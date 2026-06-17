Přinášíme přehled čtyř dopravních omezení a novinek, na které je potřeba se v následujících týdnech připravit.
Kbelskou musí opravit
Důležitá východopražská tepna, ulice Kbelská, nutně potřebuje opravu, což pro řidiče znamená jediné: obrovské komplikace. Práce odstartují 2. července a potrvají až do 15. srpna. Řidiči velkého množství aut, které tudy denně proudí do hlavního města, se tak musí připravit na komplikace v dopravě i možné objížďky. Kvůli této rekonstrukci tříkilometrového úseku mezi Novopackou a Cínoveckou a kyvadlovému či jednosměrnému provozu hrozí v ranních i odpoledních špičkách extrémní kolony.
„Doprava bude vedena v tunelových koridorech. Nejde o tunelové stavby v pravém slova smyslu, ale o svedení dopravního proudu na obou koncích rekonstruovaného úseku do virtuálního tunelu tak, aby řidiči nesjížděli ani nenajížděli na průběžné části trasy. Od toho si slibujeme, že to pomůže zajistit plynulý průjezd,“ řekl náměstek pro dopravu Jaromír Beránek.
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Dopravní peklo? Desetitisíce aut v jednom pruhu. Důležitá východopražská tepna potřebuje opravu
Magistrálu čeká omezení kvůli zatékání na Hlavním nádraží
Jedna z nejvytíženějších komunikací v zemi, pražská magistrála, zažije také letní omezení. Oprava v centru je však nutná – do odbavovací haly Hlavního nádraží totiž zatéká a je třeba provést sanaci hydroizolace přímo pod povrchem silnice. Rekonstrukce stropní desky odstartuje už v červenci. Pro řidiče jedoucí po magistrále to znamená zpomalení dopravy, kvůli opravám bude mít magistrála na čas jen dva pruhy v každém směru. Konkrétně má jít o 126 dní. Poté se práce přesunou pod magistrálu a na automobilovou dopravu by opravy neměly mít vliv. Hotovo má být až v roce 2028.
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Magistrála bude omezená skoro 130 dní. Do haly hlavního nádraží zatéká
Neriskujte, že vám kvůli kolonám uletí letadlo
Dopravních komplikací je v Praze více. Některé navíc už začaly. Třeba ty u Letiště Václava Havla. V jeho těsné blízkosti už nějakou dobu probíhá přestavba mimoúrovňové křižovatky Aviatická na začátku dálnice D7.
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Začíná léto a s ním i obří stavba u letiště. Neriskujte, že vám kvůli kolonám uletí letadlo
„Zdržení lze očekávat zejména během dopravních špiček, přibližně mezi 7:30–9:30 a 15:00–17:30. Doporučujeme proto počítat s rezervou alespoň 30 minut,“ napsalo před časem Letiště Praha na Facebooku. Spoléhat se na dojezd autem na poslední chvíli se podle letiště nevyplácí, hrozí totiž, že kvůli dopravnímu kolapsu nestihnete svůj let. Ideální alternativou tak zůstává posílená veřejná doprava.
Tunelbus v Blance prošel testem