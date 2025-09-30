Co se mění?
Pokud letíte v rámci Schengenského prostoru z Terminálu 2, můžete si nově vzít jednu nádobu s tekutinou nad sto mililitrů (max. dva litry) – například lahev s vodou, kosmetiku nebo alkohol + klasický litrový sáček s malými nádobkami do sto mililitrů.
Co je největší výhoda?
Na stanovištích s novými CT rentgeny už nemusíte nic vyndávat – ani notebook, ani tekutiny. Vše může zůstat bezpečně zabalené v příručním zavazadle.
Pozor, pravidla se liší podle terminálu
Terminál 1 (lety mimo Schengen) – zde zůstává vše při starém. Povolené jsou jen malé nádoby do sto mililitrů v jednom litrovém sáčku. Více tekutin stále není dovoleno.
Terminál 2 (lety po Schengenu) – nově povoleny větší nádoby s tekutinami do dvou litrů. Nicméně pozor, na některých kontrolních stanovištích jsou zatím klasické rentgeny, kde je potřeba elektroniku a tekutiny stále vyndat. Cestující na to upozorní personál nebo informační tabule.
Proč ke změně dochází?
Letiště Praha letos v květnu vybavilo Terminál 2 šesti špičkovými CT rentgeny, které umožňují mnohem detailnější kontrolu zavazadel. Díky nim není nutné rozbalovat obsah kufrů a zároveň je možné povolit větší množství tekutin. Technologie přináší jak vyšší bezpečnost, tak větší pohodlí pro cestující.
Další modernizace jsou v plánu – včetně instalace CT rentgenů i do Terminálu 1, kde se zatím cestující musí držet starých pravidel.
Důležité připomenutí
Pravidla se mohou lišit na jiných letištích, doporučuje se proto před cestou ověřit i podmínky pro letiště návratu nebo přestupu. Výjimky pro přepravu tekutin nad rámec pravidel nadále platí pro: dětskou stravu, speciální dietní potřeby a tekutiny související se zdravotním stavem.
Co patří a nepatří do zavazadel?
Powerbanky, notebooky, e-cigarety: vždy do příručního zavazadla, malá elektronika (například zubní kartáčky, holicí strojky) může být i v odbaveném kufru, ale musí být zajištěná proti samovolnému zapnutí, zakázané předměty (hořlaviny, výbušniny, zbraně), Ty nikam nepatří, ani do příručního, ani do odbaveného zavazadla.