší bezpečnost, plynulost provozu i odolnost dopravního systému,“ uvedl předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos.
Podle něj nové řešení odstraní řadu kolizních míst, usnadní orientaci cestujících a vytvoří přehlednější veřejný prostor před terminály.
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Hotovo má být v roce 2031
Předpokládaná hodnota zakázky je zhruba 2,3 miliardy korun. Skutečná cena vzejde z výběrového řízení.
Stavba by měla začít v prvním čtvrtletí roku 2028 a dokončena má být ve druhém čtvrtletí roku 2031. Po celou dobu bude letiště fungovat bez omezení provozu. Práce budou rozděleny do několika etap tak, aby zůstaly terminály dostupné pro cestující i složky integrovaného záchranného systému.